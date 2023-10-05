Кремль: Жизни украинцев для Запада ничего не значат
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Западные страны высказывают намерение поддерживать Украину до последнего солдата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно украинцы поймут: их лишь используют как дешевую силу. Об этом сообщает телеграм-канал радио "Маяк"
Кремль продолжает надеяться, что вскоре украинцы поймут: их жизни для Запада ничего не стоят.
"Это такое типичное заявление. Украина продолжает использовать дешевых солдат. И все намерения воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают. Рано или поздно украинцы начнут слышать эти слова в дневном свете для себя. Им это перестанет нравиться", – сказал Дмитрий Песков.
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала Украину дешевым способом убедиться, что Россия не угрожает НАТО. Заявление она сделала в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.
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