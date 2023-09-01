За неделю сбит 281 беспилотник, 29 из них - на Западе России – Минобороны РФ
За неделю средствами ПВО и РЭБ уничтожен 281 беспилотник, из них 29 – на Западе России, сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
"Уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 "Стриж", а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации", - говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в Белгородской, Брянской, Воронежской, Московской и других областях.
В ночь на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атака или попытках атак вражеских беспилотников.
Вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове.