США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал - 21.08.2023 Украина.ру
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США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал - 21.08.2023 Украина.ру
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал
Армия США постоянно тренируется, чтобы отправить сигнал Кремлю. Об этом 21 августа заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе (с 2014 по 2018 годы) Бен Ходжес в интервью украинскому изданию LIGA.net
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:58
новости
сша
россия
война
европа
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По его словам, армия США готовится воевать с Россией в Европе еще с времен холодной войны.По словам Ходжеса, в Европе, учитывая силы армии, флота, авиации и морской пехоты, находится около 100 000 американских солдат.Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Германии, Италии, Испании и Турции. А также части, находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и Прибалтике.Как сообщало издание Украина.ру, в июле Бен Ходжес заявил, что Украине нужен четкий план для вступления в НАТО, но правительство США не хочет предпринимать никаких действий, для того, чтобы сформулировать этот план.
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новости, сша, россия, война, европа
Новости, США, Россия, война, Европа

США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал

14:55 21.08.2023 (обновлено: 14:58 21.08.2023)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерал-лейтенанта Бена Ходжеса в Киеве
Пресс-конференция генерал-лейтенанта Бена Ходжеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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Армия США постоянно тренируется, чтобы отправить сигнал Кремлю. Об этом 21 августа заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе (с 2014 по 2018 годы) Бен Ходжес в интервью украинскому изданию LIGA.net
По его словам, армия США готовится воевать с Россией в Европе еще с времен холодной войны.

"И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение", - рассказал американский офицер.

По словам Ходжеса, в Европе, учитывая силы армии, флота, авиации и морской пехоты, находится около 100 000 американских солдат.
Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Германии, Италии, Испании и Турции. А также части, находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и Прибалтике.
Как сообщало издание Украина.ру, в июле Бен Ходжес заявил, что Украине нужен четкий план для вступления в НАТО, но правительство США не хочет предпринимать никаких действий, для того, чтобы сформулировать этот план.
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