Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года" - 29.09.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года" - 29.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
Дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T07:00
2023-09-29T07:00
новости
украина
киев
сво
армия
вс рф
берлин
вов
наступление
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Для взятия одного только Киева, России потребуется минимум 500-600 тысяч солдат. Потому что нынешний Киев – это как Берлин 1945 года по размеру населения, территории и сложности штурмовых действий, рассказал Фёдоров.Только защищают столицу Украины сейчас не подростки и старики из фольксштурма, а мотивированные бойцы с хорошим вооружением, добавил эксперт.По мнению эксперта, для проведения каких-либо наступательных действий ВС РФ накопили 100-тысячную группировку войск. Но проводить масштабную стратегическую операцию такими силами невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049711030.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, сво, армия, вс рф, берлин, вов, наступление
Новости, Украина, Киев, СВО, армия, ВС РФ, Берлин, ВОВ, наступление

Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"

07:00 29.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
Для взятия одного только Киева, России потребуется минимум 500-600 тысяч солдат. Потому что нынешний Киев – это как Берлин 1945 года по размеру населения, территории и сложности штурмовых действий, рассказал Фёдоров.
Только защищают столицу Украины сейчас не подростки и старики из фольксштурма, а мотивированные бойцы с хорошим вооружением, добавил эксперт.
"Где взять миллион солдат? Вопрос. Только для взятия одного Харькова нам нужно минимум 300 тысяч человек. А у нас всего 300 тысяч человек контракт подписали с начала года. И то они сейчас используются для ротации и формирования новых соединений", - подчеркнул Фёдоров.
По мнению эксперта, для проведения каких-либо наступательных действий ВС РФ накопили 100-тысячную группировку войск. Но проводить масштабную стратегическую операцию такими силами невозможно, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 03:55
Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировойАмериканцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение. Они искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух. Для них это чуждо.
 
НовостиУкраинаКиевСВОармияВС РФБерлинВОВнаступление
 
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