Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины - 19.06.2026 Украина.ру
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Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины - 19.06.2026 Украина.ру
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины
Минск оставляет за собой право на соответствующие действия в отношении украинской стороны после атаки беспилотника ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Об этом 19 июня заявил постпред Белоруссии при СНГ Сергей Назарук
2026-06-19T17:05
2026-06-19T17:05
новости
брянская область
минск
вооруженные силы украины
снг
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"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", — сказал он на встрече постпредов СНГ.Назарук также подчеркнул, что Минск будет добиваться должной международной оценки произошедшего. Он назвал атаку на детей излюбленным приёмом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. "Достаточно вспомнить Хатынь и вспомнить, кто сотворил это чудовищное преступление", — заявил дипломат.Напомним, 17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области на сайте Украина.ру
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новости, брянская область, минск, вооруженные силы украины, снг, ск рф
Новости, Брянская область, Минск, Вооруженные силы Украины, СНГ, СК РФ

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия против Украины

17:05 19.06.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Sputnik
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Минск оставляет за собой право на соответствующие действия в отношении украинской стороны после атаки беспилотника ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Об этом 19 июня заявил постпред Белоруссии при СНГ Сергей Назарук
"Мы в Республике Беларусь будем осуществлять все необходимые меры по защите жизни и обеспечению безопасности своих граждан. И при этом мы оставляем за собой право предпринимать соответствующие действия в отношении украинской стороны", — сказал он на встрече постпредов СНГ.
Назарук также подчеркнул, что Минск будет добиваться должной международной оценки произошедшего. Он назвал атаку на детей излюбленным приёмом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. "Достаточно вспомнить Хатынь и вспомнить, кто сотворил это чудовищное преступление", — заявил дипломат.
Напомним, 17 июня ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Об этом – в материале Киев пытается отмыться от крови детей. Что известно о теракте в Брянской области на сайте Украина.ру
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