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Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины - 19.06.2026 Украина.ру
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Минск оставляет за собой право на соответствующие действия в отношении украинской стороны после атаки беспилотника ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Об этом 19 июня заявил постпред Белоруссии при СНГ Сергей Назарук
2026-06-19T17:05
2026-06-19T17:05
2026-06-19T17:05
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снг
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"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", — сказал он на встрече постпредов СНГ.Назарук также подчеркнул, что Минск будет добиваться должной международной оценки произошедшего. Он назвал атаку на детей излюбленным приёмом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. "Достаточно вспомнить Хатынь и вспомнить, кто сотворил это чудовищное преступление", — заявил дипломат.Напомним, 17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области на сайте Украина.ру
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новости, брянская область, минск, вооруженные силы украины, снг, ск рф
Новости, Брянская область, Минск, Вооруженные силы Украины, СНГ, СК РФ
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Минск оставляет за собой право на соответствующие действия в отношении украинской стороны после атаки беспилотника ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Об этом 19 июня заявил постпред Белоруссии при СНГ Сергей Назарук
"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", — сказал он на встрече постпредов СНГ.
Назарук также подчеркнул, что Минск будет добиваться должной международной оценки произошедшего. Он назвал атаку на детей излюбленным приёмом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. "Достаточно вспомнить Хатынь и вспомнить, кто сотворил это чудовищное преступление", — заявил дипломат.
Напомним, 17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области на сайте Украина.ру