https://ukraina.ru/20230817/1048748247.html
Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставки
Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставки - 17.08.2023 Украина.ру
Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставки
Украинские СМИ распространили информацию о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может лишиться своей должности. Эти слухи глава МИД прокомментировал 17 августа в эфире местного телевидения
2023-08-17T10:13
2023-08-17T10:13
2023-08-17T10:13
новости
дмитрий кулеба
отставка
украина
мид
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Неделю назад в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова.Известно, что уже прошли "собеседования" с потенциальными кандидатами - вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.По информации местных журналистов, Резников может стать послом в Великобритании, заняв место Вадима Пристайко, уволенного Зеленским еще в июле.В среду, 16 августа, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о том, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер.Гончаренко добавил, что Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой", но в Офисе президента все же раздумывают о замене министра внутренних дел "на фоне предвыборного куража".Парламентские выборы на Украине запланированы на 29 октября 2023 года, а президентские - на 31 марта 2024. Однако, по мнению, большинства экспертов, они не состоятся в виду военного положения.
https://ukraina.ru/20230811/1048620782.html
https://ukraina.ru/20230721/1048159238.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий кулеба, отставка, украина, мид
Глава МИД Украины назвал два условия для своей отставки
Украинские СМИ распространили информацию о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба может лишиться своей должности. Эти слухи глава МИД прокомментировал 17 августа в эфире местного телевидения
"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему. Я в начале еще сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первое - если президент попросит меня уйти, а второе — если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать", - сказал Кулеба.
Неделю назад в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова.
Известно, что уже прошли "собеседования" с потенциальными кандидатами - вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
По информации местных журналистов, Резников может стать послом в Великобритании, заняв место Вадима Пристайко, уволенного Зеленским еще в июле.
В среду, 16 августа, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о том, что главу Службы безопасности Василия Малюка планируется назначить министром внутренних дел, а кресло генпрокурора вместо Андрея Костина может занять нынешний губернатор Одесской области Олег Кипер.
Гончаренко добавил, что Малюк зарекомендовал себя как человек, "верный Банковой", но в Офисе президента все же раздумывают о замене министра внутренних дел "на фоне предвыборного куража".
Парламентские выборы на Украине запланированы на 29 октября 2023 года, а президентские - на 31 марта 2024. Однако, по мнению, большинства экспертов, они не состоятся в виду военного положения.