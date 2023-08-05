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СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море - 05.08.2023 Украина.ру
СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
2023-08-05T12:38
2023-08-05T12:38
2023-08-05T12:38
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сбу
василий малюк
киевский режим
атака
морские беспилотники
дроны
танкер
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Из дальнейших слова Малюка следуют, что киевский режим продолжит и дальше попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива.В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.
https://ukraina.ru/20230805/1048497814.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сбу, василий малюк, киевский режим, атака, морские беспилотники, дроны, танкер
Новости, Россия, Украина, СБУ, Василий Малюк, киевский режим, атака, морские беспилотники, дроны, танкер
СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале