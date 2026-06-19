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Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву
Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву - 19.06.2026 Украина.ру
Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву
Европейские кураторы немедленно отреагировали на самую массированную атаку дронов на Москву новыми пакетами военной помощи Киеву. Об этом заявил военкор Александр Коц
2026-06-19T10:01
2026-06-19T10:01
2026-06-19T10:01
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вооруженные силы украины
александр коц
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"Как возбудились-то наши заклятые партнёры от вида чёрного дыма над российской столицей — сразу начали обещать Украине горы оружия", — написал Коц. Он напомнил: в день налёта Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделила 400 миллионов долларов — половину на американское оружие, половину на ракеты к Patriot. Нидерланды профинансируют закупки на 500 миллионов евро. По словам военкора, с Лондоном всё понятно — Москва веками была ему костью в горле. Энтузиазм немцев тоже можно понять: в 1941-м чуть-чуть до "цитадели большевизма" не дошли. Могут подключиться и французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже. В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, европа, москва, вооруженные силы украины, александр коц
Новости, Киев, Европа, Москва, Вооруженные силы Украины, Александр Коц
Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву
Европейские кураторы немедленно отреагировали на самую массированную атаку дронов на Москву новыми пакетами военной помощи Киеву. Об этом заявил военкор Александр Коц
"Как возбудились-то наши заклятые партнёры от вида чёрного дыма над российской столицей — сразу начали обещать Украине горы оружия", — написал Коц.
Он напомнил: в день налёта Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделила 400 миллионов долларов — половину на американское оружие, половину на ракеты к Patriot. Нидерланды профинансируют закупки на 500 миллионов евро.
По словам военкора, с Лондоном всё понятно — Москва веками была ему костью в горле. Энтузиазм немцев тоже можно понять: в 1941-м чуть-чуть до "цитадели большевизма" не дошли. Могут подключиться и французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже.
В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.