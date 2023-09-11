https://ukraina.ru/20230911/1049328956.html

Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен Ына

Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен Ына - 11.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен Ына

Глобальный Юг находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, он видит опасность идеологии Запада, с другой — ему очень не хочется просыпаться, считает политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-09-11T16:48

2023-09-11T16:48

2023-09-11T17:36

интервью

запад

владимир путин

ким чен ын

украина

сво

саммит

ирак

кндр

северная корея

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Участники саммита «Большой двадцатки» в Нью-дели не осудили специальную военную операцию России на Украине. По оценкам экспертов, это стало дипломатической капитуляцией Запада, так как впервые он должен был принять чужие правила игры.— Дмитрий, согласны ли вы с такой оценкой?— Не уверен, что это провал. Тут соревновались не дипломаты, а шли объективные процессы, которые Запад и многие люди у нас старались не замечать. Процессы идут, и игнорировать их может только Гарбузов, экс-директор Института США и Канады, который вместе с другими нашими интеллектуалами живет в 80-х годах, когда США были моральным и экономическим лидером, а ЕС представлялся новой демократической формой правления.Сейчас США и их союзники вынуждены признать, что на глобальном Юге ими недовольны. И мирового сообщества, которое, как они мечтали, осудило бы Россию и сделало из нее Северную Корею 80-х, просто нет. В новом документе саммита G20 нет отсылки, осуждающей Россию, и нет призыва к выводу российских войск с Украины. В итоговом документе саммита «Двадцатки» на острове Бали в 2022 году такие положения были. В новом документе есть более размытая формулировка о том, что принципы ООН запрещают ввод войск на территорию суверенных государств и произвольное изменение границ. Россия тоже не выступает против этого, но ситуация с Украиной была исключительной.Речь шла не только о нарушении прав русскоязычного населения, а о целом ряде нарушений международного законодательства. Было свергнуто законное правительство при информационной и даже технической помощи иностранных держав. С территории Украины реально исходила угроза России, ее озвучивали Порошенко и другие украинские чиновники. Поэтому, нарушив старые границы Украины, Россия боролась с другим нарушением международного права, которое на Западе не хотят видеть, хотя оно очевидно.Но нам не нужно обольщаться. Страны БРИКС и другие страны, которые заставили Запад изменить резолюцию, я не назвал бы нашими союзниками. Это те страны, которые постепенно вслед за нами начинают осознавать радикализм западной идеологии. Когда Запад впервые применил технологию смены режима в отношении Ирака в 1991-2003 годах, отношение глобального Юга было таким: ладно, Саддам Хуссейн зашел слишком далеко, напал на Кувейт, если сменили одного сумасшедшего диктатора, с этим можно смириться.Но когда последовали смены режимов в Югославии, Ливии, попытка в Сирии, Белоруссии, Иране, глобальный Юг понял, что это не аберрация, не случайность, это будет продолжаться, и это касается всех, даже уважавшихся Западом правителей. Напомню, что в 91-м году Хафез Асад, отец нынешнего президента, принимал участие в походе против Саддама Хуссейна. Башар Асад практически вырос на Западе, учился в Великобритании, казалось бы, совершенно пригодный для Запада кандидат. Тем не менее запад попытался его свергнуть и вверг его страну в гражданскую войну. И тут уже глобальный Юг стал задумываться, где гарантия, что меня завтра не объявят новым Башаром Асадом?Некоторые силы в Индии и Китае пытаются затушевать эту печальную правду, говоря, что это же невыгодно Западу экономически. Россия на это может возразить тем, что у Запада были все возможности из России и Украины получать ресурсы, вести выгодную коммерческую деятельность, но они все это похерили ради смены режимов. В итоге глобальный Юг находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, он видит опасность идеологии Запада, с другой — ему очень не хочется просыпаться, признавать, что надо сопротивляться.Типичным представителем нежелающих просыпаться является премьер-министр Индии Нарендра Моди, который как хозяин саммита был дико рад этой компромиссной резолюции. Ему кажется, что он нашел компромисс на долгое время, но, боюсь, он ошибается. Опыт показывает, что как только США почувствуют, что у них есть силы и возможности сделать что-то враждебное России, Китаю и Индии, они это сделают. И на Моди у них есть компромат, написаны уже книги, сотни статей о том, что он авторитарный правитель, угнетает мусульман, а «Бхаратия Джаната Парти» — авторитарная партия.Такие же ложные надежды испытывал Милошевич после 1995 года, когда были заключены Дейтонские, ему негласно гарантировали безопасность, и он думал, что все будет хорошо… У Горбачева были устные соглашения с Джеймсом Бейкером (госсекретарь США 1989–1992 годы), и он считал, что все проблемы между США и Россией на долгие годы решены.