Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр телеграм0канал
© Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр телеграм0канал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Волынскую область посмотреть на возведение фортификационных сооружений. Видео Шмыгаль разметил 27 апреля в своём телеграм-канале
Шмыгаль подчеркнул, что одной из главных целей оборонной политики является возведение надежных оборонительных рубежей.
"Правительство выделяет на это направление значительные ресурсы. Проверили процесс строительства фортификаций на Волыни", - написал Шмыгаль.
Волынская область расположена на северо-западе Украины на границе с Белоруссией и Польшей.
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март 2023 года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Об этом сообщили 22 апреля в Минфине Украины.
Сам же Шмыгаль 23 апреля заявлял, что Кабмин Украины дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений.