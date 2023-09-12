https://ukraina.ru/20230912/1049346102.html
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России - 12.09.2023 Украина.ру
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 12 сентября призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ
2023-09-12T10:20
2023-09-12T10:20
2023-09-12T10:20
жозеп боррель
выборы
владимир рогов
новости
новые регионы
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"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.Выборы в России в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне Боррель в распространенном письменном заявлении указал, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Он также пригрозил, что для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия".
https://ukraina.ru/20230831/1049080407.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
жозеп боррель, выборы, владимир рогов, новости, новые регионы
Жозеп Боррель, выборы, Владимир Рогов, Новости, Новые регионы
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 12 сентября призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ
"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.
Выборы в России в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Накануне Боррель в распространенном письменном заявлении указал, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Он также пригрозил, что для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия".