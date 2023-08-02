https://ukraina.ru/20230802/1048401221.html

Бегемоты не тонут! Как власти Украины превратили свой народ в псевдопатриотическое стадо

Бегемоты не тонут! Как власти Украины превратили свой народ в псевдопатриотическое стадо - 02.08.2023 Украина.ру

Бегемоты не тонут! Как власти Украины превратили свой народ в псевдопатриотическое стадо

Недавний фейк с якобы мертвым бегемотом после подрыва Каховской ГЭС – пожалуй самый безобидный вброс украинских СМИ. Однако на Украине дезинформация на медийном поле играет сейчас центральную роль: она не только затуманивает сознание украинцев, но и вызывает у них псевдопатриотизм, который давно уже перерос даже уродливые черты национализма.

2023-08-02T09:34

2023-08-02T09:34

2023-08-02T10:50

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украина

патриоты

бегемоты

каховская гэс

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фейк

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Феномен братского украинского народа, который долгое время определял отношение граждан к СВО постепенно исчезает, а на замену ему приходят не природные, а ситуативные русофобы.При этом те украинцы, которые открыто винят Россию во всех своих грехах, считают себя истинными патриотами, которые делают это от большой любви к Украине.Составитель знаменитого словаря Сергей Ожегов в своем словаре описал патриотизм как “преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу”. Очевидно, что в современных условиях высокого военно-политического напряжения патриотическое настроение должно быть имманентным явлением в любом воюющем государстве.Следует признать, что Ожегов описал патриотизм весьма декларативно. А время, и, следовательно, многие устойчивые понятия изменились. Сегодня деятельный патриотизм – это сознательный отказ от некоторых своих личных интересов, прав и свобод для пользы общего блага.И где же та патриотическая любовь, в чём же то общее благо для простых украинцев?Их патриотизм, скорее походит на самоутверждение за счет русских: снести Пушкина - поставить какого-то ОУНовского выродка, выключить Лепса - станцевать под Сердючку, а вместо героев Великой отечественной войны поклоняться и устанавливать памятники на месте снесенных, коллаборантам и тем из националистического лагеря, кто служил фашистской Германии.А чего другого ожидать от людоедского культа, который сжигал людей в Одессе 2 мая 2014 года и 9 лет расстреливал из артиллерии дончан, в том числе детей и стариков?А сколько было еще запытано, убито без суда и следствия и захоронено в общих могилах собственных граждан на контролируемой Киевом части Донецкой области даже по немецким источникам было уничтожено около 50 тысяч человек (официально в 5 раз меньше). Но после начала СВО германские источники эту цифру аккуратно "замылили".То есть в основе украинского патриотизма лежат бесчеловечность, искаженные представления о справедливости и реальной правде – кто и когда начал эту братоубийственную войну, начало которой положил и.о. президента Украины Александр Турчинов, объявивший антитеррористическую операцию (АТО) против собственного народа в марте 2014 года.Украинцы давно отказались от собственных интересов в пользу интересов Запада. Они живут в мечтах. Точнее в угаре. Они готовы были влить свою страну в радужную, процветающую, как им до сих пор кажется, Европу. И многим это удалось – они стали беженцами, покинувшими (вдумайтесь!) свою страну из патриотических убеждений и теперь живут как беженцы (читай приживалы) у немцев, англичан, шведов и т.д.Оставшиеся в основном влачат жалкое существование в нищей, полуразрушенной и разворованной стране. А ведь всего этого можно было бы избежать, не сжигай они покрышки и не швыряй они коктейли Молотова, сохранив в ту секунду патриотизм здорового человека, то есть человека, который ищет блага не себе (типа “кружевных трусиков”), а Родине – ее независимости, процветанию и развитию.Патриотизм — последнее прибежище негодяевВыкрики “Слава Украине”, “Нация превыше всего” и тому подобный исторический мусор в исполнении “уличных патриотов” в Незалежной являются, пожалуй, единственным проявлением их приверженности государству.Ведь в период массовой мобилизации “захисники” здоровые мужики соотвествующего призывного возраста прячутся по подвалам в надежде, что их не найдут и насильно не отправят защищать украинские земли, а некоторые идут на совсем отважные авантюры, беря в жены дам, которые явно годятся им в бабушки или заключают брак с женщинами-инвалидами, чтобы заботиться о них пока смерть их не разлучит. Пока это прокатывает, но парламент недавно существенно упростил требования к “водителям Леопардов”.А тут ещё непреодолимая тяга к науке, вдруг проснувшаяся у многих потенциально мобилизуемых. Они начинают поступать в университеты и училища, чтобы откосить от армии по 23 статье. Но натовские солдаты воевать против России не хотят, значит сама страна, руководимая псевдопатриотами будет воевать до последнего украинцаОткуда же ноги растут у этого псевдопатриотизма? И тут стоит вспомнить известный афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года: “Патриотизм — последнее прибежище негодяя”. Джонсон говорил о британцах, которые, совершив преступления, дабы избежать тюремного заключения (или даже виселицы), использовали “патриотический” акт. Ссылка на него позволяла “негодяю” получить помилование и отправиться в британские колонии. Вот из потомков таких ссыльных и нашлись, видимо, толковые учителя для украинцев.Теперь и своих негодяев на Украине предостаточно. В основном они обитают в здании напротив Дома с химерами - в офисе Президента Украины. Однако определяя сущность этих негодяев было бы логично, если бы они дислоцировались именно в этом загадочном замке с различными тварями на фасаде.Но не только верхушка Незалежной научилась профессионально и умело использовать свой "патриотический" акт. Патриотизм для слишком многих оправдание всех преступлений и отличный шанс наладить финансовое благополучие. Майданные сотни превратились в добробаты, а те в период АТО стали рэкетирами с государственной лицензией. Налог на войну отбирает последнее у населения в пользу разворовываемого узким кругом военного бюджета. А называя это патриотизмом можно усыпить остатки совести.И теперь большинство украинцев находится в перманентной интеллектуальной спячке. Ее поддерживает мощная пропагандистская кампания. Чего греха таить, у них она работает как швейцарские часы – бесперебойно и 24 часа в сутки. И западные покровители заботливо следят за механизмом и выделяют на его обслуживание немало средств.“Украинское поле жестко цензурируется. Это подкрепляется тем, что хозяева, распорядители, менеджеры, которые их регулируют, они стоят на украинской стороне. Все, что не попадает в эту парадигму, в это понимание, Украины как некой стороны добра, а России как некой стороны зла - все отсекается”, - отмечает журналист обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.С одной стороны, в Украине устойчиво сложился образ страны-жертвы, которую кто-то вечно обижает и терзает, с другой – всплывает высокое самомнение. Как описал это состояние журналист, обозреватель Украина.ру Владимир Скачко: сочетание комплекса неполноценности с манией величия является самым, что ни на есть биполярным расстройством и вызывает когнитивный диссонанс.Спящий бегемот как символ враньяСегодня продукты украинской пропаганды покорно принимаются гражданами страны через средства массовой информации, в том числе и через электронные СМИ, которые представляют из себя фейковое мусорное агрегатное ведро. Казалось бы, в Интернете достаточно различных мнений, чтобы попытаться критически их сопоставить в поисках истины. Но в нынешнем состоянии украинцы не хотят или не могут быть критичными. Поэтому повторяют заученные чужие мантры.“Это искажает картину. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Кто ясно мыслит и ясно понимает, тот осмыслено действует. Если человека дезориентировать, он не понимает, что ему делать. А непонимание, неосмысленное, бессмысленное участие в каком-то процессе ослабляет его”, - считает журналист, обозреватель Украина.ру Владимир Скачко.Украинцы просто-напросто потеряли социальную ориентацию и погрузились в мифологию.Античная мифология отнюдь не интересна украинскому народу, куда интереснее слушать новые мифы о том, как русские солдаты впервые видят белые унитазы и микроволновые печи в украинских квартирах или “невыдуманные истории” о самообстрелах РФ. Исковерканные факты, выгодная власти, но не соответствующая истине интерпретация положения дел на фронте заставляют простого украинца деградировать до одноклеточного патриота.Всё происходит как в антиутопии Оруэлла "1984" – за каждым гражданином неусыпно наблюдают, каждому с помощью телевидения промывают мозги, правду называют ложью, ложь – правдой, а войну – борьбой за мир.Истина не нужна. Она разбудит совесть псевдопатриота. Вот характерная история. После подрыва Каховской ГЭС украинские телеграм-каналы рассказали трогательную историю об утонувшем бегемотике, обвинив при этом в катастрофе (в общем) и гибели животного (в частности) Россию. Сами себя обстреляли, плотину взорвали, бегемотик утонул. Жуть. Сопроводили грустную новость фотографией… мирно спящего в воде пузом кверху бегемота. Бурное возмущение украинцев в комментариях присутствовало. Никому в голову не пришло вспомнить факт, что бегемоты – водоплавающий вид.Любая история в украинских СМИ легко превращается в "утопшего бегемота" с целью разжигания ненависти. И никому не интересно использовать хотя бы логику и общеизвестные факты для опровержения фейков.Самопожирание – последняя степень нацизмаИнформационная диета украинского общества привела к стремительной эволюции, охватившей большинство населения социальной болезни. С началом войны на Украине уже было понятно, что первоначально диковатый, но безвредный украинский псевдопатриотизм с вышиванками и украинскими песнями неуклонно превращается в больной и опасный национализм и шовинизм.На протяжении многих лет формировалась ненавязчивая неприязнь Западной Украины к Восточной. Области, находящиеся ближе к Российской Федерации, исторически были русскими, с русским менталитетом и русскими людьми. Приезжая в гости в Ивано-Франковск, ненароком можно было услышать приветственное: “Знову москали приЇхали”. После победы антиконституционных сил в 2014 шовинистско-националистический вирус лавиной распространился по всей Украине, убивая в людях все русское.И многие действительно готовы возненавидеть всё русское, чтоб "проявить свою любовь" к Украине. Иногда даже ненависти не хватает. Например, Королёв, великий конструктор. Ну, ничегошеньки плохого не сделал. Тогда нужно срочно объявить его украинцем! Гоголь – украинец – не мог москаль "Тараса Бульбу" написать. Вернадский – украинец, в Крыму вон университет. Крым, говорите, Хрущёв подарил? Неважно. Мы его считаем своим, чтоб там местные себе ни надумали. Да и Иисус по последним сведениям…Только нарочито отвергая все русское, украинцы с огромным трудом принимают и все украинское. Даже изучение государственного языка у них не идёт. Может секрет в том, что украинский алфавит отличается от русского несколькими буквами: “Ґ”,”Є”,”Ї”? Но только не может быть одного языка и одной нации там, где одни говорят "ЧТО", другие – "ШО", а третьи – "ЩО".Но национализм не стал последней остановкой. Для дальнейшего прогрева понадобилось доставать из недр нацизм – бесчеловечную идеологию, которая основана на ненависти и поиске врагов. И здесь казалось, что глубже нырять некуда. Но снизу постучали. Дальше угадывается человеконенавистничество и саморазрушение.Под украинским нацизмом, который наиболее ярко проявляет себя в русофобии, начинает прорастать неонацизм в виде избирательной украинофобии. И теперь врагов ищут в самой Украине, отмечает Владимир Скачко.“Чтобы ненавидеть, нужно всегда иметь того, кого ненавидишь. И когда заканчивается внешний враг, поиск объекта для ненависти оборачивается. Они начнут друг друга уничтожать и пожирать. Только по той простой причине, из-за идеологии: “Я ненавижу-значит я существую”. Смысл моей жизни в том, чтобы я был совершенен. Для чего? Для себя? Нет. А для того, чтобы найти врага и обязательно его победить. Москаля, ляха, жида, угро-финна. Потом пойдут рыжие, потом одноногие, потом двуглазые, потом одноглазые”.К сожалению, следующая стадия уже началась – украинский нацизм принял еще более отвратительную и немыслимую форму – самопожирание. Еще немного и это превратится в политический каннибализм – следствие того, что они лишены всяких страхов.Чем можно победить ненависть. Только любовью. Сегодня, когда пишется эта статья, мы празднуем 1035-летие Крещения Руси. Именно сегодня в парламенте Незалежной лежит проект закона о запрете той самой церкви, которую создали после трудного решения Владимира Великого, почитаемого нами вместе с другими Православными Святыми. Древнейшая сила, проповедующая любовь, проигрывает нечестной конкуренции с человеконенавистническим культом.Естественно, болезнью людоедского культа человеконенавистничества на Украине больны не все. Многие люди на разных этапах этой реверсной эволюции откалывались от мейнстрима, но в современных информационных реалиях их голос нынче слаб. Многие уехали, почти 9 миллионов по официальным данным. Не от хорошей же жизни! Многим рот закрыли навсегда, другие боятся – друзей, соседей, родственников. Никто не хочет оказаться в состоянии, когда враг – это ты. Эти люди заложники и, пожалуй, не существует никакого надежного способа оценить, какая часть населения осталась людьми.Украина 9 лет убивает людей Донбасса. Потому что Киев всегда считал Донбасс – территорией, которую нужно вернуть. Желательно безлюдной. Помните: "Крым будет украинским или безлюдным!". Но руки были коротки. С началом СВО Россия последовательно доказывает, и это основное отличие, что Украина – это граждане. А именно те из них, кто сейчас находятся в заложниках у страны, летящей в пропасть под радостные вопли поглощенных ненавистью сограждан. СВО будет продолжаться. Украинцы станут свободными, и Россия с уважением поддержит их выбор: Россия, Европа, лишь бы выбирали они, а не за них. И с теми, кто предпочитает разговаривать, а не скакать, будет найден мирный консенсус.С иными он невозможен. Что нам ждать от тех, кто сам погрузил себя в добровольное рабство иллюзий своего превосходства? Можем ли мы помочь им вернуть реальность? Примут ли они нашу помощь?Но украинская власть похоже пока еще не осознает, что они сыграли против себя, доведя украинцев до самосожжения. Возможно, так было и запланировано, но украинский народ нужно спасать, не только путем денацификации, но и попытаться повернуть их сознание на путь русского мира, иначе такая цивилизация как украинцы в скором времени могут вовсе исчезнут. А сейчас они – заложники собственного государства, а Украина по натуре своей – страна-камикадзе.

https://ukraina.ru/20230608/1047045429.html

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https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

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2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

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