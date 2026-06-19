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Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины - 19.06.2026 Украина.ру

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины

Минск оставляет за собой право на соответствующие действия в отношении украинской стороны после атаки беспилотника ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Об этом 19 июня заявил постпред Белоруссии при СНГ Сергей Назарук

2026-06-19T17:05

2026-06-19T17:05

2026-06-19T17:05

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"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", — сказал он на встрече постпредов СНГ.Назарук также подчеркнул, что Минск будет добиваться должной международной оценки произошедшего. Он назвал атаку на детей излюбленным приёмом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. "Достаточно вспомнить Хатынь и вспомнить, кто сотворил это чудовищное преступление", — заявил дипломат.Напомним, 17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области на сайте Украина.ру

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новости, брянская область, минск, вооруженные силы украины, снг, ск рф