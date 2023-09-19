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МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе - 19.09.2023 Украина.ру
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
Замминистра иностранных дел Польши Аркалиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. Об этом 19 сентября он заявил в эфире Польского радио
2023-09-19T13:21
2023-09-19T13:21
2023-09-19T13:33
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По словам польского дипломата, миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза – это попытка отвлечь внимание от конфликта на Украине. И это удаётся президенту России Владимиру Путину, считает Мулярчик.Польский дипломат оценил, что миграционный кризис в Италии направлен ан "ослабление Евросоюза, его солидарности и единства".Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, польша, россия, зарубежье, мигранты, италия, мид, владимир путин
Новости, Польша, Россия, Зарубежье, мигранты, Италия, МИД, Владимир Путин
МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
13:21 19.09.2023 (обновлено: 13:33 19.09.2023)
Замминистра иностранных дел Польши Аркалиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. Об этом 19 сентября он заявил в эфире Польского радио
"Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им с транспортировкой, кто-то в этом заинтересован, и это, несомненно, Россия", - заявил Мулярчик.
По словам польского дипломата, миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза – это попытка отвлечь внимание от конфликта на Украине. И это удаётся президенту России Владимиру Путину, считает Мулярчик.
"И это успешно, потому что сегодня война в Украине отходит на второй план и весь Евросоюз говорит о том, что происходит на Лампедузе", - заявил замглавы МИД.
Польский дипломат оценил, что миграционный кризис в Италии направлен ан "ослабление Евросоюза, его солидарности и единства".
Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".
В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.