https://ukraina.ru/20230927/1049730018.html

Деньги без Запада. Глобальный Юг требует новую международную систему финансов

Деньги без Запада. Глобальный Юг требует новую международную систему финансов - 27.09.2023 Украина.ру

Деньги без Запада. Глобальный Юг требует новую международную систему финансов

Во вторник, 26 сентября 2023 года, закончилась неделя высокого уровня 78-й сессий Генассамблеи ООН. Главным итогом мероприятия, по мнению большинства, стало массово высказанное несогласие глобального Юга дальше жить по правилам, которые диктует Запад

2023-09-27T14:45

2023-09-27T14:45

2023-09-27T16:04

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генассамблея оон

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владимир путин

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Выразилось это, в частности, в том, что, как сказал журналистам перед этой неделей глава Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн, страны глобального Юга, G77, скорее всего, не поддержат Украину, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на продолжении боевых действий.Южный бунтГлобальный Юг уже давно недоволен тем, что на мероприятиях ООН бесконечно обсуждается Украина вместо работы над решением их многочисленных проблем. G77 в последнее время настаивает на начале процессе мирного урегулирования, чтобы украинский кризис не мешал полноценной работе ООН, и та могла сконцентрироваться на решении их экономических и социальных проблем.Гоуэна поддержал и колумнист издания Foreign Policy, который заявил, что страны глобального Юга неохотно критикуют Россию, руководствуясь «старой и логичной стратегией, давно принятой слабыми»: «Если над вами, доминирует одна группа стран, скажем, Запад, то ради получения большей передышки для себя вы болеете за их соперников».Издание Foreign Policy напророчило, что Западу не удастся склонить на свою сторону Глобальный Юг в украинском вопросе, который стал маркером «свои — чужие» в современной геополитике. Так и получилось, несмотря на то что Зеленский с главой своего Офиса (ОПУ) Андреем Ермаком на полях Генассамблеи ООН и в ее кулуарах активно обнимались, показательно здоровались за руку и фотографировались именно с представителями африканских стран.Продолжился давно намеченный тренд — Запад теряет глобальный Юг.Что такое глобальный ЮгЧтобы понять, что такое чрезвычайно популярный сейчас глобальный Юг, достаточно проанализировать аббревиатуры межгосударственных объединений, имеющих цифровые обозначения — G7, G20, G77.Объявившая о себе в 1975 году G7 — это так называемая «Большая семерка»: шесть самых развитых стран коллективного Запада плюс Япония. С 1997 по 2014 годы туда восьмой входила Россия, но после ухода Крыма в родную гавань семерка отказалась от «агрессора» и вернулась к привычному формату.Возникшая в 1999 году G20 — это та же «семерка» плюс 12 других развитых стран мира, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию, Аргентину, Южную Корею, Индонезию, Саудовскую Аравию, Мексику, Турцию, ЮАР и Австралию, а также Евросоюз (как коллективная единица). В начале сентября этого года на саммите объединения в Нью-Дели по предложению Индии G20 стала G21 — в нее был принят коллективным членом Африканский союз.G77, она же «Группа семидесяти семи», или Group of Seventy Seven, — самая крупная и самая загадочная межгосударственная организация, которая, несмотря на цифру в названии, объединяет сегодня 134 так называемые развивающиеся государства Азии, Африки, Латинской Америки и даже Океании. Она была создана 15 июня 1964 года на 1-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию, проходившей в Женеве. В свое время в нее собирались или входили Новая Зеландия, Мексика, Южная Корея, Мальта, Кипр, а также имеющие свою точку зрения соцстраны — Румыния, Югославия (осталась только Босния и Герцеговина), Куба, КНДР, Вьетнам.G77 — организатор и пропагандистГлубинные функции у этих объединений — соответствующие. «Семерка» должна была согласовывать и координировать усилия стран Запада в служении интересам «золотого миллиарда», того «цветущего сада в окружении джунглей», о котором как-то в припадке правды и откровения уже в наше время высокомерно сказал главный евродипломат Жозеп Боррель.«Двадцатка» была призвана уравновесить интересы «семерки» и тех политических, финансово-экономических и промышленных гигантов, которые появились на планете вопреки усилиям «цветущего сада» и требовали если не места под солнцем, то равноправия и мало-мальской справедливости в отношениях.