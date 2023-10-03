https://ukraina.ru/20231003/1049838928.html

Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск

Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск - 03.10.2023 Украина.ру

Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск

После того, как Россия уничтожит все переправы противника через Оскол, она должна начать наступление под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2023-10-03T06:21

2023-10-03T06:21

2023-10-03T06:21

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рожин

купянск

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наступление

всу

мосты

снабжение

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За последнюю неделю ВС РФ уничтожили два моста и три-четыре переправы через Оскол. Другое дело, что после уничтожения переправ ВСУ постоянно пытаются наводить новые. У противника есть соответствующий инженерный парк, отметил эксперт.Но поскольку часть украинской группировки находится за Осколом, то каждая наведенная переправа или мост нарушает снабжение противника. Это создает ему неприятности и сложности, добавил Рожин.Если Российским войскам будет поставлена задача одним ударом выйти на восточный берег Оскола, вряд ли противник сможет что-то этому противопоставить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231002/1049829615.html

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новости, рожин, купянск, река, наступление, всу, мосты, снабжение