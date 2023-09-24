"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США
Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить жёсткие ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Вероятно, истребители поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты, рассказал Дандыкин.
Для защиты города нужно устраивать засады российских истребителей и противовоздушных ракет. Ведь дальность ракет С-400 составляет несколько сот километров, отметил эксперт.
"Севастополь — это знаковый город. Это один из городов, ради которых затевался весь этот контрнаступ. Даже не сам Крым, а именно Севастополь. То, что случилось там в 2014 году (референдум о вхождении в состав РФ. - Ред.), в Штатах восприняли как личную обиду", - подчеркнул Дандыкин.
Нынешний ракетный удар по Севастополю — это плод коллективной работы западных хозяев и подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки, заключил собеседник издания.
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