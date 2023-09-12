https://ukraina.ru/20230912/1049346102.html

Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России

Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России - 12.09.2023 Украина.ру

Рогов призвал Борреля не вмешиваться во внутренние дела России

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 12 сентября призвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля прекратить вмешиваться во внутренние дела России, оценивая выборы в новых регионах РФ

2023-09-12T10:20

2023-09-12T10:20

2023-09-12T10:20

жозеп боррель

выборы

владимир рогов

новости

новые регионы

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"Нас мнение Борреля и прочих миньонов англосаксов вообще никак не волнует. Эти люди предали свои государства и Европу в целом, а теперь лезут своими грязными руками в нашу жизнь. Пора уже им прекратить вмешиваться во внутренние дела России", — сказал он.Выборы в России в большинстве регионов проходили три дня с 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне Боррель в распространенном письменном заявлении указал, что Евросоюз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Он также пригрозил, что для политического руководства и тех, кто участвовал в организации голосования, будут "последствия".

https://ukraina.ru/20230831/1049080407.html

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жозеп боррель, выборы, владимир рогов, новости, новые регионы