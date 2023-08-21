https://ukraina.ru/20230821/1048839451.html

СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики

СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики - 21.08.2023 Украина.ру

СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики

Официальный Киев ничего не говорит о перспективах президентских выборов 2024 года. С формальной точки зрения это правильно – в условиях военного положения... Украина.ру, 21.08.2023

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:14

эксклюзив

василий малюк

кирилл буданов

владимир зеленский

выборы

теракт

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Официальный Киев ничего не говорит о перспективах президентских выборов 2024 года. С формальной точки зрения это правильно – в условиях военного положения выборы не проводятся. Однако, горячая фаза конфликта может к концу декабря и закончится.Кроме того, Вашингтон может приказать наплевать на законодательство и выборы проводить в любом случае.Одним из признаков того, что Киев всё же к выборам готовятся, стали удивительные заявления председателя СБУ Василия Малюка.5 августа он признал, что атаки на российские суда в Чёрном море и на Крымский мост при помощи беспилотников осуществлены СБУ. Причём сами эти беспилотники являются секретной разработкой СБУ, к которой Запад никакого отношения не имеет.Последнее, конечно, маловероятно.Во-первых, мы сомневаемся, что у СБУ есть ресурсы для разработки беспилотников. Профильный НИИ спецтехники у СБУ есть, но у него специфика другая, а общее состояние показали коллеги этой организации из МВД, которые зачем-то распиливали ракету болгаркой с летальным исходом.Во-вторых, совершенно очевидно, что наиболее важные компоненты этой системы (вроде модуля GPS, без которого ничто и никуда не поплывёт) имеют точно не украинское происхождение.В-третьих, не секрет, что наводка украинских беспилотников осуществляет разведывательными самолётами НАТО.Ещё 26 июля Малюк заявил, что взрыв на Крымском мосту в октябре прошлого года – операция СБУ, а 19 августа рассказал об организованном теракте в деталях.Что нас удивило в признаниях Малюка?Главным образом то, что ранее украинская сторона никогда не признавала своего участия в каких-либо событиях на территории России. Полуофициальная позиция Украины состоит в том, что любые конфликты, теракты и даже просто пожары в России – следствие внутренних конфликтов, которые рано или поздно приведут к её распаду (пример – характерные высказывания Михаила Подоляка). Отказ от этой концепции должен быть серьёзно обоснован – отступление от сценария всё же.Первая мысль, которая пришла нам в голову, касается будущих президентских выборов на Украине.Ранее не только в России, но и на Украине полагали, что террористической деятельностью на территории "страны-агрессора" занимается Главное управление разведки во главе с Кириллом Будановым. Это мнение опиралось и на назначение ГУР, и на личный послужной список самого Буданова. Он и сам поддерживал это мнение намёками.Буданов в последнее время был публично активен и наблюдатели (мы, в том числе) полагали, что он планирует политическую карьеру, но не очень понимали – будет ли это самостоятельный кандидат, поддержанный Лондоном, или же запущенный Офисом президента спойлер, призванный отобрать голоса у поддержанного Вашингтоном генерала Залужного.Тут следует указать, что Малюк даже среди сотрудников СБУ имеет славу "мясника". Не знаем, может ли он планировать операции типа теракта на Крымском мосту, но на пост президента он точно не претендует.Зато опубликованная им информация ставит сразу два вопроса:- что делает на своём посту Буданов, если эти теракты – дело рук вовсе не ГУР, а СБУ?- не стоит ли за подвигами ведомства Малюка сам Зеленский (тут вопрос в подчинении: СБУ – самостоятельное ведомство, подчинённое президенту; ГУР – структура Министерства обороны)?То есть шаг, хотя и несколько рискованный, но точно имеющий предвыборный характер.Разумеется, может возникнуть вопрос относительно того, как отнесутся к этому западные партнёры – ведь они терроризм не одобряют.Тут следует отметить, что западные партнёры не одобряют терроризм по отношению к себе любимым. По отношению к русским – можно. Достаточно вспомнить отношение Запада к чеченским террористам.К тому же, по мнению Запада, Крым – территория Украины, где Украина имеет полное право устраивать всё, что угодно: теракты, массовые расстрелы, геноцид и т.п.

https://ukraina.ru/20230517/1046303267.html

https://ukraina.ru/20220719/1036572890.html

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эксклюзив, василий малюк, кирилл буданов, владимир зеленский, выборы, теракт