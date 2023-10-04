ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС - 04.10.2023 Украина.ру
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ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС
ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС - 04.10.2023 Украина.ру
ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС
Евросоюз намерен и впредь содействовать ратификации и выполнению Римского статута МУС
2023-10-04T12:00
2023-10-04T12:00
новости
ес
армения
жозеп боррель
международный уголовный суд
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Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 4 октября заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник", — процитировала "Лента.ру" слова Борреля.Дипломат отметил, что Брюссель и впредь будет работать с международными партнерами и содействовать ратификации и выполнению Римского статута.Как сообщало издание Украина.ру, парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ должен подписать президент Армении. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, армения, жозеп боррель, международный уголовный суд
Новости, ЕС, Армения, Жозеп Боррель, Международный уголовный суд

ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС

12:00 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз намерен и впредь содействовать ратификации и выполнению Римского статута МУС
Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 4 октября заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник", — процитировала "Лента.ру" слова Борреля.
Дипломат отметил, что Брюссель и впредь будет работать с международными партнерами и содействовать ратификации и выполнению Римского статута.
Как сообщало издание Украина.ру, парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ должен подписать президент Армении. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.
В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.
Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
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Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитетаРатифицировав Римский статут, Армения утратила подлинный суверенитет, считают в Совете Федерации и Госдуме России
 
НовостиЕСАрменияЖозеп БоррельМеждународный уголовный суд
 
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