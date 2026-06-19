https://ukraina.ru/20260619/novyy-plan-pobedy-zelenskogo-voyna-s-nato-i-otmena-sdelki-po-iranu-khronika-sobytiy-na-utro-19-iyunya--1080395785.html

Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня

Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня - 19.06.2026 Украина.ру

Новый "план победы" Зеленского, война с НАТО и отмена сделки по Ирану. Хроника событий на утро 19 июня

Владимир Зеленский на Евросовете вновь пообещал завершить войну до зимы и потребовал помощи. Отсрочка до 2030: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС тянет время для войны с Россией. Переговоры США и Ирана в Швейцарии сорвались в последний момент

2026-06-19T10:40

2026-06-19T10:40

2026-06-19T10:44

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Украина рассчитывает на победу до зимы, но просит газ и ракеты на случай заморозковВладимир Зеленский выступил на заседании Евросовета, в очередной раз обрушив на европейских лидеров поток фантазий и требований, которые уже четвертый год подряд не имеют ничего общего с реальностью. Главная из них — завершение войны до наступления зимы. Эта песня звучит из уст киевского политика каждую осень, но так и остается несбыточной мечтой.По мнению Зеленского, его "план победы" (который уже пережил несколько редакций) требует от Европейского союза усиления давления на Россию. При этом он, как всегда, не уточняет, каким образом европейские санкции должны помочь Киеву, учитывая, что они уже неоднократно доказывали свою неэффективность.Кроме того, украинский политик предупредил, что если боевые действия продлятся еще одну зиму, ему срочно понадобится новый пакет поддержки: газ, дизельное топливо, энергооборудование и, разумеется, ракеты для ПВО. Похоже, что привычка клянчить деньги и ресурсы накануне холодов уже стала для Зеленского рефлекторной.Завершил свою речь Зеленский традиционно — громким призывом к миру, который, судя по его тону и требованиям, является лишь ширмой для продолжения выкачивания денег из европейских бюджетов. Европейцы начинают уставать от бесконечных просьб, а заявления о победе, которые не подкрепляются реальными успехами на фронте, вызывают лишь усмешку. Российские войска методично перемалывают силы противника по всей линии фронта, а "комик" продолжает грезить о зимнем переломе. Лавров раскрыл истинный мотив Европы в переговорах по УкраинеАктуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной на сайте МИД России.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва предпочитает, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты при помощи дипломатии, однако Европа, напротив, стремится к переговорам по Украине исключительно для спасения режима в Киеве. По словам Лаврова, под лозунгом "стратегической автономии" в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере, а ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году.Особую обеспокоенность в Москве вызывают планы Франции предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО. Министр отметил, что такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его "помощи"."При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной", — обратил внимание Лавров, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, который назвал подобные утверждения "бредом, провокацией и дезинформацией с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией".Глава МИД также подчеркнул, что европейцам необходимо понять: возврата к модели безопасности прошлых лет больше нет. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН, по его словам, является проявлением неоколониальных амбиций, которые ведут к росту глобальной нестабильности и провоцируют новые конфликты.Ранее, 18 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о жестком ответе России в случае военной агрессии со стороны государств НАТО в отношении любого российского региона. Характер возможной реакции Москвы, по ее словам, не вызывает сомнений. В сентябре 2025 года Лавров уже заявлял, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину, и уже принимают в ней прямое участие.Электронный мир не выдержал очной ставкиЗапланированные на пятницу переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Ранее Белый дом проинформировал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированную поездку в Швейцарию, где он должен был возглавить американскую делегацию на переговорах с иранской стороной. В Вашингтоне, однако, выразили надежду, что технические консультации с Тегераном начнутся в ближайшее время.Отмена встречи, которая должна была пройти на горнолыжном курорте Бюргеншток, последовала за подписанием сторонами меморандума о взаимопонимании. Документ был подписан президентами США и Ирана в электронном виде и зафиксировал ряд ключевых договоренностей, включая обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержание от вмешательства во внутренние дела.