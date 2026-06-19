Всеукраинский рейтинг уклонистов обнародован
17:23 19.06.2026 (обновлено: 17:38 19.06.2026)
© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter
Известные украинские уклонисты попали в рейтинг организация "Честной мобилизации". Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Неформальная организация "Честная мобилизация", объединение украинцев, которые выступают за равенство перед могилизационной машиной Зеленского, опубликовала рейтинг "вип-ухилянтов", которые с помощью разных схем избегают службы в армии. В него вошли известные украинцы – журналисты, блогеры, антикоррупционеры и активисты.
Первую строчку занял "ослепший" глава ЦПК Виталий Шабунин, набравший 62% голосов. Неудивительно, ведь этот воин годами числился военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве, а потом подозрительно легко демобилизовался.
Ему уступил блогер Виталий Портников (48% голосов), который считает, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Получив официальное бронирование от телевизионного канала, где он числится "политическим экспертом", Виталий не забывает клеймить соотечественников за нежелание умирать на фронте.
"Бронза" досталась ещё одной говорящей голове — Данилу Мокрику (36% голосов), который на вопрос, почему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Зато в защите ТЦК и критике уклонистов ему нет равных!
Также в список попал нацист и террорист Игорь Мосийчук, множество "журналистов", а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Катерины Сикоры — Александр.
Первую строчку занял "ослепший" глава ЦПК Виталий Шабунин, набравший 62% голосов. Неудивительно, ведь этот воин годами числился военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве, а потом подозрительно легко демобилизовался.
Ему уступил блогер Виталий Портников (48% голосов), который считает, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Получив официальное бронирование от телевизионного канала, где он числится "политическим экспертом", Виталий не забывает клеймить соотечественников за нежелание умирать на фронте.
"Бронза" досталась ещё одной говорящей голове — Данилу Мокрику (36% голосов), который на вопрос, почему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Зато в защите ТЦК и критике уклонистов ему нет равных!
Также в список попал нацист и террорист Игорь Мосийчук, множество "журналистов", а также муж судьи Высшего антикоррупционного суда Катерины Сикоры — Александр.
Ранее на эту тему: Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневно
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