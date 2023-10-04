https://ukraina.ru/20231004/1049892073.html

Министр обороны Нидерландов: Украина - дешевый способ убедиться, что Россия не угрожает НАТО

Министр обороны Нидерландов: Украина - дешевый способ убедиться, что Россия не угрожает НАТО - 04.10.2023 Украина.ру

Министр обороны Нидерландов: Украина - дешевый способ убедиться, что Россия не угрожает НАТО

Кайса Оллонгрен считает, что конфликт на Украине ведется из-за безопасности Европы и поэтому "жизненно важно" продолжать поддержку Киева

2023-10-04T10:57

2023-10-04T10:57

2023-10-04T10:57

новости

нидерланды

минобороны

украина

нато

поддержка

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Поддержка Украины - это очень дешевый способ убедиться, что Москва не представляет угрозы для НАТО. Об этом 3 октября заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме по безопасности.Так глава нидерландского оборонного ведомства ответила на вопрос, насколько она оптимистична в отношении того, что Запад может поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".По словам Оллонгрен, союзники Киева по НАТО ускорили оказание военной поддержки, что "удивило Украину и, несомненно, удивило Путина и Кремль"."Мы также удивили самих себя, я думаю, что мы способны на многое. Мы доказали это за последние полтора года, и единственное, что нам нужно сделать, - это продолжать в том же духе", - процитировало турецкое издание Yeni Safak слова министра обороны Нидерландов.Также она подчеркнула, что конфликт на Украине ведется не из-за самой Украины, а из-за безопасности Европы.Оллонгрен добавила, что события в США "вызывают беспокойство". Поэтому европейские политики не могут просто ждать результатов выборов в этой стране, они должны вступить диалог с американскими коллегами и "устранить это беспокойство"."Поскольку у них, конечно, в некотором смысле одинаковые интересы, поддержка Украины - это очень дешевый способ убедиться, что Россия с таким режимом не представляет угрозы для альянса НАТО. И жизненно важно продолжать эту поддержку", - заявила Кайса Оллонгрен.Как сообщало издание Украина.ру, об отсутствии денег на долгосрочное финансирование нужд нынешнего руководства Украины 2 октября сообщила администрация президента США. До этого президент До Байден подписал закон о временном бюджете США, в котором не упоминается выделение средств на поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20231004/1049884470.html

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новости, нидерланды, минобороны, украина, нато, поддержка