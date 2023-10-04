ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС
Евросоюз намерен и впредь содействовать ратификации и выполнению Римского статута МУС
Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 4 октября заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник", — процитировала "Лента.ру" слова Борреля.
Дипломат отметил, что Брюссель и впредь будет работать с международными партнерами и содействовать ратификации и выполнению Римского статута.
Как сообщало издание Украина.ру, парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ должен подписать президент Армении. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.
В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.