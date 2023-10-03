Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск - 03.10.2023 Украина.ру
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Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск - 03.10.2023 Украина.ру
Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск
После того, как Россия уничтожит все переправы противника через Оскол, она должна начать наступление под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2023-10-03T06:21
2023-10-03T06:21
новости
рожин
купянск
река
наступление
всу
мосты
снабжение
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За последнюю неделю ВС РФ уничтожили два моста и три-четыре переправы через Оскол. Другое дело, что после уничтожения переправ ВСУ постоянно пытаются наводить новые. У противника есть соответствующий инженерный парк, отметил эксперт.Но поскольку часть украинской группировки находится за Осколом, то каждая наведенная переправа или мост нарушает снабжение противника. Это создает ему неприятности и сложности, добавил Рожин.Если Российским войскам будет поставлена задача одним ударом выйти на восточный берег Оскола, вряд ли противник сможет что-то этому противопоставить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231002/1049829615.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, рожин, купянск, река, наступление, всу, мосты, снабжение
Новости, Рожин, Купянск, река, наступление, ВСУ, мосты, снабжение

Борис Рожин о том, когда Россия уничтожит все переправы ВСУ на Осколе и начнет наступление на Купянск

06:21 03.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После того, как Россия уничтожит все переправы противника через Оскол, она должна начать наступление под Купянском. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последнюю неделю ВС РФ уничтожили два моста и три-четыре переправы через Оскол. Другое дело, что после уничтожения переправ ВСУ постоянно пытаются наводить новые. У противника есть соответствующий инженерный парк, отметил эксперт.
Но поскольку часть украинской группировки находится за Осколом, то каждая наведенная переправа или мост нарушает снабжение противника. Это создает ему неприятности и сложности, добавил Рожин.
"В идеале нам под Купянском следовало бы начать наступательные действия, когда будут уничтожены все переправы через Оскол", - подчеркнул эксперт.
Если Российским войскам будет поставлена задача одним ударом выйти на восточный берег Оскола, вряд ли противник сможет что-то этому противопоставить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Домрин
Вчера, 05:02
Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкойАмерика не прогнозирует, но просто планирует украинский конфликт до 2031 года. Для американской экономики это крайне выгодно, считает американист, доктор юридических наук Александр Домрин
 
НовостиРожинКупянскреканаступлениеВСУмостыснабжение
 
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