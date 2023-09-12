Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России - 12.09.2023 Украина.ру
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Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России - 12.09.2023 Украина.ру
Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 12 сентября призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ
2023-09-12T10:20
2023-09-12T10:20
жозеп боррель
выборы
владимир рогов
новости
новые регионы
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"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.Выборы в России в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне Боррель в распространенном письменном заявлении указал, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Он также пригрозил, что для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия".
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жозеп боррель, выборы, владимир рогов, новости, новые регионы
Жозеп Боррель, выборы, Владимир Рогов, Новости, Новые регионы

Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России

10:20 12.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 12 сентября призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ
"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.
Выборы в России в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Накануне Боррель в распространенном письменном заявлении указал, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Он также пригрозил, что для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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ЕС должен готовиться к расширению — Боррель Евросоюз должен подготовиться к возможному вступлению десяти новых членов, заявил евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводят журналисты РИА Новости
 
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