Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным - 06.09.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным
Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным - 06.09.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным
По словам Виктора Заварзина, генералу нашли новую "неплохую" должность по СНГ
2023-09-06T16:25
2023-09-06T16:25
новости
вс рф
сергей суровикин
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Генералу Сергею Суровикину нашли новую "неплохую" должность "по СНГ". Об этом изданию "Подъем" 6 сентября заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин."Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется", — рассказал Заварзин.Депутат сказал, что Суровикин в настоящее время находится в отпуске.После мятежа Евгения Пригожина, в соцсетях появились слухи, что Суровикин мог быть причастен к его подготовке и поэтому находится под стражей. Эти слухи не получили никакого официального подтверждения.В телеграм-канале "Кровавая барыня", который принадлежит журналистке Ксении Собчак, 4 сентября был опубликован снимок Сергея Суровикина с супругой."Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", — написал под фотографией автор поста.
https://ukraina.ru/20230905/1049175254.html
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новости, вс рф, сергей суровикин
Новости, ВС РФ, Сергей Суровикин

Депутат Госдумы Заварзин рассказал, что произошло с Суровикиным

16:25 06.09.2023
 
© коллаж Украина.РуСуровикин коллаж
Суровикин коллаж
© коллаж Украина.Ру
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По словам Виктора Заварзина, генералу нашли новую "неплохую" должность по СНГ
Генералу Сергею Суровикину нашли новую "неплохую" должность "по СНГ". Об этом изданию "Подъем" 6 сентября заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
"Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется", — рассказал Заварзин.
Депутат сказал, что Суровикин в настоящее время находится в отпуске.
После мятежа Евгения Пригожина, в соцсетях появились слухи, что Суровикин мог быть причастен к его подготовке и поэтому находится под стражей. Эти слухи не получили никакого официального подтверждения.
В телеграм-канале "Кровавая барыня", который принадлежит журналистке Ксении Собчак, 4 сентября был опубликован снимок Сергея Суровикина с супругой.
"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее", — написал под фотографией автор поста.
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