https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html

Кирилл Фёдоров: Либо Россия после мобилизации выбьет ВСУ из Харькова, либо ей придется надеяться на Китай

Кирилл Фёдоров: Либо Россия после мобилизации выбьет ВСУ из Харькова, либо ей придется надеяться на Китай - 26.09.2023 Украина.ру

Кирилл Фёдоров: Либо Россия после мобилизации выбьет ВСУ из Харькова, либо ей придется надеяться на Китай

У ВС РФ неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не дает ВСУ провести успешные наступления, а опустошает европейские закрома. Нынешняя наша... Украина.ру, 26.09.2023

2023-09-26T04:13

2023-09-26T04:13

2023-09-26T04:13

интервью

россия

всу

харьков

сво

сша

мобилизация

артиллерия

северная корея

мины

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У ВС РФ неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не дает ВСУ провести успешные наступления, а опустошает европейские закрома. Нынешняя наша оборонительная стратегия работает. Но целей СВО мы таким образом не достигнем. Мы можем просто не проиграть, считает военный обозреватель и блогер Кирилл ФёдоровОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Кирилл, первый вопрос к вам как человеку, который прожил в Латвии – самой настоящей стране НАТО. На ваш взгляд, ВСУ в нынешнем своем виде – это максимум, который смог придумать Запад для войны с Россией? Или в случае прямого столкновения с каким-нибудь крупным государством Альянса нам было бы еще тяжелее?- Максимум, который мог бы придумать Запад для войны с Россией – прямое столкновение между ВС РФ и НАТО. Но тут России точно придется применять ядерное оружие. Численность нашего населения и размер экономики таковы, что мы не сможем вести с НАТО обычную сухопутную войну. Даже в 1970е-1980е годы советское руководство закладывалось на то, что эта война будет ядерной.Что касается Украины, то всушники, будучи русскими людьми, воюют не хуже наших. Запад поставляет им средства, которые мы пока не в состоянии поразить ракетами или бомбами. Так что Украина – это крайне неприятный соперник, у которого бесконечные тылы и серьезный мобилизационный ресурс, состоящий из весьма неплохих солдат.- Как мы можем воздействовать на бесконечные тылы и серьезный мобилизационный ресурс противника помимо того, что мы предпринимаем сейчас?- Санкции в отношении Запада нам точно не помогут. Единственное, что на это могло бы как-то повлиять, так это активные действия Китая в Тихоокеанском регионе.США воспринимают Пекин как главного стратегического оппонента. Китай – это первая экономика мира с огромным промышленным потенциалом и бесконечными людскими ресурсами. И у КНР сейчас появились амбиции в регионе, где довольно долго царствовала Америка.Россия же в одиночку не сможет остановить производство на Западе. Давайте будем реалистами.Теперь насчет мобилизационного потенциала Украины.Если бы смогли провести успешное наступление с занятием крупных городов вроде Харькова или Запорожья, то мы бы ударили по боевому духу противника, а также отрезали бы его от мобилизационного ресурса, сосредоточенного в этих крупных городах.Других вариантов – я не вижу. Мы, конечно, можем развлечь аудиторию своими оптимистическими фантазиями. Но я привык быть реалистом.- Назовите, пожалуйста, главный фактор, который сейчас мешает нам осуществить такую наступательную операцию.- Мы проводим спецоперацию, а Украина ведет против нас тотальную войну.На Украине мобилизация проходит ежедневно с 24 февраля, а мобилизация в России ограничилась небольшим контингентом в 300 тысяч человек прошлой осенью. Да, мы постоянно набираем контрактников. С начала 2023 года в армию пришло еще примерно 300 тысяч человек. Но Украина все равно поставила под ружье больше людского ресурса, чем мы.Наступать, не имея превосходства по личному составу, можно было бы, если бы мы воевали с какой-то небольшой страной. А у нас с Украиной почти 2000 километров границы. Там нужно держать солдат просто для того, чтобы на нашу территорию не заходили вражеские ДРГ.Поэтому нам нужны людские ресурсы, как бы это неприятно для кого-то ни звучало.Теоретически мы можем говорить, что мы сможем истощить людские ресурсы противника, формируя резервы за счет дополнительного привлечения контрактников. Но Украина тоже формирует новые резервы. В Европе продолжают обучаться новые части. Плюс, киевский режим увеличил число призывников за счет того, что снизил число заболеваний, которые ранее однозначно позволяли бы получить белый билет.Напомню, что когда мы заходили на Украину, то у нас было 200 тысяч бойцов против 400 тысяч. И неприятные истории в Херсонской и Харьковской областях были связаны как раз с нехваткой личного состава. Можно сколько угодно говорить про эффективность крылатых и баллистических ракет, но пехота всегда останется главной военной составляющей. Потому что простые солдаты все равно должны занимать разбомбленные вражеские окопы и контролировать территорию.