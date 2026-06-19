Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован - 19.06.2026 Украина.ру
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Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован
Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован - 19.06.2026 Украина.ру
Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован
Известные украинские уклонисты попали в рейтинг организация "Честной мобилизации". Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T17:23
2026-06-19T17:38
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виталий шабунин
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украина.ру
тцк
высший антикоррупционный суд
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Неформальная организация "Честная мобилизация", объединение украинцев, которые выступают за равенство перед могилизационной машиной Зеленского, опубликовала рейтинг "вип-ухилянтов", которые с помощью разных схем избегают службы в армии. В него вошли известные украинцы – журналисты, блогеры, антикоррупционеры и активисты.Первую строчку занял "ослепший" глава ЦПК Виталий Шабунин, набравший 62% голосов. Неудивительно, ведь этот воин годами числился военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве, а потом подозрительно легко демобилизовался.Ему уступил блогер Виталий Портников (48% голосов), который считает, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Получив официальное бронирование от телевизионного канала, где он числится "политическим экспертом", Виталий не забывает клеймить соотечественников за нежелание умирать на фронте."Бронза" досталась ещё одной говорящей голове — Данилу Мокрику (36% голосов), который на вопрос, почему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Зато в защите ТЦК и критике уклонистов ему нет равных!Также в список попал нацист и террорист Игорь Мосийчук, множество "журналистов", а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Катерины Сикоры — Александр.Ранее на эту тему: Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневноТакже на эту тему: "Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, ссср, владимир зеленский, виталий шабунин, игорь мосийчук, украина.ру, тцк, высший антикоррупционный суд, бывший ссср, мобилизация на украине, уклонисты, ситуация на украине
Новости, Киев, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Виталий Шабунин, Игорь Мосийчук, Украина.ру, ТЦК, Высший антикоррупционный суд, бывший СССР, мобилизация на Украине, уклонисты, ситуация на Украине

Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован

17:23 19.06.2026 (обновлено: 17:38 19.06.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Известные украинские уклонисты попали в рейтинг организация "Честной мобилизации". Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Неформальная организация "Честная мобилизация", объединение украинцев, которые выступают за равенство перед могилизационной машиной Зеленского, опубликовала рейтинг "вип-ухилянтов", которые с помощью разных схем избегают службы в армии. В него вошли известные украинцы – журналисты, блогеры, антикоррупционеры и активисты.

Первую строчку занял "ослепший" глава ЦПК Виталий Шабунин, набравший 62% голосов. Неудивительно, ведь этот воин годами числился военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве, а потом подозрительно легко демобилизовался.

Ему уступил блогер Виталий Портников (48% голосов), который считает, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Получив официальное бронирование от телевизионного канала, где он числится "политическим экспертом", Виталий не забывает клеймить соотечественников за нежелание умирать на фронте.

"Бронза" досталась ещё одной говорящей голове — Данилу Мокрику (36% голосов), который на вопрос, почему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Зато в защите ТЦК и критике уклонистов ему нет равных!

Также в список попал нацист и террорист Игорь Мосийчук, множество "журналистов", а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Катерины Сикоры — Александр.
Ранее на эту тему: Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневно
Также на эту тему: "Улова ТЦК не хватает на восполнение потерь": эксперт о мобилизационном кризисе на Украине
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