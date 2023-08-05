СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море - 05.08.2023 Украина.ру
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СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море - 05.08.2023 Украина.ру
СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
2023-08-05T12:38
2023-08-05T12:38
новости
россия
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василий малюк
киевский режим
атака
морские беспилотники
дроны
танкер
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Из дальнейших слова Малюка следуют, что киевский режим продолжит и дальше попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива.В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.
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новости, россия, украина, сбу, василий малюк, киевский режим, атака, морские беспилотники, дроны, танкер
Новости, Россия, Украина, СБУ, Василий Малюк, киевский режим, атака, морские беспилотники, дроны, танкер

СБУ взяла ответственность за атаку на гражданские суда в Чёрном море

12:38 05.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атаки на корабли ВМФ России и Крымский мост совершают спецслужбы Украины. Его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале
"Любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того-такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными“, - заявил глава СБУ.
Из дальнейших слова Малюка следуют, что киевский режим продолжит и дальше попытки атаковать гражданские суда и объекты в Чёрном море.
В ночь на 5 августа российский танкер „Сиг“ был атакован морским дроном в южной части Керченского пролива.
В Росморречфлоте сообщили, что никто не пострадал, судно находится на плаву. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения.
Танкеры с нефтью в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
10:13
С пострадавшего танкера "СИГ" откачивают воду, пострадавших нет - РосморречфлотС повреждённого российского танкера „СИГ“ откачивают воду. Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но находится на плаву, сообщили в Росморречфлоте 5 августа
 
НовостиРоссияУкраинаСБУВасилий Малюккиевский режиматакаморские беспилотникидронытанкер
 
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