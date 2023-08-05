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СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море

СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море - 05.08.2023 Украина.ру

СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале

2023-08-05T12:38

2023-08-05T12:38

2023-08-05T12:38

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морские беспилотники

дроны

танкер

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Из дальнейших слова Малюка следуют, что киевский режим продолжит и дальше попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива.В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.

https://ukraina.ru/20230805/1048497814.html

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2023

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новости, россия, украина, сбу, василий малюк, киевский режим, атака, морские беспилотники, дроны, танкер