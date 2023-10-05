https://ukraina.ru/20231005/1049928403.html

Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат

Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат - 05.10.2023 Украина.ру

Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат

Западные страны высказывают намерение поддерживать Украину до последнего солдата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно украинцы поймут: их лишь используют как дешевую силу. Об этом сообщает телеграм-канал радио "Маяк"

2023-10-05T13:44

2023-10-05T13:44

2023-10-05T13:44

новости

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Кремль продолжает надеяться, что вскоре украинцы поймут: их жизни для Запада ничего не стоят.Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала Украину дешевым способом убедиться, что Россия не угрожает НАТО. Заявление она сделала в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

https://ukraina.ru/20231005/1049921905.html

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2023

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новости