https://ukraina.ru/20230818/1048782543.html

Пляжные клубы для богатых, нарколаборатории и драки между нацистами. Что происходит в Киеве

Пляжные клубы для богатых, нарколаборатории и драки между нацистами. Что происходит в Киеве - 18.08.2023 Украина.ру

Пляжные клубы для богатых, нарколаборатории и драки между нацистами. Что происходит в Киеве

В столице Украины в последние дни лета пляжи заполнены отдыхающими, в клубах до утра проходят вечеринки, большинство участников которых – киевские девушки и молодые люди из стран ближнего и дальнего зарубежья

2023-08-18T12:56

2023-08-18T12:56

2023-08-18T12:56

эксклюзив

киев

инвалиды

нацисты

арсен аваков

война

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Жизнь города не прекращается, а лишь немного стихает с наступлением комендантского часа, так как разрешения на передвижение по городу ночью стали очередной коррупционной схемой.Можно устраивать ночные гонки на машинах, танцевать в ночных клубах – просто стоит это теперь на несколько сотен долларов дороже.На днях на одном из ставших вирусными видео мужчина из Ивано-Франковска возмутился беспечностью киевлян."По Киеву вообще не скажешь, что у нас в стране война. Все гуляют, рестораны работают, всем весело. У нас в Ивано-Франковске – тотальная мобилизация, парни никуда из дому выйти не могут, их сразу ловят и бросают на убой на фронт", – удивляется мужчина.На 18-20 августа в Киеве и области из-за жары объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жара действует расслабляюще на горожан, которые днем вальяжно бредут в Гидропарк мимо сонных полицейских и военкомов, которые пытаются из толпы выловить какого-нибудь потенциального водителя "Леопарда" для контрнаступления.На днях в Киеве на днепровском острове Муромец открылся новый пляжный клуб "Терра" с бассейном и лаунж-баром, но это удовольствие – для киевлян с достатком выше среднего. Полиция и военкомы в такие заведения не наведываются, за что своевременно получают доля от дохода.Поскольку киевляне уже который год жалуются на нехватку общественного транспорта, в "Киевпастрансе" пообещали в скором времени заменить маленькие и тесные маршрутки на "современный вид транспорта" – троллейбусы. Однако для этого требуют поднять проезд до 30 гривен.Затем последовал комментарий из мэрии Киева, где горожан заверили, что поднимать цены не будут до конца военного положения. Стало быть, город останется без троллейбусов, хотя большинство из них городу бесплатно передали западные муниципалитеты.В свободное время киевская полиция, которая должна бороться с распространением наркотиков, их как раз распространяет, предпочитая западных покупателей – они платят больше.В четверг, 17 августа, на этом попался бывший сотрудник департамента по борьбе с наркотиками Нацполиции, который наладил производство огромных партий мефедрона. Его задержали при попытке переправить за границу 15 килограмм психотропных веществ.Во время обысков был изъят рекордный за последние годы объем сырья для производства препаратов – более 20 тонн и почти 150 кг готового мефедрона на общую сумму более 30 млн грн.Судя по публикуемым фото, речь идет о настоящей фабрике по производству препаратов, к чему, по версии следствия, были причастны и другие полицейские.Еще две нарколаборатории были накрыты в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Специализировались они на амфетаминах для поставок в Европу.По ночам, несмотря на комендантский час, в Киеве проходят массовые драки между различными группировками неонацистов. Представители власти в таких случаях не знают, на чью сторону встать, поскольку обе кричат "Слава Украине" и проламывают друг другу головы битами.Чаще всего стычки происходят в микрорайонах Оболонь и Дарница. Происходит передел рынка, которые эти банды курируют.Организатором одной из недавних стычек в Дарнице был с одной стороны Олег Симороз, киевский неонацист, подорвавшийся на мине под Донецком в прошлом году и потерявший обе ноги, но не прекративший собирать вокруг себя банды малолетних неонацистов.С другой стороны за контроль борется группировка неонацистов под названием "Бастион", возглавляемая Виктором Грозой, которую его оппоненты связывают с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым.Судя по комментариям рядовых участников конфликта, им лет 15-16, но они получают деньги от старших за участие, хотя сами плохо понимают, за что они и против кого.Однако малолетки реально иногда получают нож под ребра от других малолеток под теми же националистическими лозунгами – за среднюю таксу в 200 гривен. Координаторы группировок, по мнению украинских волонтерских организаций, занимаются патриотическим воспитанием и проходят "курс психологической реабилитации после ранений".Но не всем удается так "реабилитироваться". В киевских переходах чаще стали появляться калеки в форме ВСУ, которые просят подаяние. Один из них, боевой медик 128-й бригады ВСУ, нищенствует на Майдане и рассказывает, что вынужден пойти на это, чтобы не умереть от голода, так как руководство "вывело его за штат".Хотя формально он все еще числится в своем подразделении, никаких денег от государства уже не получает.В обсуждении на украинских Telegram-каналах этого мужчину обвиняют в том, что он якобы сам себе прострелил ногу, чтобы не идти в контрнаступление.Однако западные СМИ сейчас часто пишут о проблемах раненых украинских военнослужащих, лишившихся конечностей.Норвежское издание NRK писало в середине августа, что крупнейший в мире производитель протезов, немецкая компания Ottobock, сообщает, только за первые полгода 2023 на Украине было произведено более 50 тысяч операций по ампутации конечностей. Большая часть раненых вскоре окажется на улице, что они и сами сознают.На днях опрос Gradus Research показал, что 72% украинских военнослужащих опасаются, что государство забудет о них после боевых действий. Еще более трети пострадавших считают, что их травмы негативно повлияют на мнение окружения о них, то есть они рискуют стать изгоями.

https://ukraina.ru/20230818/1048775745.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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эксклюзив, киев, инвалиды, нацисты, арсен аваков, война