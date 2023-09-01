https://ukraina.ru/20230901/1049100258.html

За неделю сбит 281 беспилотник, 29 из них - на Западе России – Минобороны РФ

За неделю сбит 281 беспилотник, 29 из них - на Западе России – Минобороны РФ - 01.09.2023 Украина.ру

За неделю сбит 281 беспилотник, 29 из них - на Западе России – Минобороны РФ

За неделю средствами ПВО и РЭБ уничтожен 281 беспилотник, из них 29 – на Западе России, сообщили 1 сентября в Минобороны РФ

2023-09-01T16:27

2023-09-01T16:27

2023-09-01T16:27

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Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в Белгородской, Брянской, Воронежской, Московской и других областях.В ночь на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атака или попытках атак вражеских беспилотников.Вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове.

https://ukraina.ru/20230831/1049064498.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, минобороны рф, беспилотник, пво, рэб