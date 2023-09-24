https://ukraina.ru/20230924/1049648646.html

"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США

"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США - 24.09.2023 Украина.ру

"Не обошлось без наводки": военный эксперт рассказал, почему удар по Севастополю был местью США

Несмотря на то, что недавно был нанесен удар по Севастопольскому морскому заводу, выводы не были сделаны. ВС РФ нужно наносить жёсткие ответные атаки по штабам врага в Киеве и Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-09-24T04:15

2023-09-24T04:15

2023-09-24T04:15

новости

севастополь

крым

удар

ракеты

сша

россия

беспилотник

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Украинские ракеты были запущены на Севастополь с воздушного носителя. У ВСУ осталось еще несколько Су-24, которые они тщательно прячут. Вероятно, истребители поднимаются в воздух где-то на границе с Молдавией, выходят на Одессу и оттуда выпускают ракеты, рассказал Дандыкин.Для защиты города нужно устраивать засады российских истребителей и противовоздушных ракет. Ведь дальность ракет С-400 составляет несколько сот километров, отметил эксперт.Нынешний ракетный удар по Севастополю — это плод коллективной работы западных хозяев и подчинённых на Украине. Не обошлось без наводки стратегического разведывательного беспилотника Global Hawk, который летает над нейтральными водами в Чёрном море и космической разведки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230914/1049391310.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, севастополь, крым, удар, ракеты, сша, россия, беспилотник