Ну а G77 была создана, чтобы защищать интересы беднейших стран, освобождающихся от колониальной и прочей зависимости от "первачей" этого мира. В уставных документах объединения так и сказано, что цель группы – "торгово-экономическое, финансовое и техническое сотрудничество между развивающимися странами, а также разработка, согласование и координация их совместной позиции на конференциях и собраниях органов ООН и организаций, функционирующих в ее рамках, на других международных съездах и форумах по проблемам международных социально-экономических отношений, включающих такие сферы жизнедеятельности стран и их населения, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, образование, наука и техника". А также вопросы экономического, кредитного, финансового и технического сотрудничества со странами, не входящими в "Группу 77", и прежде всего с развитыми странами мирового сообщества.То есть задачи "Группы 77" на сегодняшний день – устранение асимметрии в многосторонней торговой системе, организация эффективной передачи ресурсов между развивающимися и развитыми странами, в том числе официальная помощь в целях развития и снятие долговых обязательств, решение проблемы неустойчивости рынков сырьевых товаров и устранение протекционистских барьеров на пути доступа к рынкам развитых стран. И т.д. и т.п.Двойственность инструментаПри этом загадочность G77 заключалась в том, что она существовала параллельно с так называемым "Движением неприсоединения", выполняла как бы параллельные с ним задачи по защите прав стран "третьего мира", но фактически так же балансировала между миром капиталистическим и миром социалистическим и гасила все активные попытки развивающихся стран коллективно и эффективно противостоять "золотому миллиарду", который, видоизменяя методы и способы, по-прежнему грабил свои бывшие и новые колонии.Фактически G77 была достаточно эффективным инструментом контроля Запада над Глобальным Югом. Например, в 1971 году как подразделение G77 была создана межправительственная "Группа 24" для координации позиций развивающихся стран по международным валютным вопросам и финансированию развития, а также для обеспечения надлежащего представительства их интересов на переговорах по международным валютным вопросам. Она должна была защищать "третий мир", но подпала под влияние Международного валютного фонда и Всемирного банка – и вы легко можете представить, во что вылилась эта "защита". Мягко говоря, не получилась она до сих пор, так как МВФ как диктовал, так и сейчас все и всем диктует в интересах Запада.Все изменилось после крушения СССР в 1991 году и всего созданного им социалистического лагеря. В 1992 году к "Группе 77" присоединился отдельным специальным партнером Китай и образовался новый формат – "G77+Китай". Пекин оказывает группе политическую и финансовую поддержку и, следовательно, организовывает по мере сил и возможностей на противостояние с Западом прежде всего в торгово-экономических и промышленно-финансовых вопросах.В 90-е годы прошлого года и нулевые века нынешнего деятельность "G77+Китай" ничего прорывного не совершила — ее работа сводилась к перманентной говорильне на саммитах и встречах и принятию соответствующих воззваний и деклараций обо всем. Если конкретнее, о справедливости в отношениях между Югом и Западом, списании долгов и "эффективной передаче ресурсов между развивающимися и развитыми странами", об экологии, климате и достижении целей устойчивого развития, о борьбе с эпидемиями, о недостаточном внимании к искоренению бедности и т. д.Новый мир – новые задачиКоличество членов G77 выросло почти вдвое, и члены организации начали создавать новые, более действенные. Вся "Семерка" перешла в "Двадцатку" и там скучковалась с Бразилией, Аргентиной, Мексикой, Индией, Мальта, Кипр и Румыния стали членами Евросоюза. Индия и Китай, Аргентина и Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия объединились в БРИКС. Россия и Китай, Индия, Пакистан и Иран создали ШОС. США, Австралия и Великобритания создали AUKUS, а потом подтянули в QUAD Австралию. В ответ Россия, Китай и Северная Корея наметили свой союз на троих.Все эти количественные и множественно-перекрестные интеграционные потуги не могли не перерасти в качественные изменения в политике и планах организаций и объединений.Уже 2014 году на саммите G77 в Бразилии была предпринята попытка оживить деятельность группы. В повестку встречи были внесены не только борьба с бедностью и социальным неравенством, но и такие пункты, как реформирование мировых финансовых институтов и выработка справедливых условий международной торговли. Это предложила Бразилия, уже входившая в БРИКС. А левый по взглядам президент Боливии Эво Моралес предложил России присоединиться к "Группе 77" и прямо сказал, что целью саммита является ее перезагрузка на борьбу с Западом за более справедливое мироустройство. Россия после мюнхенской речи ее президента Владимира Путина в 2008 году в защиту национальных интересов любой страны для многих из G77 уже была маячком в развитии.