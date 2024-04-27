Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения - 27.04.2024 Украина.ру
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Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения
Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения - 27.04.2024 Украина.ру
Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Волынскую область посмотреть на возведение фортификационных сооружений. Видео Шмыгаль разметил 27 апреля в своём телеграм-канале
2024-04-27T15:37
2024-04-27T15:37
украина
новости
волынская область
денис шмыгаль
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Шмыгаль подчеркнул, что одной из главных целей оборонной политики является возведение надежных оборонительных рубежей. Волынская область расположена на северо-западе Украины на границе с Белоруссией и Польшей.Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март 2023 года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Об этом сообщили 22 апреля в Минфине Украины.Сам же Шмыгаль 23 апреля заявлял, что Кабмин Украины дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений.
https://ukraina.ru/20240423/1054679322.html
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украина, новости, волынская область, денис шмыгаль
Украина, Новости, Волынская область, Денис Шмыгаль

Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения

15:37 27.04.2024
 
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр телеграм0канал
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр телеграм0канал
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Волынскую область посмотреть на возведение фортификационных сооружений. Видео Шмыгаль разметил 27 апреля в своём телеграм-канале
Шмыгаль подчеркнул, что одной из главных целей оборонной политики является возведение надежных оборонительных рубежей.
"Правительство выделяет на это направление значительные ресурсы. Проверили процесс строительства фортификаций на Волыни", - написал Шмыгаль.
Волынская область расположена на северо-западе Украины на границе с Белоруссией и Польшей.
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март 2023 года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Об этом сообщили 22 апреля в Минфине Украины.
Сам же Шмыгаль 23 апреля заявлял, что Кабмин Украины дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 20:11
Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону Украинский кабмин дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 
 
УкраинаНовостиВолынская областьДенис Шмыгаль
 
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