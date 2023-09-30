https://ukraina.ru/20230930/1049791940.html

Борис Рожин: Даже если Россия перейдет в наступление на ВСУ, война с НАТО не закончится до 2025 года

Борис Рожин: Даже если Россия перейдет в наступление на ВСУ, война с НАТО не закончится до 2025 года - 30.09.2023 Украина.ру

Борис Рожин: Даже если Россия перейдет в наступление на ВСУ, война с НАТО не закончится до 2025 года

В армию поставляются новые самолеты. Наращивается производство различной авиационной техники, увеличивается выпуск боеприпасов. Мы уже видим расширение... Украина.ру, 30.09.2023

2023-09-30T10:37

2023-09-30T10:37

2023-09-30T10:37

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В армию поставляются новые самолеты. Наращивается производство различной авиационной техники, увеличивается выпуск боеприпасов. Мы уже видим расширение номенклатуры корректируемых авиабомб, которые мы применяем. На вооружение поступают новые ракеты. Некоторые уже используются в ходе текущей кампании. Некоторые мы увидим зимой и весной. ВПК раскручивается. Продукции будет поступать больше. И это хорошо, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис РожинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Борис, какова сейчас обстановка на каждом из оперативных направлений?- На Запорожском направлении ситуация стабильная.В районе Пятихаток - без изменений. ВСУ периодически пытаются щупать нашу оборону в направлении цепи высот между Вербовым и Работино, а также пытаются развить активность к западу от Работино, чтобы расширить фронт наступления. Им это пока не удается. В районе Гуляйполя – без изменений.На Времевском выступе ситуация полностью стабилизировалась. Противник проводит перегруппировку с целью возобновления наступательных действий в первой половине октября. Сейчас там идет накопление сил.Угледар и Мариьнка – без изменений. Под Авдеевкой идут позиционные бои в районе Опытного, Невельского и Красногоровки. Подвижек на линии фронта нет.На Артемовском направлении продолжаются бои на линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка. Андреевка – в "серой зоне". В Клещеевке ВСУ контролируют юг и часть центра. У нас основные позиции за железной дорогой, которую противник пытается штурмовать.На Краснолиманском направлении без изменений. Идут бои в лесном массиве к западу от Кременной.На Сватовском направлении наши войска продолжают наступательные действия в сторону Оскола. Есть небольшое продвижение за последние сутки.Также продолжаются бои к северо-востоку от Купянска в районе Петропавловки, Синьковки и Кисловки.- Поступают сообщения, что последний мост на реке Оскол был поражен российскими ВКС и пришел в негодность. Насколько это соответствует действительности?- Насколько я понял, за последнюю неделю мы уничтожили два моста и три-четыре переправы. Другое дело, что ВСУ после уничтожения переправ постоянно пытаются наводить новые. У противника есть соответствующий инженерный парк.Но поскольку часть этой украинской группировки находится за Осколом, то каждая наведенная переправа или мост нарушает снабжение противника. Это создает ему неприятности и сложности.В идеале нам под Купянском следовало бы начать наступательные действия, когда будут уничтожены все переправы через Оскол. Если нам будет поставлена задача одним ударом выйти на восточный берег Оскола, вряд ли противник сможет что-то этому противопоставить.- Была информация, что противник накапливает определенные силы в районе Северска. Зачем он это делает? Что мы можем этому противопоставить?- Эти силы могут быть использованы как для ударов на Соледар через Роздоловку и Васюковку, так и для возобновления атак на Кременную с использованием плацдарма на берегу Северского Донца.Если вскрывается сам факт создания группировки и ее планы, Генштаб может укрепить те или иные направления, а также нанести удар по этой группировке, чтобы снизить ее наступательный потенциал.Все будет зависеть от работы разведки, чтобы определить, куда противник может нанести удар.- Как именно распутица может повлиять на обстановку на этом направлении? Там действительно все увязнет в грязи?- В районах, где много асфальтированных дорог, активность может сохраняться подольше. Другое дело, что местность может стать непроходимой для части техники. В районе Кременной - лес. Наступать через лес или через район Белогоровки будет проблематично. На Запорожье распутица может наступить уже в середине октября.- На Южном направлении до распутицы противник предпримет решительный рывок? Или будет изображать наступление?- ВСУ будут продолжать наступление на Токмак и попытаются возобновить наступление на Времевском выступе. Также не исключены десантные операции на Днепре.- Вариант, чтобы мы их там ударили с флангов, пока не просматривается?- Контратаки в районе Работино и так осуществляются. Борьба на Днепре и так идет. Когда будут определены планы противника, авиация вместе с переброской резервов для укрепления тех или иных участков сделает свое дело.- На этой неделе в Киеве высадился целый "натовский десант" во главе с генсеком Альянса, а также министрами обороны Франции и Великобритании. Как именно он теперь будет координировать действия Украины?- Запад будет предоставлять Украине дополнительные средства ПВО, ракеты и боеприпасы, а также попытается восполнить ее потери за время летнего "контрнаступа". Военная помощь НАТО не сократится. Она сохранится на текущем уровне или даже будет наращиваться.- Можно ли детально разобрать, будут ли Украине поставлять больше средств ПВО или дальнобойных ракет? К чему ее больше готовят: к обороне или к наступлению?- Одно не исключает другого.ПВО необязательно будут поставлять в ближайшие месяцы. А вопрос с ATACMS и Taurus будет решен положительно для Украины.Противник будет пытаться наносить дистанционные удары в направлении Крыма, а также осуществлять массированные атаки дронов в глубине российской территории. Он попытается атаковать аэродромы и объекты энергосистемы. Учитывая, что ресурсы на Украину поступают достаточно свободно, у нее нет причин это останавливать.Нам в этой связи необходимо укреплять ПВО в Крыму и на юго-западе России. Чем больше мы их собьем, тем меньше у них будет эффект. Кроме того, надо продолжать удары по тем районам, откуда это запускает и где это производится.Также мы продолжим свою кампанию по разрушению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины.- Возобновления ударов по энергетике именно в такой форме, как это было в прошлом году, ожидать стоит?- Конечно.- Есть ли в этом смысл, учитывая, что на Украине сейчас живет не так много населения, а зима будет относительно теплой?- Это не имеет значения. Мы должны уничтожить энергосистему Украины как таковую, чтобы создать противнику структурные проблемы и на зиму, и на лето.- Как именно мы для этого усиливаем нашу авиационную компоненту?- В армию поставляются новые самолеты. Наращивается производство различной авиационной техники, увеличивается выпуск боеприпасов. Мы уже видим расширение номенклатуры корректируемых авиабомб, которые мы применяем. На вооружение поступают новые ракеты. Некоторые уже используются в ходе текущей кампании. Некоторые мы увидим зимой и весной. ВПК раскручивается. Продукции будет поступать больше. И это хорошо.- Реально ли уничтожить все украинские самолёты, чтобы они не могли выпускать дальнобойные ракеты?- Некоторые самолеты запускаются прямо с шоссейных дорог, а некоторые из них базируются на территории стран НАТО. Но за отдельными самолетами мы ведем охоту. Об этом свидетельствуют удары по аэродромам в Староконстантинове, Кульбакино и Долгинцево. Мы уничтожили несколько самолетов на земле вместе с ракетами для них.Такая работа будет продолжаться и дальше. Потому что в зону действия ПВО украинские самолеты обычно не входят, после понесенных потерь. Они работают с малой высоты, пользуясь целеуказанием НАТО.- Будем ли мы их накрывать на натовских аэродромах?- Если будут данные объективного контроля, что украинский самолет, взлетев с аэродрома НАТО, нанес конкретный удар.- Решительности у нас на это хватит?- Не знаю. У нас есть определенные проблемы с реализацией наших угроз. На Западе наши красные линии, которые мы нарисовали, никого особенно не впечатлили. Отсюда и претензии в российском обществе, что недостаточно жесткие меры предпринимаются в отношении Украины и НАТО. Это старая полемика, тянущаяся еще с прошлого года.- Сергей Шойгу ранее заявил, что если мы на фоне "контрнаступа" будем следовать плану перевооружения армии, до мы его произведем до 2025 года. В обществе это интерпретировали таким образом, что и СВО будет длится минимум до 2025 года. Видите ли вы тут прямую связь?- США вообще планируют вести эту войну до 2027 года. Мир может быть заключен только тогда, когда обе стороны стремятся договориться. Если договориться не получается, война может идти год, два или три. Не надо питать иллюзий и считать, что завтра все закончится. Война будет идти долго, поскольку у сторон взаимоисключающие представления о послевоенном мире. Так что наш ОПК и Минобороны серьезно готовятся к длительному противостоянию. С той стороны – то же самое.- А временное перемирие, пока у всех выборы, возможно?- Донбасс показал, что никто никакие перемирия выполнять не будет. Можно заниматься тем, чем мы занимались во время Минских соглашений, рассказывая про мир для всех. Но мы видим, чем это закончилось и к чему это приводит.- В октябре тактических подвижек стоит ожидать на фронте?- Локальные операции будут проводиться с обеих сторон. Другое дело, что в конце октября сторонам будет сложнее наступать из-за погоды. Как только земля подмерзнет, активность будет нарастать под зимнюю кампанию.- А в том году земля подмерзала?- Да. Наступление на Артемовск и Соледар шло с декабря весьма успешно. Мы брали поселки вокруг них. В сам Артемовск мы зашли зимой, Соледар мы взяли в январе.Если мы поднакопим силы, мы сможем улучшить свое тактическое положение. При грамотной подготовке это вполне решаемая задача.- Когда мы говорим о нашем наступлении, то для него, помимо сил и средств, нужно выбрать конкретное направление с простой и понятной целью. Есть ли у нас такая цель?- Окружение авдеевской группировки, освобождение Купянска, срезание Северского выступа, срезание Работинского выступа. Но все вместе эти задачи мы вряд ли решим. Генштаб может что-то из этого выбрать и попытаться реализовать за счет сил и резервов.- Тактически понятно. А нужно ли ставить вопрос, что наступление должно быть только со стратегической целью?- Этой осенью мы вряд ли будем выполнять задачи тактического характера. Более масштабные операции возможны только зимой 2023-2024. Но для этого нужно гораздо больше людей, ресурсов и денег. Их надо готовить загодя, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех.- На слабость противника нам стоит уповать?- Не надо рассчитывать на слабость НАТО. Мы же не с Украиной воюем. Украина – это только прокси. Никто нам поблажек давать не будет.

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https://ukraina.ru/20230928/1049744509.html

https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, запорожье, купянск, северск, сво, нато, аэродромы, пво