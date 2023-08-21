https://ukraina.ru/20230821/1048840703.html
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал - 21.08.2023 Украина.ру
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал
Армия США постоянно тренируется, чтобы отправить сигнал Кремлю. Об этом 21 августа заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе (с 2014 по 2018 годы) Бен Ходжес в интервью украинскому изданию LIGA.net
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:58
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По его словам, армия США готовится воевать с Россией в Европе еще с времен холодной войны.По словам Ходжеса, в Европе, учитывая силы армии, флота, авиации и морской пехоты, находится около 100 000 американских солдат.Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Германии, Италии, Испании и Турции. А также части, находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и Прибалтике.Как сообщало издание Украина.ру, в июле Бен Ходжес заявил, что Украине нужен четкий план для вступления в НАТО, но правительство США не хочет предпринимать никаких действий, для того, чтобы сформулировать этот план.
https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сша, россия, война, европа
США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал
14:55 21.08.2023 (обновлено: 14:58 21.08.2023)
Армия США постоянно тренируется, чтобы отправить сигнал Кремлю. Об этом 21 августа заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе (с 2014 по 2018 годы) Бен Ходжес в интервью украинскому изданию LIGA.net
По его словам, армия США готовится воевать с Россией в Европе еще с времен холодной войны.
"И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение", - рассказал американский офицер.
По словам Ходжеса, в Европе, учитывая силы армии, флота, авиации и морской пехоты, находится около 100 000 американских солдат.
Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Германии, Италии, Испании и Турции. А также части, находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и Прибалтике.
Как сообщало издание Украина.ру, в июле Бен Ходжес заявил, что Украине нужен четкий план для вступления в НАТО, но правительство США не хочет предпринимать никаких действий, для того, чтобы сформулировать этот план.