Чтобы взять один только Киев, нам нужно минимум 500-600 тысяч солдат. Нынешний Киев – это как Берлин 1945 года по размеру населения, территории и сложности штурмовых действий. Только защищают его сейчас не подростки и старики из фольксштурма, а мотивированные бойцы с хорошим вооружением.Где взять миллион солдат? Вопрос. Только для взятия одного Харькова нам нужно минимум 300 тысяч человек. А у нас всего 300 тысяч человек контракт подписали с начала года. И то они сейчас используются для ротации и формирования новых соединений.По моему личному мнению, у нас есть лишь 100 тысячная группировка для проведения каких-то наступательных действий. Мы что-то подобное готовим. Но стратегическую операцию такими силами провести невозможно.Да, сюрпризы для ВСУ будут. Бесконечно сидеть в обороне мы не станем. Да, мы стачиваем ресурсы противника. Но Киев еще может поставить под ружье 3-4 миллиона человек, если он действительно решит воевать до последнего украинца.- Почему вы думаете, что Украина еще сможет поставить под ружье 3-4 миллиона человек? Думаете, она сможет создать для этого соответствующую инфраструктуру?- Во-первых, у ВСУ уже примерно полмиллиона безвозвратных потерь. Во-вторых, эти 3-4 миллиона они под ружье поставят не одномоментно, а в целом.Как я это посчитал? Есть такая примерная формула. 10% населения страны – это полная мобилизация. 15% населения – это тотальная мобилизация с фольксштурмом. Население Украины сейчас составляет примерно 30 млн человек. 10% - это три миллиона. 15% - 4,5 миллиона. Это все равно очень много. Учитывая, что мы заходили с 200 тысяч, а против нас было 400. В лучшем случае мы выбили всего лишь 500 тысяч.Война – это всегда математика. Не стоит думать, что на Украине люди закончатся. Для Запада это лишь инструмент для стачивания военных и экономических ресурсов России. Исходя из этого, они постепенно будут ставить под ружье людей. Сейчас противник еще пять новых бригад готовит в тылу, а также восполняет потери старых.Если мы ставим своей целью уничтожить эти 3-4 миллиона человек, то нам придется сидеть в обороне еще несколько лет. Понятно, что это невозможно.- Вы сказали, что они готовят пять бригад. Но сейчас есть информация, что мы тоже готовим новые армии, дивизии, корпуса и бригады. Может быть, для текущего момента этого нам хватит?- То, что мы сейчас готовим – это и есть те самые 100 тысяч человек, о которых я говорил. Не надо думать, что мы подготовим 10 дивизий в полном составе. Тем не менее, это немало. Мы проведем свое контрнаступление. Но пока я не берусь ванговать, насколько оно будет успешным.Я надеюсь, что мы учли ошибки, допущенные за все время СВО. Также необходимо учесть опыт ВСУ, которые штурмовали наши минные поля. Надо понимать, что противник тоже умеет закапывать противотанковые мины и использовать ПТУРы. Да, у него нет вертолетов Ка-52, но зато у них полно живой силы.Короче говоря, не надо думать, что мы выйдем на оперативный простор и устроим ВСУ блицкриг образца 1940 года, как это сделали немцы на территории Франции. Но если нам удастся прорвать линию обороны и просочиться в тылы, то почему бы и нет. Харьковская операция ВСУ прошлого года как раз показала, что если выйти на оперативный простор, то и в тылу противника можно наделать массу неприятностей.Резюмирую. Успехи у нас будут. Не надо думать, что у нас в тылу готова 500 тысячная группировка. Я не верю в хитрые планы. Не надо завышенных ожиданий, чтобы разочаровываться.- Вы сказали, что в случае нашего наступления противник так же будет минировать местность. Исправит ли ситуацию, если мы нагоним в войска много машин минирования/разминирования ("Земледелие" и "Змей Горыныч")?- В ходе СВО ни одна в мире система разминирования не показала своей эффективности. Думаете, ВСУ не пытались применять натовские системы и тралы?А что касается "Змея Горыныча", то он работает на слишком узкой полосе, недалеко и неглубоко. Минные поля гораздо дальше, глубже и шире. Плюс, у противника есть системы дистанционного минирования, способные бросать мины чуть ли не под ноги солдатам.Понятно, что нет непреодолимой линии обороны. Это вопрос мотивации, концентрации людских ресурсов, эффективности артиллерийского огня, а также готовности нести потери. Украина вообще разминирует поля, посылая туда живых людей. Где-то даже им это удавалось.Я хочу сказать, что и у ВС РФ, и у ВСУ было много времени, чтобы закопаться в землю.Кстати, насчет концентрации артиллерийского огня. Лично я надеюсь, что в этой ситуации нам поможет товарищ Ким. Он может оказаться нашим козырем, способным взбодрить ситуацию. Ведь в Северной Корее есть столько боеприпасов, что это может помочь нам в проведении нашего контрнаступления. Мне кажется, его встреча с Путиным как раз под это и задумывалась.