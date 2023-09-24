Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе
Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Нынешний ракетный удар по Севастополю — это плод коллективной работы западных хозяев и подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки, рассказал Дандыкин.
Украинские истребители поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты. Поэтому для защиты Свастополя нужно устраивать засады российских истребителей и противовоздушных ракет. Ведь дальность ракет С-400 составляет несколько сот километров, отметил эксперт.
"Расстояние между Одессой и Севастополем — 300 километров. Самолет Су-24М — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик. За 10–15 минут он может уйти на сотни километров. Его дело — запустить уже наведенную ракету и уйти. Сбить его не так просто. Его надо уничтожать на земле", - подчеркнул Дандыкин.
Сейчас главная задача украинских властей — вывести из равновесия жителей Крыма, и, как сказал Владимир Зеленский, "поквитаться с Черноморским флотом". Поэтому ВС РФ нужно сделать выводы и идти дальше к своей победе, заключил собеседник издания.
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