https://ukraina.ru/20230821/1048840703.html

США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал

США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал - 21.08.2023 Украина.ру

США готовятся к войне с Россией в Европе - американский генерал

Армия США постоянно тренируется, чтобы отправить сигнал Кремлю. Об этом 21 августа заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе (с 2014 по 2018 годы) Бен Ходжес в интервью украинскому изданию LIGA.net

2023-08-21T14:55

2023-08-21T14:55

2023-08-21T14:58

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По его словам, армия США готовится воевать с Россией в Европе еще с времен холодной войны.По словам Ходжеса, в Европе, учитывая силы армии, флота, авиации и морской пехоты, находится около 100 000 американских солдат.Это и активный резерв, расквартированный и развернутый в Германии, Италии, Испании и Турции. А также части, находящиеся на ротации – преимущественно в Польше, Румынии и Прибалтике.Как сообщало издание Украина.ру, в июле Бен Ходжес заявил, что Украине нужен четкий план для вступления в НАТО, но правительство США не хочет предпринимать никаких действий, для того, чтобы сформулировать этот план.

https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html

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новости, сша, россия, война, европа