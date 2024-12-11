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Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"
Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці" - 11.12.2024 Украина.ру
Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"
Проверки с обысками проводятся украинскими полицейскими на объектах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця"). Управленцев госкомпании подозревают в злоупотреблениях при международных перевозках.
2024-12-11T12:18
2024-12-11T12:18
2024-12-11T12:18
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По информации украинских полицейских, обыски у менеджеров "Укрзалізниці" в Киеве и Киевской области направлены на пресечение деятельности организованной преступной группы, причастной к криминальным схемам.К расследованию привлечены оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киева и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця"С раннего утра 11 декабря проходят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения госпредприятия. Следователи также будут работать в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.Ранее в новостях: Билеты в Варшаву на Украине не продадут без аккаунта и фото Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, киевская область, нацполиция, укрзализныця, криминал, коррупция, железнодорожники, железная дорога, перевозчики, транспорт
Новости, Украина, Киев, Киевская область, Нацполиция, Укрзализныця, криминал, коррупция, железнодорожники, железная дорога, перевозчики, транспорт
Нацполиция Украины проводит массовые обыски функционеров "Укрзалізниці"
Проверки с обысками проводятся украинскими полицейскими на объектах госпредприятия АО "Украинская железная дорога" ("Укрзалізниця"). Управленцев госкомпании подозревают в злоупотреблениях при международных перевозках.
По информации украинских полицейских, обыски у менеджеров "Укрзалізниці" в Киеве и Киевской области направлены на пресечение деятельности организованной преступной группы, причастной к криминальным схемам.
"Речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения “Укрзалізниці“ при обслуживании и осуществлении перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже", - сказано в официальном сообщении департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
К расследованию привлечены оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киева и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця
"
С раннего утра 11 декабря проходят следственные действия по местам проживания причастных к уголовным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения госпредприятия. Следователи также будут работать в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия.