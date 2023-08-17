https://ukraina.ru/20230817/1048711946.html
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России - 17.08.2023 Украина.ру
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
Запад не является союзником России и никогда им не был, он всегда использовал Россию в своих интересах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-08-17T08:45
2023-08-17T08:45
2023-08-17T08:45
новости
запад
россия
война
союзники
украина
нато
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Сейчас происходит возвращение понимания того, что Запад не является союзником России и никогда им не был. Такое двойственное ощущение "поддержки" было в советском обществе в годы Второй мировой войны, отметил политолог.СССР действительно был благодарен странам Запада за некую помощь, хотя она не была глобальной. Просто было морально легче от того, что советское государство не один на один с фашистской Германией, добавил он.В России очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет страна пережила четыре нашествия с запада. И сейчас против нее на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. Наша задача – победить без применения ядерного оружия, несмотря на провокации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230815/1048676709.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, война, союзники, украина, нато
Новости, Запад, Россия, война, союзники, Украина, НАТО
"Мы понимали, что нами пользуются": политолог о том, почему Запад никогда не был союзником России
Запад не является союзником России и никогда им не был, он всегда использовал Россию в своих интересах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев