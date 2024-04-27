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Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения

Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения - 27.04.2024 Украина.ру

Шмыгаль приехал на Западную Украину посмотреть на фортификационные сооружения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Волынскую область посмотреть на возведение фортификационных сооружений. Видео Шмыгаль разметил 27 апреля в своём телеграм-канале

2024-04-27T15:37

2024-04-27T15:37

2024-04-27T15:37

украина

новости

волынская область

денис шмыгаль

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Шмыгаль подчеркнул, что одной из главных целей оборонной политики является возведение надежных оборонительных рубежей. Волынская область расположена на северо-западе Украины на границе с Белоруссией и Польшей.Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март 2023 года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Об этом сообщили 22 апреля в Минфине Украины.Сам же Шмыгаль 23 апреля заявлял, что Кабмин Украины дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений.

https://ukraina.ru/20240423/1054679322.html

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украина, новости, волынская область, денис шмыгаль