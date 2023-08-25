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На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности

На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности - 25.08.2023 Украина.ру

На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности

Кабмин Украины одобрил решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его обязанности будет исполнять заместитель службы Владимир Демчук, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале глваа МВД Украины Игорь Клименко

2023-08-25T14:33

2023-08-25T14:33

2023-08-25T14:33

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кадровые перестановки

кабмин

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Решение о смене руководителя ГСЧС принято по итогам внутренней проверки госслужбы. В правительстве намерены не ограничиваться одним кадровым решением.Генпрокуратура Украины ранее сообщала о подозрениях пятерых сотрудников ГСЧС в нарушении правил безопасности и халатности. Поводом стала резонансная авиакатастрофа с человеческими жертвами - крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Следователи установили, что должностные лица Управления авиации ГСЧС "допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Расследованием обстоятельств крушения вертолёта вывело на коррупционную схему закупок дефективных французских вертолётов. Именно на таком Н225 Super Puma летели погибшие пассажиры, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, а также оказавшиеся в месте трагедии гражданские лица. Авиакатастрофа унесла жизнь 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Киевский агитпроп пробовал обвинить в происшествии Россию.

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