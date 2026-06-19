Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву - 19.06.2026 Украина.ру
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Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву
Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву - 19.06.2026 Украина.ру
Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву
Европейские кураторы немедленно отреагировали на самую массированную атаку дронов на Москву новыми пакетами военной помощи Киеву. Об этом заявил военкор Александр Коц
2026-06-19T10:01
2026-06-19T10:01
новости
киев
европа
москва
вооруженные силы украины
александр коц
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"Как возбудились-то наши заклятые партнёры от вида чёрного дыма над российской столицей — сразу начали обещать Украине горы оружия", — написал Коц. Он напомнил: в день налёта Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделила 400 миллионов долларов — половину на американское оружие, половину на ракеты к Patriot. Нидерланды профинансируют закупки на 500 миллионов евро. По словам военкора, с Лондоном всё понятно — Москва веками была ему костью в горле. Энтузиазм немцев тоже можно понять: в 1941-м чуть-чуть до "цитадели большевизма" не дошли. Могут подключиться и французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже. В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.
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новости, киев, европа, москва, вооруженные силы украины, александр коц
Новости, Киев, Европа, Москва, Вооруженные силы Украины, Александр Коц

Дым над Москвой и горы оружия: Коц объяснил, почему Европа бросилась помогать Киеву

10:01 19.06.2026
 
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
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Европейские кураторы немедленно отреагировали на самую массированную атаку дронов на Москву новыми пакетами военной помощи Киеву. Об этом заявил военкор Александр Коц
"Как возбудились-то наши заклятые партнёры от вида чёрного дыма над российской столицей — сразу начали обещать Украине горы оружия", — написал Коц.
Он напомнил: в день налёта Британия пообещала купить для ВСУ 350 ракет, 150 тысяч дронов и радары. Германия выделила 400 миллионов долларов — половину на американское оружие, половину на ракеты к Patriot. Нидерланды профинансируют закупки на 500 миллионов евро.
По словам военкора, с Лондоном всё понятно — Москва веками была ему костью в горле. Энтузиазм немцев тоже можно понять: в 1941-м чуть-чуть до "цитадели большевизма" не дошли. Могут подключиться и французы, чьи предки уже видели горящую Москву, но в итоге принимали русские войска в Париже.
В ночь на 18 июня российские средства ПВО сбили 555 дальнобойных украинских дронов. Над столичным регионом — 180. Об этом – в материале Атака на Москву, обстрелы и налёты.
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