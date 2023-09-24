"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США - 24.09.2023 Украина.ру
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"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США
"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США - 24.09.2023 Украина.ру
"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США
Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить жёсткие ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-09-24T04:15
2023-09-24T04:15
новости
севастополь
крым
удар
ракеты
сша
россия
беспилотник
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Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Вероятно, истребители поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты, рассказал Дандыкин.Для защиты города нужно устраивать засады российских истребителей и противовоздушных ракет. Ведь дальность ракет С-400 составляет несколько сот километров, отметил эксперт.Нынешний ракетный удар по Севастополю — это плод коллективной работы западных хозяев и подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230914/1049391310.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, севастополь, крым, удар, ракеты, сша, россия, беспилотник
Новости, Севастополь, Крым, удар, ракеты, США, Россия, беспилотник

"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США

04:15 24.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить жёсткие ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Вероятно, истребители поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты, рассказал Дандыкин.
Для защиты города нужно устраивать засады российских истребителей и противовоздушных ракет. Ведь дальность ракет С-400 составляет несколько сот километров, отметил эксперт.

"Севастополь — это знаковый город. Это один из городов, ради которых затевался весь этот контрнаступ. Даже не сам Крым, а именно Севастополь. То, что случилось там в 2014 году (референдум о вхождении в состав РФ. - Ред.), в Штатах восприняли как личную обиду", - подчеркнул Дандыкин.

Нынешний ракетный удар по Севастополю — это плод коллективной работы западных хозяев и подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 05:20
Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по СевастополюКомандование ВСУ пытается оправдаться за провал так называемого контрнаступления, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
 
НовостиСевастопольКрымударракетыСШАРоссиябеспилотник
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе
04:30Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
04:15"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США
03:56Западная Украина за минувшую неделю: Военкомат-пыточная на Львовщине и резкое сокращение местных бюджетов
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03:20"Всю ночь шел бой": военный эксперт о том, почему ПВО пропустила ракетный удар по Севастополю
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