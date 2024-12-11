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Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"

Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці" - 11.12.2024 Украина.ру

Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"

Проверки с обысками проводятся украинскими полицейскими на объектах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця"). Управленцев госкомпании подозревают в злоупотреблениях при международных перевозках.

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

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По информации украинских полицейских, обыски у менеджеров "Укрзалізниці" в Киеве и Киевской области направлены на пресечение деятельности организованной преступной группы, причастной к криминальным схемам.К расследованию привлечены оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киева и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця"С раннего утра 11 декабря проходят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения госпредприятия. Следователи также будут работать в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.Ранее в новостях: Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

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новости, украина, киев, киевская область, нацполиция, укрзализныця, криминал, коррупция, железнодорожники, железная дорога, перевозчики, транспорт