Согласно опубликованным положениям меморандума, стороны договорились о проведении переговоров для заключения финального соглашения в течение 60 дней. Иран подтвердил отказ от разработки ядерного оружия и обязался решить вопрос с ядерными материалами под контролем МАГАТЭ. В свою очередь, США взяли на себя обязательство снять санкции с Тегерана, а также совместно с союзниками на Ближнем Востоке подготовить программу восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Кроме того, Иран обязался не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.Однако, как сообщается, иранская сторона задержала отправку делегации в Швейцарию из-за продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане. В Тегеране дали понять, что полноценный диалог с Вашингтоном невозможен, пока не прекращены боевые действия на ливанском направлении.В Вашингтоне вместе с тем сохраняют надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее, однако конкретные сроки пока не называются.Отмена переговоров в последний момент — событие, подрывающее иллюзию стремительного прогресса в отношениях Вашингтона и Тегерана. Причина, озвученная иранской стороной — продолжение военной кампании Израиля в Ливане — указывает на ключевую проблему: обязательства по прекращению огня, зафиксированные в меморандуме, пока не выполняются. Таким образом, судьба финального соглашения становится заложником региональной политики, которую Вашингтон не способен контролировать в полной мере.Для президента США Дональда Трампа сложившаяся ситуация ставит под угрозу главный приоритет — скорейшее открытие Ормузского пролива. Именно этот пункт меморандума уже начал действовать, и его реализация критически важна для американских экономических интересов. Однако зависимость прогресса по всему пакету от действий Израиля в Ливане превращает процесс в сложную дипломатическую головоломку. Израиль, чье руководство публично критиковало Трампа за попытки заключить сделку с Тегераном, фактически получил возможность сохранить свободу действий в Ливане без оглядки на американские мирные инициативы.Для Тегерана текущий статус также имеет свои преимущества. Иран уже получил частичную разблокировку нефтяного экспорта и смягчение финансовых ограничений, сохранив при этом ядерную программу в неизменном виде. Вопрос о том, как Тегеран будет взимать плату за проход через Ормузский пролив после истечения 60-дневного льготного периода, пока остается открытым, однако очевидно, что Иран намерен извлекать выгоду из своего геополитического положения.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи отразили массированную атаку украинских беспилотников, перехватив и уничтожив 133 БпЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным военного ведомства, цели поражались в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня над территориями 13 регионов страны, а также над акваторией Черного моря и Республикой Крым.В зону поражения попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ростовская, Рязанская области, Московский регион, а также Крым и Черное море.За предыдущую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников, что стало рекордным показателем с начала спецоперации.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Краснолиманском направлении российские подразделения вошли в Красный Лиман со стороны Ломоносовского озера. Боестолкновения уже идут в районе станции Новаторская, отмечено продвижение западнее озера Лиман. Российские штурмовые группы закрепляются на занятых рубежах, создавая условия для дальнейшего развития наступления вглубь города.На Северском направлении освобождена Рай-Александровка. После зачистки населенного пункта подразделения ВС РФ развивают успех в сторону Николаевки. Параллельно идет продвижение от Кривой Луки к Пискуновке, что создает угрозу флангового охвата группировки ВСУ на данном участке.На Добропольском направлении продолжаются тяжелые встречные бои за Мирное. Армия России оказывает массированное давление на подступах к Шевченко, нанося удары по позициям и расчетам БПЛА противника. Одновременно наши войска продвигаются от освобожденной Кутузовки в направлении Рубежного, расширяя зону контроля и перерезая логистические маршруты украинских подразделений.На Константиновском направлении в Константиновке продолжается планомерная зачистка городских кварталов. Подразделения ВСУ сохраняют контроль над частью промышленной зоны, однако российские штурмовые отряды методично выбивают противника из укрепленных опорных пунктов. Пути снабжения гарнизона противника практически перекрыты.На Днепровском направлении ВС РФ расширяют плацдарм в районе Лесного, одновременно нанося удары по позициям противника в районах Искры, Орестополя и Великомихайловки. Противник вынужден перебрасывать резервы для стабилизации обороны, однако российские войска сохраняют инициативу и продолжают продвижение.Три недели назад польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши за героизацию УПА*. Подробнее - в материале Лишение Зеленского главного ордена Польши как глобальное потепление

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