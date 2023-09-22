https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html

Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимой

Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимой - 22.09.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимой

Севастополь — это город, ради которого затевался "контраступ" ВСУ, а недавний удар по штабу Черноморского флота — это плод коллективной работу заокеанских хозяев и их киевских подчиненных, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-09-22T16:46

2023-09-22T16:46

2023-09-22T17:18

интервью

всу

одесса

севастополь

черноморский флот

ракеты

наступление

f-16

молдавия

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039499619_37:0:869:468_1920x0_80_0_0_a113a59f9cb290d9fe5c7b5fa7005603.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар по Севастополю. Средства ПВО сбили 5 ракет. Повреждения получило историческое здание Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.— Василий Алексеевич, почему система ПВО в этот раз пропустила ракеты к такому важному объекту?— Выводы из того, что было не были сделаны, хотя недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу. Как я понимаю, часть ракет была сбита. Накануне была массированная атака БПЛА, всю ночь шел бой и все цели были сбиты. Конечно, понадобилось время, чтобы перезарядить системы ПВО. Враг все это предусмотрел.На мой взгляд, атака накануне была отвлекающим маневром. Если украинский БПЛА несет пять килограммов взрывчатки, это одно. Ракеты Storm Shadow несут 450 килограммов взрывчатого вещества. Севастополь со стороны моря защищен. Нужно наносить более яростные ответные атаки по штабам врага, это касается и Киева, и Одессы. Управление флотом никоим образом не нарушено.— Очевидно, ракеты были запущены с воздушного носителя?— У ВСУ осталось еще несколько штук Су-24, где-то они их прячут. Думаю, они поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты. Значит, нужно устраивать засады наших истребителей и противовоздушных ракет. В конце концов дальность С-400 — несколько сот километров.Севастополь — это знаковый город. Это один из городов, ради которых затевался весь этот контрнаступ. Даже не сам Крым, а именно Севастополь. То, что случилось в Севастополе в 2014 году, в Штатах восприняли как личную обиду.Нынешний удар по Севастополю — это плод коллективной работы хозяев и подчинённых. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами и космической разведки.— Среди военных экспертов существует мнение, что через две-три недели ВСУ окончательно выдохнутся, и это позволит российским войскам провести наземную наступательную операцию. А что вы думаете о перспективах наступления?— ВСУ постараются отсидеться во время ненастья. Важно не дать им возможность закрепиться, как это произошло, когда они годами сидели вокруг Авдеевки под Донецком. Необходимо бить в глубину, уничтожать артиллерию противника, оставшиеся самолёты-носители этих ракет, сами ракеты.То есть если уж ставить задачу переходить в наступление, противник не должен косить наши ряды кассетными боеприпасами. В очередном пакете военной помощи от США таких боеприпасов много. Снаряд 155 мм сбить невозможно, а для наступающих это большие потери. Эти снаряды надо уничтожать на подходе, тогда задача будет выполнена.А то, что мы умеем наступать в ненастье, показывают события марта прошлого года на южном фланге. Но сейчас другая ситуация. Армия врага более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество вооружения.Чтобы отвлечь наше внимание, ВСУ и наносят такие удары по всем направлениям, в том числе по Курской области и по Брянской. То есть им необходимо взять паузу, обучить свою инвалидную команду хоть чему-то. Они хотят зимой опять перейти в наступление, но это фантазии.— Продвижение наших войск в сторону Одессы обезопасит Севастополь и Крым от ракетных ударов?— Разумеется. Ракеты запускаются оттуда. Расстояние между Одессой и Севастополем — 300 километров. Самолет Су-24М — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик. За 10–15 минут он может уйти на сотни километров. Его дело — запустить уже наведенную ракету и уйти. Сбить его не так просто. Его надо уничтожать на земле. Еще больше проблем будет, когда они получат те же F-16. А Су-24 может даже две такие ракеты нести. F-16 — легкий истребитель, но одну ракету потянет, так как тяговооруженность у него хорошая. Сейчас для них главная задача — вывести из равновесия жителей Крыма, и, как говорил Зеленский, поквитаться с Черноморским флотом. Нам нужно сделать выводы и идти дальше к победе.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230922/1049628668.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, одесса, севастополь, черноморский флот, ракеты, наступление, f-16, молдавия, пво, беспилотники