Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат - 05.10.2023 Украина.ру
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Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат
Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат - 05.10.2023 Украина.ру
Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат
Западные страны высказывают намерение поддерживать Украину до последнего солдата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно украинцы поймут: их лишь используют как дешевую силу. Об этом сообщает телеграм-канал радио "Маяк"
2023-10-05T13:44
2023-10-05T13:44
новости
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Кремль продолжает надеяться, что вскоре украинцы поймут: их жизни для Запада ничего не стоят.Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала Украину дешевым способом убедиться, что Россия не угрожает НАТО. Заявление она сделала в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости
Новости

Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат

13:44 05.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Западные страны высказывают намерение поддерживать Украину до последнего солдата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно украинцы поймут: их лишь используют как дешевую силу. Об этом сообщает телеграм-канал радио "Маяк"
Кремль продолжает надеяться, что вскоре украинцы поймут: их жизни для Запада ничего не стоят.
"Это такое типичное заявление. Украина продолжает использовать дешевых солдат. И все намерения воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают. Рано или поздно украинцы начнут слышать эти слова в дневном свете для себя. Им это перестанет нравиться", – сказал Дмитрий Песков.
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала Украину дешевым способом убедиться, что Россия не угрожает НАТО. Заявление она сделала в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.
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