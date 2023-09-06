https://ukraina.ru/20230906/1049210638.html

Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным

Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным - 06.09.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным

По словам Виктора Заварзина, генералу нашли новую "неплохую" должность по СНГ

2023-09-06T16:25

2023-09-06T16:25

2023-09-06T16:25

новости

вс рф

сергей суровикин

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Генералу Сергею Суровикину нашли новую "неплохую" должность "по СНГ". Об этом изданию "Подъем" 6 сентября заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин."Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется", — рассказал Заварзин.Депутат сказал, что Суровикин в настоящее время находится в отпуске.После мятежа Евгения Пригожина, в соцсетях появились слухи, что Суровикин мог быть причастен к его подготовке и поэтому находится под стражей. Эти слухи не получили никакого официального подтверждения.В телеграм-канале "Кровавая барыня", который принадлежит журналистке Ксении Собчак, 4 сентября был опубликован снимок Сергея Суровикина с супругой."Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", — написал под фотографией автор поста.

https://ukraina.ru/20230905/1049175254.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, сергей суровикин