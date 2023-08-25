https://ukraina.ru/20230825/1048934922.html
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности - 25.08.2023 Украина.ру
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности
Кабмин Украины одобрил решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его обязанности будет исполнять заместитель службы Владимир Демчук, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале глваа МВД Украины Игорь Клименко
2023-08-25T14:33
2023-08-25T14:33
2023-08-25T14:33
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Решение о смене руководителя ГСЧС принято по итогам внутренней проверки госслужбы. В правительстве намерены не ограничиваться одним кадровым решением.Генпрокуратура Украины ранее сообщала о подозрениях пятерых сотрудников ГСЧС в нарушении правил безопасности и халатности. Поводом стала резонансная авиакатастрофа с человеческими жертвами - крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Следователи установили, что должностные лица Управления авиации ГСЧС "допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Расследованием обстоятельств крушения вертолёта вывело на коррупционную схему закупок дефективных французских вертолётов. Именно на таком Н225 Super Puma летели погибшие пассажиры, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, а также оказавшиеся в месте трагедии гражданские лица. Авиакатастрофа унесла жизнь 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Киевский агитпроп пробовал обвинить в происшествии Россию.
https://ukraina.ru/20230118/1042748589.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гсчс, украина, новости, новости украины, чрезвычайная ситуация, кадровые перестановки, кабмин
ГСЧС, Украина, Новости, Новости Украины, чрезвычайная ситуация, кадровые перестановки, Кабмин
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности
Кабмин Украины одобрил решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его обязанности будет исполнять заместитель службы Владимир Демчук, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале глваа МВД Украины Игорь Клименко
Решение о смене руководителя ГСЧС принято по итогам внутренней проверки госслужбы. В правительстве намерены не ограничиваться одним кадровым решением.
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о подозрениях пятерых сотрудников ГСЧС в нарушении правил безопасности и халатности. Поводом стала резонансная авиакатастрофа с человеческими жертвами - крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Следователи установили, что должностные лица Управления авиации ГСЧС "допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Расследованием обстоятельств крушения вертолёта вывело на коррупционную схему закупок дефективных французских вертолётов.
Именно на таком Н225 Super Puma летели погибшие пассажиры, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, а также оказавшиеся в месте трагедии гражданские лица. Авиакатастрофа унесла жизнь 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Киевский агитпроп пробовал обвинить в происшествии Россию.