Но в 2014-м Россия была занята своими проблемами (Крым уходил в родную гавань, запылал Донбасс на границах), и "Группа 77" добилась только одного – с тех пор претензии у Запада на предмет более справедливого переустройства мира стали постоянной темой ее ежегодных саммитов. Как пишут обозреватели, конкретные проблемы формулировались и раньше, но теперь дело дошло до обобщающих формулировок и постановки вопроса о радикальных реформах отношений по всем параметрам развития и сосуществования.Мир раскололся, G77 осмелелаПосле начала в 2022 году спецвоенной операции (СВО) мир раскололся напополам, и "золотой миллиард" взял курс на силовое сохранение с монополярного мира с гегемонией США и на интенсификацию неоколониального ограбления не только "третьего мира", но и "зазевавшихся" в понимании актуальных тенденций страны Европы. США устремились в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) и превратили бедный Евросоюз в своего донораНынешний год действительно знаменовал начало трансформации устоявшейся системы международных отношений: отныне страны Глобального Юга настаивают и будут настаивать на паритетных и взаимовыгодных отношениях со странами "Большой семерки". То есть лидером коллективного Запада. 2023 год – это подтверждение тенденции неповиновения и линейка мероприятий этого демонстративного неповиновения.Неделя высокого уровня в ООН – только вершина айсберга, последняя по времени. А до нее 15-16 сентября 2023 года в Гаване состоялся саммит "G77 плюс Китай", в котором приняли участие более ста делегаций стран — членов блока G77, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной ООН Цюй Дунъюй, генсек Международного союза связи Дорин Богдан-Мартин и т.д.Темой саммита в Гаване стали "Текущие проблемы развития: роль науки, технологий и инноваций". "Действенный путь – это сотрудничество, солидарность и понимание того, что прогресс не терпит исключений", – заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. И призвал покончить с неравенством в доступе к технологическим достижениям.А деньги врозь – и по-новомуНо начинать решили с финансов – с более справедливого перераспределения доходов. Результатом саммита которого стало принятие декларации, в которой призвали усилить свои требования в отношении нового международного экономического порядка, реформы глобальной финансовой архитектуры, отказа от односторонних принудительных мер, концентрации богатства и формирования внешнего долга.Саммит в Гаване решил не просто настаивать, а добиваться практических шагов в реформировании МВФ, Всемирной торговой организации (ВТО) и других институтов, через доминирование в которых страны "золотого миллиарда" навязывают всем остальным "порядок, основанный на правилах". "Мы подчеркиваем острую необходимость комплексной реформы международной финансовой архитектуры", -- говорится в декларации.Гаванский саммит выступил за скоординированный и инклюзивный подход к управлению мировой финансовой системой, который предусматривает более активное участие развивающихся стран в данных процессах. Это позволит бедным государствам получить более широкий доступ к технологиям и научным достижениям.Происходило все это на Кубе – всего в 112 милях от американского побережья. По словам главы МИД Кубы Бруно Родригеса, итоговая декларация саммита верна целям и принципам G77, внимательна к потребностям развивающихся стран и твердо придерживается требования права на развитие в условиях все более исключительного и несправедливого миропорядка. А на следующем саммите в Уганде участники намерены ратифицировать документы, которые призваны усилить роль G77 в текущем международном контексте.Только начали Везде неприятие Глобальным Югом навязываемой Западом поддержки Украины в противостоянии с Россией стало оселком – кто за кого. И все сразу отметили, что Гаванская декларация стала естественным продолжением итогов конференции в Джидде 5-6 августа 2023 года, и саммита G20 9-10 сентября 2023 года, на которых, несмотря на давление США, так и не удалось принять резолюции, осуждающие Россию. И когда демократы из третьего мира отказались поддерживать однозначное осуждение России.И уж точно правы обозреватели, который сделали вывод: хроническая усталость Глобального Юга от доминирования США на фоне ослабления последних в роли гегемона привела к тому, что долго сдерживаемое недовольство вырвалось наружу и спровоцировало праздник тотального непослушания.И это, кажется, только начало.

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оон, генассамблея оон, большая семерка, g20, россия, сша, глобальный юг, эксклюзив, владимир путин