Таким образом сейчас идут два процесса осознания. Запад понимает, что взял слишком круто и глобальный Юг начинает его раскусывать, а лидеры развивающихся стран понимают, что никто из них не гарантирован от смены режима. Пока между этими точками зрения найден компромисс, но посмотрим, что будет на следующем саммите.— Вы упомянули Северную Корею, в которую Запад хотел бы превратить Россию. А тем временем лидер этой страны, международного изгоя, Ким Чен Ын в ближайшее время будет встречаться с Владимиром Путиным. На Западе уверены, что переговоры будут идти вокруг поставок северокорейских боеприпасов, в которых Россия испытывает острую нужду из-за СВО на Украине. А что на самом деле станет предметом переговоров?— Я очень скептически отношусь, когда все СМИ США начинают транслировать одно и то же сенсационное утверждение. Как показывает история, это неправда. В 2002 году перед вторжением США в Ирак они так упорно говорили о том, что у Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения, что на человека, который против этого возражал, смотрели как на безумца.Очевидно, США очень выгодно представить ситуацию как некий союз диктаторов, тем более что Ким Чен Ын - действительно наследственный правитель, получивший власть от отца. Формируется голливудская история: добро против зла. То есть вот вам один опаснейший тип, сумасшедший Ким Чен Ын, который связывается с другим опаснейшим типом.На самом деле история более сложная.Я не собираюсь говорить, что в КНДР хороший режим, он несет добро и ему надо подражать. Мы знаем, при каких обстоятельствах режим сложился. Это результат столкновения СССР и Китая с США и их союзниками 1940–50-е годы. То есть это сын холодной войны в ее самой опасной ранней фазе. Появилось такое государство, дурак может над ним смеяться, а умный человек должен посмотреть, что это государство делает, как пытается выжить.С 1953 года Северная Корея ни на кого не нападала. У нее тяжелые отношения с Южной Кореей, у нее были периоды голода, страна под тяжелейшими санкциями, но она ни на кого не нападала. А США за это время напали на множество стран. А что касается внутреннего развития КНДР, то здесь анекдотический имидж безумной диктатуры, прилипший к этой стране, мешает многим аналитикам увидеть попытки рыночных реформ, а также попытки Пхеньяна выйти на контакт с братьями в Южной Корее, да и с Западом в целом.Ким Чен Ын участвовал в похоронах лидера секты мунистов Мун Сон Мёна, антикоммуниста, который приехал в США и стал миллиардером и основал религиозное учение. В 90-е годы, как только появилась возможность, он построил совместные предприятия в Северной Корее, которые не закрывались. Поэтому называть Ким Чен Ына идиотом и судить об этой стране по ее лозунгам я бы поостерёг.В современном мире нужно думать о том, как выживать всем странам. Посмотрите на природу, которая дает шанс на выживание всем организмам, и хищникам, и простейшим, кроме совсем слабых видов. Поэтому нужно не смеяться над Северной Кореей, а учитывая ее историю, сделать так, чтобы она мгла жить вместе с другими — без войн, постепенно меняя свой режим.Россия сейчас пытается это предложить. Это давняя политика России. Отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир приезжал в Россию и встречался с Путиным. Россия тогда возглавляла политику международного сообщества по постепенному выводу Северной Кореи из изоляции. Это намного более ответственная и гуманная политика, чем призывы к свержению диктатора и ударить по КНДР так, чтобы от нее ничего не осталось. Люди, которые поддерживают меры по подавлению Северной Кореи, — неумные, неспособные увидеть исторический контекст и отнестись с пониманием к особенностям развития другого народа.— Наверняка мы заинтересованы и в надежном союзнике на Дальнем Востоке, учитывая растущую милитаризацию Японии?— В это я не очень верю. Пути КНДР и СССР разошлись в 1964 году из-за того, что Северная Корея поддержала маоизм в соседнем Китае. Отношения восстановились к 1984 году. Если какие-то калибры боеприпасов совпадают, то это очень древние виды вооружений из 50-х годов. Не думаю, что у нас много такой техники применяется. Возможно, мы пытаемся показать свою добрую волю, говоря о военном сотрудничестве, но его потенциал я бы не преувеличивал. Главный наш потенциал — внутри России.— Одной из главных новостей последних дней стало известие о том, что британские ВВС взяли под охрану украинские зерновозы. Насколько это осложнит ситуацию в Черном море?— Россия не будет нападать на зерновозы, которые идут с Украины. А вот использование этих коридоров для поставок по морю оружия на Украину, Россию не устроит. Тут возможны самые строгие меры. Кроме того, эти коридоры использовались для подготовки атак морских дронов на Крым. Так что все зависит от того, насколько провокационно будет действовать та сторона. Но Россия воевать с Британией не хочет. Пример эсминца Defender, который проходил в опасной близости от Крыма, но мы его топить не стали, показывает, что Россия не хотела бы из-за провокаций переходить к силовой конфронтации.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, запад, владимир путин, ким чен ын, украина, сво, саммит, ирак, кндр, северная корея, черное море