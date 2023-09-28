Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
© скриншот видео
© скриншот видео
На эффективность ударов российских ВКС оказывает большое влияние наличие звуковых крылатых ракет, дронов и барражирующих боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Основным российским дроном-камикадзе является "Герань". Данный беспилотник предназначен для ударов по стационарным объектам и обладает инерциальной и спутниковой системой навигации, отметил Анпилогов.
Он способен успешно поражать склад боеприпасов, опорник или командный пункт ВСУ. Но "Герань" не подходит для уничтожения самолета на военном аэродроме, потому что их можно перемещать, добавил эксперт.
"Для поражения самолетов у нас есть "Ланцеты" и "Изделие-53". Таким боеприпасом на аэродроме в Долгинцево под Кривым Рогом мы (ВКС РФ. - Ред.) уничтожили украинский истребитель МиГ-29", - подчеркнул Анпилогов.
При этом во время удара по аэродрому Долгинцево в воздухе висел еще один российский беспилотник, который фиксировал прилет "Ланцета". Видимо, у ВСУ нет ни ПВО, ни РЭБ для прикрытия таких серьезных объектов, как аэродром фронтовой авиации, заключил собеседник издания.
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22 сентября, 11:23Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске