https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации

Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации - 15.08.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Немцы поставят ВСУ ракеты Taurus, чтобы заставить Россию платить огромные репарации

Задача России в СВО – победить без применения ядерного оружия, хотя нас на это и провоцируют, считает политолог Андрей Суздальцев Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T09:19

2023-08-15T09:19

2023-08-15T09:28

интервью

андрей суздальцев

всу

ракеты

германия

олаф шольц

майдан

украина

россия

китай

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Задача России в СВО – победить без применения ядерного оружия, хотя нас на это и провоцируют, считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Киев рассчитывает получить от Германии мощные крылатые ракеты Taurus с дальнобойностью до 500 километров. Сразу пять главных партий ФРГ оказывают давление в пользу поставок на канцлера Олафа Шольца.- Андрей Иванович, почему Берлин так заинтересован в продолжении войны на Украине?- Изначально был расчет на то, чтобы посадить Россию за стол переговоров по итогам продолжающегося уже 2,5 месяца наступления ВСУ, но на условиях Украины. А условия Украины – это капитуляция России, уничтожение нашего государства, нашего народа.То есть по условиям Украины Россия должна быть разгромлена, разоружена, ядерное оружие, естественно отойдет Украине, а наша политическая, экономическая и военная элита подвергнута суду в Гааге. И мы должны будем выплачивать огромные репарации, которые равны национальному богатству.Тут есть философский смысл. Распад Советского Союза прошел не так, как хотелось некоторым на Западе. То есть Россия должна быть заменена Украиной. Вопрос с Россией нужно снять, иначе потом будут проблемы с Китаем.- Как же на Западе мыслят послевоенное устройство России в случае своей победы? Раздел нашей страны на удельные княжества?- Да, разделить и взять под контроль все активы, включая важнейшие предприятия, технологии, места добычи полезных ископаемых. А остальное их не очень интересует.- Почему в Германии не боятся открытого вооруженного конфликта с Россией, ведь мы получим право нанести удары по пунктам запуска этих ракет, возможно, и по территории ФРГ?- Они изначально провели несколько истеричных кампаний относительно того, что Россия не сможет применить ядерное оружие. Наше руководство согласилось с этим. Наверно, это была демонстрация слабости.Они настроены победить врага на поле боя. Против нас на Украине воюет натовская армия со славянским личным составом. Это очень неплохо для Запада: славянский личный состав и старое западное оружие. Мы эту армию сдерживаем. Больше на суше НАТО выставить ничего не может. Наша задача – победить без применения ядерного оружия, пусть нас и провоцируют на это. Для них это тоже проблема – они хотят добиться победы над Россией, чтобы Россия отказалась от использования ядерного оружия.Но наша концепция безопасности очень четкая – если на нас навалится весь мир, конечно мы его применим, когда под угрозой будет существование нашей страны и народа. Но пока такой угрозы нет, и мы воюем тем, что есть.- Скорейший разгром ВСУ в ходе спецоперации сможет ли остудить партию войны на Западе?- Это их больше перепугает. Сейчас происходит возвращение понимания того, что Запад нам не союзник и никогда не был союзником. Было такое двойственное ощущение в советском обществе в годы Второй мировой войны. Мы были действительно благодарны за некую помощь, она не была глобальной. Нам было морально легче от того, что мы не один на один с Гитлером. Но с другой стороны мы прекрасно понимали, особенно люди, которые разбираются во внешней политике, что нами пользуются. Пользуются жизнями наших воинов, это ощущалось, и обида была.Мы очень быстро забыли о том, что за последние 400 лет мы пережили четыре нашествия с запада. Я в свое время занимался архивными документами. В 20-е годы 19 века в среде нашей интеллигенции, дворянства говорили о том, что мы разбили Наполеона, а Москву восстанавливаем за свой счет, не за счет побежденной Франции. Там нас очень быстро объявили дикарями.У нас действительно очень плохая историческая память. В Москве на Ленинском проспекте есть ресторан, который называется "Наполеон". А почему не "Гитлер"? В честь человека, который спалил Москву, называют развлекательное заведение.- Может быть на Западе есть условная партия мира, которая бы согласилась не на союз или дружбу с Россией, а мирное сосуществование в каком-либо виде?- Какая-то есть, но она не играет никакой роли. У нас любят показывать разные демонстрации, пикеты, но мы зачастую сами себя обманываем. Напомню, какой восторг был в наших СИМИ и на политических ток-шоу, когда выяснилось, что большинство людей, которые голосовали в 2019 году за Зеленского, были за мир с Россией. Потом до наших ведущих, которые вообще люди странные, стало доходить, что, да, украинское общество за мир с Россией, но на условиях Украины. То есть России не должно быть. Для них нормально брать у нас деньги, ресурсы и при этом оскорблять.Взят заявление МИД Украины о том, что Россия нарушила все, что только можно, накануне задержав иностранное судно в нейтральных водах и обследовала его. При этом Украина может спокойно громит наши порты в Севастополе и Новороссийске, пытаться взорвать наши танкеры. Это нормально. А то, что мы остановили судно, осмотрели его и отправили в украинский порт, это невероятное преступление. То есть любые действия России даже в рамках конвенций, незаконны.Это не изменить никак, только грубой военной силой. Нашит ветераны рассказывали неоднократно, как их в оккупированной Германии после 1945 года обескураживало, как немцы унижались перед советским солдатом, как в пояс кланялись и заискивали перед ними женщины и старики. Это было неприятно. Когда будет наша победа, в которой никто не сомневается, посмотрим, как будет плакаться тот же Боррель, что его не приглашают в Москву.Никто никогда не выполнял подписанные с нами договоры. Единственный договор, который выполнили американцы, не был подписан. Это было взаимное соглашение, никем не подписанное, о разрядке Карибского кризиса. Мы даже пошли на уступки, вывели свои ракеты с Кубы, но о том, что американцы пообещали вывести свои ракеты "Юпитер" из Турции, никто на Западе не знал. В рамках этого соглашения было условие что США не будут нападать на Кубу, и американцы его выполнили. Прошло уже более 60 лет, и американцы этого не делают. Остальные договоры не выполнялись даже ближайшими соседями.Должно поменяться наше мировоззрение, прекратиться наше заискивание перед миром. Я бывал в других стран, и могу сказать, что из-за рубежа Россия смотрится очень солидно. Нам завидуют, и при этом думают, как обмануть.- А может быть немцы так храбры в плане поддержки ВСУ, потому что у нас нет общей границы с Германией, поэтому у них так ослабла историческая память?- Скажу непопулярную вещь в нашем экспертном сообществе и науке германистике. Это уже было в их истории сто лет назад. Они почувствовали, что мы ослабели и нам можно за все отомстить. Они нам мстят.Во-вторых, что такое европейские границы? Даже если мы уберем ядерное оружие, есть Калининград, от него до Берлина 700 километров. Немцы прекрасно знают, кого они поддерживают. Первой, кто протянул руку помощи толпам нацистам, которые во время Майдана вышли на улицы, была Германия.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html

https://ukraina.ru/20230814/1048676395.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, всу, ракеты, германия, олаф шольц, майдан, украина, россия, китай