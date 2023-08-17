"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России - 17.08.2023 Украина.ру
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"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России - 17.08.2023 Украина.ру
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
Запад не является союзником России и никогда им не был, он всегда использовал Россию в своих интересах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-17T08:45
2023-08-17T08:45
новости
запад
россия
война
союзники
украина
нато
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Сейчас происходит возвращение понимания того, что Запад не является союзником России и никогда им не был. Такое двойственное ощущение "поддержки" было в советском обществе в годы Второй мировой войны, отметил политолог.СССР действительно был благодарен странам Запада за некую помощь, хотя она не была глобальной. Просто было морально легче от того, что советское государство не один на один с фашистской Германией, добавил он.В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. Наша задача – победить без применения ядерного оружия, несмотря на провокации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048676709.html
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новости, запад, россия, война, союзники, украина, нато
Новости, Запад, Россия, война, союзники, Украина, НАТО

"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России

08:45 17.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Запад не является союзником России и никогда им не был, он всегда использовал Россию в своих интересах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Сейчас происходит возвращение понимания того, что Запад не является союзником России и никогда им не был. Такое двойственное ощущение "поддержки" было в советском обществе в годы Второй мировой войны, отметил политолог.
СССР действительно был благодарен странам Запада за некую помощь, хотя она не была глобальной. Просто было морально легче от того, что советское государство не один на один с фашистской Германией, добавил он.
"Но с другой стороны мы прекрасно понимали, особенно люди, которые разбираются во внешней политике, что нами пользуются. Пользуются жизнями наших воинов, это ощущалось, и обида была", - подчеркнул Суздальцев.
В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. Наша задача – победить без применения ядерного оружия, несмотря на провокации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 10:55
Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине По поводу дальнейшего противостояния с Россией в США и Евросоюзе не существует единой позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
 
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