Конфликт в Конгрессе США и расхождения по вооружениям в Европе. Что говорили об Украине в мире 4 октября

Есть вероятность, что конфликт на Украине закончится на условиях, которые предложит Россия, тем временем в Штатах на днях состоялось историческое событие, которое непосредственно влияет на судьбу Украины, пишут западные СМИ

2023-10-04T16:38

Помощь Украине иссякает«Если Роберт Фицо станет премьер-министром, то Словакия может присоединиться к Польше и Венгрии в политике по Украине», — пишет Responsible Statecraft.В НАТО постепенно формируется круг стран, которые теряют интерес к поддержке военной помощи Киеву. Среди них может оказаться и Словакия. До поры до времени эта страна поддерживала Украину различными способами: и дипломатическим, и вооруженным. К тому же Словакия является одной из первых стран, которая поставила вооружение Киеву: ракеты, истребители, вертолеты и системы ПВО.Однако 30 сентября на выборах в Словакии победила партия «Курс — социальная демократия», которую возглавляет бывший премьер Роберт Фицо. В предвыборной кампании он пообещал, что прекратит поставки вооружений на Украину.Кроме того, на днях Фицо заявил, что его позиция остается неизменной, и глава партии обозначил интересы Словакии выше проблем Украины. При этом он не исключил всю помощь Киеву и добавил, что они готовы «помочь Украине гуманитарным путем и с восстановлением государства». В дополнение политик сказал, что Словакия сделает все, чтобы мирные переговоры начались на Украине как можно скорее.Однако далеко не все на Западе согласны с мирным разрешением конфликта. Так, Великобритания, напротив, призывает Запад не прекращать военную поддержку Киева.При этом Лондон сам не стремится помогать Украине, сетуя на отсутствие вооружения на складах, пишет Telegraph. Анонимный источник в высшем военном руководстве Великобритании заявил:«У Великобритании иссякли запасы вооружения, которое мы могли отдать Украине в качестве дара. Мы отдали всё, что могли позволить себе отдать. Теперь пришло время поднапрячься другим. Другие страны должны помочь нам и увеличить свою ношу», — говорит аноним.По информации анонимного источника у Великобритании сейчас свои заботы: они занимаются модернизацией танков Challenger-2 и уделяют больше времени военной промышленности страны. К тому же премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут принимать участие в конфликте на Украине, а также откажутся от обучения солдат ВСУ.Отставка спикераПалата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, — передает CNN.В Штатах состоялось поистине историческое событие: в США впервые за последние более чем 100 лет отстранили от должности спикера нижней палаты. Попытка предыдущего такого решения была 113 лет назад.В этот раз за резолюцию проголосовали 216 членов палаты, 210 выступили против. Кроме того, за отставку Маккарти высказались 8 республиканцев во главе с Мэттом Гетцем, который инициировал голосование за отставку.Как пишет The New York Times: “это беспрецедентный шаг, который оставил палату без лидера и погрузил ее в хаос”.Известно, что накануне 30 сентября Маккарти якобы тайно договорился с демократами о принятии бюджетной резолюции для финансирования федеральных расходов на 45 дней. К слову средства из этого пакета финансов предназначались и для военной помощи Украины. Эта инициатива помогла избежать остановки работы правительства и стала причиной подачи Гетцем ходатайства об отставке его однопартийца Маккарти.В настоящий момент временным спикером нижней палаты Конгресса США назначен представитель Республиканской партии от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.Ну, а решение о дальнейшей помощи Киеву пока остается неопределенным.На условиях России“Если Вооруженные силы Украины не добьются серьезных успехов в ходе осеннего этапа контрнаступления, мирное соглашение заключат на условиях России”, такое мнение высказал журналист из США Марк Темницкий в материале для издания The Hill.Темницкий также отметил, что поддержка Запада постепенно ослабевает. Пример тому забастовка республиканцев на вопрос финансирования конфликта на Украине, разногласия с Польшей на фоне зерновой сделки и отказ других стран Европы в поставках вооружения.“Это особенно тревожно в преддверии следующего года. Помимо президентских выборов в США, другие украинские союзники и партнеры, такие как Бельгия, Финляндия, Германия, Румыния и Великобритания, проведут местные и региональные выборы”, - пишет Темницкий.А как известно, правые и популистские партии Европы категоричны в вопросах помощи Украины.Американский журналист также отмечает, что ВС РФ за последние 20 месяцев продемонстрировали прогресс и стойкость, поэтому, как полагает Темницкий, Россия более чем способна выиграть эту войну.

Серафима Тимохина

