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Новый министр обороны Британии ничему не научился

Новый министр обороны Британии ничему не научился - 19.06.2026 Украина.ру

Новый министр обороны Британии ничему не научился

Новый британский министр обороны Дэн Джарвис ничему не научился. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T17:10

2026-06-19T17:10

2026-06-19T17:41

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Министр обороны королевства заявил о планах ввода контингента НАТО на Украину "после заключения мирного соглашения", сообщило издание "ПолитНавигатор". Для этого уже создана "штаб-квартира"."С гордостью сообщаю, что в следующем месяце Великобритания возьмет на себя командование штаб-квартирой многонациональных сил в Украине. Под руководством генерал-майора Тома Бейтмана Великобритания, Франция вместе с союзниками и партнерами будут готовиться к долгосрочному возрождению вооруженных сил Украины, когда будет заключено мирное соглашение", - заявил Джарвис по итогам заседаниия группы военной поддержки Украины в формате "Рамштайн".Ранее заявлявший подобное на посту министра обороны Джон Хили уже понял, что наобещал невозможное. Джарвису ещё только предстоит столкнуться с неизбежной реальностью.Минобороны королевства сообщало накануне о назначении Бейтмана. Подробности в публикации Россия продолжит массированные удары по ВСУ, Израиль продолжит оккупацию Ливана. Новости к этому часу Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, великобритания, украина.ру, украина, вооруженные силы украины, нато, прогнозы сво, украина-нато, будет ли война с нато, всу, мир без границ