https://ukraina.ru/20231004/1049894733.html

ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС

ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС - 04.10.2023 Украина.ру

ЕС поздравил Армению с ратификацией Римского статута МУС

Евросоюз намерен и впредь содействовать ратификации и выполнению Римского статута МУС

2023-10-04T12:00

2023-10-04T12:00

2023-10-04T12:00

новости

ес

армения

жозеп боррель

международный уголовный суд

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Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 4 октября заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник", — процитировала "Лента.ру" слова Борреля.Дипломат отметил, что Брюссель и впредь будет работать с международными партнерами и содействовать ратификации и выполнению Римского статута.Как сообщало издание Украина.ру, парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. За ратификацию документа проголосовали 60 депутатов, против – 22. Теперь документ должен подписать президент Армении. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней.В основе деятельности Международного уголовного суда в Гааге лежит Римский статут 1998 года. Москва участвовала в разработке этого документа и подписала в 2000-м, но в 2016 году отказалась быть участницей соглашения.Весной этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

https://ukraina.ru/20231003/1049875095.html

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