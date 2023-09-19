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МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе - 19.09.2023 Украина.ру

МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе

Замминистра иностранных дел Польши Аркалиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе в Италии. Об этом 19 сентября он заявил в эфире Польского радио

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:33

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По словам польского дипломата, миграционный кризис на итальянском острове Лампедуза – это попытка отвлечь внимание от конфликта на Украине. И это удаётся президенту России Владимиру Путину, считает Мулярчик.Польский дипломат оценил, что миграционный кризис в Италии направлен ан "ослабление Евросоюза, его солидарности и единства".Напоследок замглавы МИД Польши добавил, что перевозкой мигрантов занимаются преступные организации, но "за кулисами определенно стоит Путин".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.

https://ukraina.ru/20230919/1049519314.html

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новости, польша, россия, зарубежье, мигранты, италия, мид, владимир путин