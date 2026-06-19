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Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву

Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву - 19.06.2026 Украина.ру

Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву

Европейские кураторы немедленно отреагировали на самую массированную атаку дронов на Москву новыми пакетами военной помощи Киеву. Об этом заявил военкор Александр Коц

2026-06-19T10:01

2026-06-19T10:01

2026-06-19T10:01

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"Как возбудились-то наши заклятые партнёры от вида чёрного дыма над российской столицей — сразу начали обещать Украине горы оружия", — написал Коц. Он напомнил: в день налёта Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделила 400 миллионов долларов — половину на американское оружие, половину на ракеты к Patriot. Нидерланды профинансируют закупки на 500 миллионов евро. По словам военкора, с Лондоном всё понятно — Москва веками была ему костью в горле. Энтузиазм немцев тоже можно понять: в 1941-м чуть-чуть до "цитадели большевизма" не дошли. Могут подключиться и французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже. В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.

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новости, киев, европа, москва, вооруженные силы украины, александр коц