На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности - 25.08.2023 Украина.ру
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На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности - 25.08.2023 Украина.ру
На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности
Кабмин Украины одобрил решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его обязанности будет исполнять заместитель службы Владимир Демчук, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале глваа МВД Украины Игорь Клименко
2023-08-25T14:33
2023-08-25T14:33
гсчс
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новости украины
чрезвычайная ситуация
кадровые перестановки
кабмин
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Решение о смене руководителя ГСЧС принято по итогам внутренней проверки госслужбы. В правительстве намерены не ограничиваться одним кадровым решением.Генпрокуратура Украины ранее сообщала о подозрениях пятерых сотрудников ГСЧС в нарушении правил безопасности и халатности. Поводом стала резонансная авиакатастрофа с человеческими жертвами - крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Следователи установили, что должностные лица Управления авиации ГСЧС "допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Расследованием обстоятельств крушения вертолёта вывело на коррупционную схему закупок дефективных французских вертолётов. Именно на таком Н225 Super Puma летели погибшие пассажиры, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, а также оказавшиеся в месте трагедии гражданские лица. Авиакатастрофа унесла жизнь 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Киевский агитпроп пробовал обвинить в происшествии Россию.
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гсчс, украина, новости, новости украины, чрезвычайная ситуация, кадровые перестановки, кабмин
ГСЧС, Украина, Новости, Новости Украины, чрезвычайная ситуация, кадровые перестановки, Кабмин

На Украине сменили главу МЧС: Сергей Крук уволен с должности

14:33 25.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ГСЧС Украины
Читать в
Кабмин Украины одобрил решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Его обязанности будет исполнять заместитель службы Владимир Демчук, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале глваа МВД Украины Игорь Клименко
Решение о смене руководителя ГСЧС принято по итогам внутренней проверки госслужбы. В правительстве намерены не ограничиваться одним кадровым решением.
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о подозрениях пятерых сотрудников ГСЧС в нарушении правил безопасности и халатности. Поводом стала резонансная авиакатастрофа с человеческими жертвами - крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах. Подозрения получили пять сотрудников ГСЧС. Следователи установили, что должностные лица Управления авиации ГСЧС "допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Расследованием обстоятельств крушения вертолёта вывело на коррупционную схему закупок дефективных французских вертолётов.
Именно на таком Н225 Super Puma летели погибшие пассажиры, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, а также оказавшиеся в месте трагедии гражданские лица. Авиакатастрофа унесла жизнь 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Киевский агитпроп пробовал обвинить в происшествии Россию.
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ГСЧСУкраинаНовостиНовости Украинычрезвычайная ситуациякадровые перестановкиКабмин
 
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