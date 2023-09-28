Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049726457.html
Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам - 28.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
На эффективность ударов российских ВКС оказывает большое влияние наличие звуковых крылатых ракет, дронов и барражирующих боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T04:30
2023-09-28T04:30
новости
"ланцет"
герань
бпла
беспилотник
боеприпасы
пво
рэб
аэродромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049582687_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_ed978ed83a0979ca871482578bdba543.png
Основным российским дроном-камикадзе является "Герань". Данный беспилотник предназначен для ударов по стационарным объектам и обладает инерциальной и спутниковой системой навигации, отметил Анпилогов.Он способен успешно поражать склад боеприпасов, опорник или командный пункт ВСУ. Но "Герань" не подходит для уничтожения самолета на военном аэродроме, потому что их можно перемещать, добавил эксперт.При этом во время удара по аэродрому Долгинцево в воздухе висел еще один российский беспилотник, который фиксировал прилет "Ланцета". Видимо, у ВСУ нет ни ПВО, ни РЭБ для прикрытия таких серьезных объектов, как аэродром фронтовой авиации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049582687_83:0:718:476_1920x0_80_0_0_8c42594a2608d044c52e0cdcfd950c81.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, "ланцет", герань, бпла, беспилотник, боеприпасы, пво, рэб, аэродромы
Новости, "Ланцет", Герань, БПЛА, беспилотник, боеприпасы, ПВО, РЭБ, аэродромы

Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам

04:30 28.09.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
На эффективность ударов российских ВКС оказывает большое влияние наличие звуковых крылатых ракет, дронов и барражирующих боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Основным российским дроном-камикадзе является "Герань". Данный беспилотник предназначен для ударов по стационарным объектам и обладает инерциальной и спутниковой системой навигации, отметил Анпилогов.
Он способен успешно поражать склад боеприпасов, опорник или командный пункт ВСУ. Но "Герань" не подходит для уничтожения самолета на военном аэродроме, потому что их можно перемещать, добавил эксперт.
"Для поражения самолетов у нас есть "Ланцеты" и "Изделие-53". Таким боеприпасом на аэродроме в Долгинцево под Кривым Рогом мы (ВКС РФ. - Ред.) уничтожили украинский истребитель МиГ-29", - подчеркнул Анпилогов.
При этом во время удара по аэродрому Долгинцево в воздухе висел еще один российский беспилотник, который фиксировал прилет "Ланцета". Видимо, у ВСУ нет ни ПВО, ни РЭБ для прикрытия таких серьезных объектов, как аэродром фронтовой авиации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
22 сентября, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
Новости"Ланцет"ГераньБПЛАбеспилотникбоеприпасыПВОРЭБаэродромы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Военный эксперт объяснил, как "Изделие 53" обманывает украинское ПВО и бьёт по военным аэродромам
04:15"Семь центнеров на голову": Военный эксперт рассказал, как ФАБы выжигают опорники ВСУ
04:12Евгений Ющук: У России нет технических возможностей победить НАТО, а само НАТО не может победить Россию
04:04Фашизм у власти и канадский конфуз. Почему осуждение украинского эсэсовца не приведет к осуждению Украины
04:00"Бесконечных ракет не бывает": военный эксперт рассказал, почему стремительно деградирует украинская ПВО
03:55Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой
03:41О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно
03:24Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько
03:21"Казацкая республика" или новая Руина? Украинские эксперты обсуждают варианты будущего своей страны
03:13Rzeczpospolita: ракета, упавшая в ноябре 2022 года в Польше не была выпущена Россией
23:11Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией
23:06Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
22:36Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины
21:52Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста
20:41Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
20:14Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"
19:47Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву
18:54"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях
18:14Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
18:05"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
Лента новостейМолния