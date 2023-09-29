Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Для взятия одного только Киева, России потребуется минимум 500-600 тысяч солдат. Потому что нынешний Киев – это как Берлин 1945 года по размеру населения, территории и сложности штурмовых действий, рассказал Фёдоров.
Только защищают столицу Украины сейчас не подростки и старики из фольксштурма, а мотивированные бойцы с хорошим вооружением, добавил эксперт.
"Где взять миллион солдат? Вопрос. Только для взятия одного Харькова нам нужно минимум 300 тысяч человек. А у нас всего 300 тысяч человек контракт подписали с начала года. И то они сейчас используются для ротации и формирования новых соединений", - подчеркнул Фёдоров.
По мнению эксперта, для проведения каких-либо наступательных действий ВС РФ накопили 100-тысячную группировку войск. Но проводить масштабную стратегическую операцию такими силами невозможно, заключил собеседник издания.
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Вчера, 03:55Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировойАмериканцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение. Они искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух. Для них это чуждо.