Пока наши эшелоны с зерном дойдут в КНРД, пока в обратную сторону пойдут эшелоны с их "подарками", к ноябрю мы что-то плюс-минус можем ожидать.- Я не то, чтобы против северокорейских снарядов. Но не получится ли так, что тем самым мы спровоцируем Южную Корею напрямую поставлять свое оружие на Украину?- Южная Корея уже де-факто вооружает Украину, поставляя свою технику и боеприпасы в США и в Польшу. Так что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Количество снарядов все равно ограничено. Если Сеул будет отправлять их в Америку, намного больше поставить на Украину она не сможет.А Северная Корея – это как "белорусские креветки" для Китая. И если в Китае будут готовы поставить Северной Корее китайские боеприпасы под прикрытием гуманитарной помощи, то КНДР может опустошить свои склады и отправить снаряды нам.Северная Корея – это идеальный для нас союзник. Такой веры в старые дедовские артиллерийские системы нигде в мире нет. Все стараются делать упор на высокоточку, а там развивают простые орудия еще со времен Сталина.Кроме того, северокорейцы при желании могут работать не в три смены как мы, а в шесть смен.Так что мы найдем точки соприкосновения. Мы будем посылать в КНДР свое зерно, чтобы они вкусно кушали. А нам хочется от Пхеньяна "подарков" разного калибра. Возможно, что мы даже осуществим такой натуральный обмен.- Вы сказали, что на земле тактические изменения возможны только к ноябрю. А насколько нам сейчас удается работать по тылам противника?- Наши ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования – это чудо из чудес. Мы их очень много производим. Они летят так, как не летали никогда. При всей "наколенности" этого устройства. В этом смысле мы повторяем опыт Великой Отечественной войны.ФАБ-1500 – это еще лучше. Они, попадая даже рядом с опорами моста, способны обрушить этот мост. Ими мы тоже можем работать по коммуникациям противника.Мы кратно увеличили использование "Торнадо-С". Это модернизированный "Смерч", который работает по принципу "Хаймарса". Только у него калибр побольше и стреляет он подальше (у "Хаймарса" - 70 км, а у "Торнадо-С" - 100-120). По складам он попадает не менее точно. Бодрит ВСУ по самое не балуй.Стали появляться легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) для вертолетов "Изделие 305", которые тоже работают по прифронтовым складам.Что касается модернизированных "Ланцетов", способных бить на 70 километров, то главное здесь не в том, что он поразил украинский МиГ-29 на аэродроме. Главное, что мы теперь сровнялись по дальности действия с "Хаймарсами". В случае совпадения звезд на небе, мы в ближайшее время увидим кадры, как наш дрон уничтожает эту американскую установку.К сожалению, у противника тоже есть возможность работать по нашим тылам. Его StormShadowи SCALP бьют по Севастополю. Лично я очень боюсь появления у ВСУ ракет ATACMS для "Хаймарсов". Это что-то среднее между "Точкой-У" и "Искандером". И самое страшное, что на расстояние более 200 километров в нее можно засунуть кассетный боеприпас с несколькими сотнями поражающих элементов.К чему я веду? К тому, что у нас есть Джанкой, Бельбек и другие аэродромы. Если противник ударит по этим базам кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, мы можем понести ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Тем более, что у нас нет железобетонных укрытий.Мне кажется, что именно это оружие противника будет представлять для нас основную опасность. А не какие-то "Абрамсы".- Исходя из того, что вы сказали в начале беседы, достигнуть целей СВО мы можем лишь двумя основными способами: либо провести еще одну мобилизацию, либо ждать, пока США отвлекутся на конфликт вокруг Тайваня. Может, все же есть какой-то промежуточный вариант?- Я еще говорил, что у нас неплохо получается набирать контрактников. Это как минимум не даст ВСУ провести успешные наступления, а также будет опустошать европейские закрома. Нынешняя наша оборонительная стратегия работает. Но целей СВО мы таким образом не достигнем. Мы можем просто не проиграть.Что касается мобилизации, то было бы неплохо провести ее в той или иной форме, чтобы дать возможность ребятам, которых забрали на фронт еще прошлой осенью, как следует отдохнуть. Понятно, что домой их полностью не отпустят. Но дать возможность выдохнуть им надо.А для победы нам всем надо трудиться: и журналистам, и политикам, и военным, и рабочим на заводах. Нам надо всем донести до людей, что это не спецоперация, которая идет где-то в чужой стране, а экзистенциальная война за выживание русского народа.Самое главное, что нам не нужен мир. Нам нужна победа. А победы можно достичь только на поле боя, а не в ходе красивых переговоров.

https://ukraina.ru/20230925/1049667234.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, харьков, сво, сша, мобилизация, артиллерия, северная корея, мины, "ланцет", ракеты