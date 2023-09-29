https://ukraina.ru/20230929/1049756790.html

Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"

Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года" - 29.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"

Дефицит людских ресурсов является главный фактором, который не дает возможность ВС РФ начать масштабную наступательную операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T07:00

2023-09-29T07:00

2023-09-29T07:00

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Для взятия одного только Киева, России потребуется минимум 500-600 тысяч солдат. Потому что нынешний Киев – это как Берлин 1945 года по размеру населения, территории и сложности штурмовых действий, рассказал Фёдоров.Только защищают столицу Украины сейчас не подростки и старики из фольксштурма, а мотивированные бойцы с хорошим вооружением, добавил эксперт.По мнению эксперта, для проведения каких-либо наступательных действий ВС РФ накопили 100-тысячную группировку войск. Но проводить масштабную стратегическую операцию такими силами невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049711030.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, сво, армия, вс рф, берлин, вов, наступление