Бабло на зло. США готовятся воевать в Украине вечно

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 13,1 млрд. долларов на военную помощь Украине. В этом нет ничего удивительного – США практически никогда не отказываются от активов, которые когда-либо приносили им прибыль

Помните знаменитый диалог между Данилой Багровым и Дашей/Мэрилин из Брата–2? — Слушай, а что такое по-английски "How are you"? — Как поживаешь или как дела. — А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег.А деньги – это и есть прибыль. Вот они и воюют за нее. Любую. И политическую, и материальную, которые в американской практике почти всегда неразрывно связаны. Например, уже несколько лет США постепенно, целенаправленно и системно-неотвратимо вползают своим влиянием во Вьетнам, страну, из которой они были с позором вышвырнуты еще в 1975 году. Даже приснопамятный и ныне уже покойный сенатор–"ястреб" и любимец украинских неонацистов Джон Маккейн после плена в этой стране до конца жизни не мог до конца поднять вверх руки – так его отходили по корпусу разъяренные вьетнамцы за то, что он бомбил Ханой.Возвращаются они не мытьем, так катаньем и в тоже позорно оставленный ими почти два года назад Афганистан, где талибы*, нуждающиеся в планетарной государственной легитимации, учатся закрывать глаза на всячески завуалированное американское проникновение.В полной мере касается это и войны с Россией, в которой США используют Украину как инструмент-таран, и, судя по всему, готовы гонять русского медведя по украинским степям бесконечно. Потому что это прибыльно. США уже предоставили Украине объем помощи, который превышает поддержку любой другой страны за всю историю.Агентство Reuters с удовольствием процитировало американский документ Белого дома: "Запрос включает $13,1 млрд для министерства обороны, в том числе 9,5 млрд. долл. на оборудование для Украины и пополнение запасов американского оборудования для замены техники, уже отправленной в Киев. Он также включает 3,6 млрд. долл. на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку".Но и это еще не все. Всего президент запросил у Конгресса США дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов, в том числе 24 – на Украину и другие международные нужды, 4 миллиарда – на обеспечение безопасности границ и 12 миллиардов – на помощь при стихийных бедствиях.И это при том, что в 2024 году Вашингтон планирует потратить рекордные 886 миллиардов на военные нужды. А The Washington Post утверждает: помощь Украине на данный момент достигла 66,2 миллиарда: 43,1 – военная, 20,5 – экономическая поддержка, 2,6 – гуманитарная.О том, что американским "ястребам войны" бабло в таком количестве нужно именно на зло – на войну, свидетельствует, например, тот факт, что все нынешние разговоры о завершении конфликта в Украине ведутся не о мире, а только к перемирию. США по-прежнему главной целью своей видят так называемое стратегическое поражение России.И это понятно: речь для США в этой войне идет даже не о выживании их как страны (хотя, по мнению многих, это тоже уже просматривается), а о сохранении мировой гегемонии, продлении существования монополярного мира, в котором главный – "золотой миллиард", коллективный Запад или, по Жозепу Боррелю, "евросад", вокруг которого сгрудились "джунгли" остального мира.А для России – это война за выживание, поэтому мир ей нужен в виде капитуляции. Как минимум, Украины. Вот и вся разница.Но США мира не предлагают, даже несмотря на то, что сейчас они сильно обмишурились с так называемым украинским контрнаступом. Он, контрнаступ, задыхается и выходит в свисток с хрипом ВСУ, издыхающих в "мясорубках" и "мясных штурмах".Даже самый умные из американцев, например, обозреватель The Hill, профессор Центра политических исследований Брахма Челлани утверждает, что из нынешнего военного тупика на Украине можно выйти только дипломатическим путем. Он уверен: точно так же, как холодная война создала Восточную и Западную Германию, Северный и Южный Вьетнам, Северную и Южную Корею, так и вероятным исходом нынешней войны будет то, что часть Украины отойдет России, а оставшиеся осколки страны будут нацелены на вступление в НАТО.Но это-то как раз России и не нужно. Москва прекрасно понимает, что на оставшемся "клаптыке" (по-русски – кусочке) Украины будут мастырить новую АнтиРоссию. Чтобы при случае опять спровоцировать противостояние.Не верите? Пожалуйста, В США многие уже хоронят этот контрнаступ, но думают о другом – весной 2024 года. Когда после перемирия или в результате позиционной войны – такой, как сейчас, из Украины будут подготовлен новый ударный кулак. То есть она будет напичкана новой техникой и оружием, ВСУ пройдут обучение на Западе и слаживание в Украине, союзники смогут наладить свои ВПК, чтобы бесперебойно снабжать Украину во втором контрнаступе всем необходимым.Это разве подготовка к прочному миру? Нет, конечно же.Второй момент: чтобы помощь не стала жертвой внутриамериканской войны между демократами Байдена и семимильно идущим ему на смену республиканцем Дональдом Трампом, новую помощь Украину "зашивают" и подают на голосование в Конгресс с пакета: 40 млрд. – это то, за что нужно будет голосовать пакетом. То есть одновременно – и за помощь Украине, и за средства, выделенные, например, на ликвидацию пожаров на Гавайях. Хитрый, подлый и циничный, но действенный прием: голосуешь за одно, а получаешь деньги и на другое. И все сыты и довольны -- и волки, и овцы, и ликвидаторы пожаров, и "ястребы войны".Третье обстоятельство заключается в том, что деньги Украине на войну там "зашиты" как в коррупционные схемы личного обогащения участников и обслуги этой бойни, так и в чистую политику – в средства, которые можно с использовать в предвыборной борьбе, вступающей в решающую фазу именно в будущем году.Демократы однозначно попользуют помощь Украине на предвыборные нужды. Именно поэтому, например, Пентагон и обнаружил недавно "по недосмотру неизрасходованные" 6 (шесть, Карл!) миллиардов, которые должны были пойти на оружие в зоне СВО, но не пошли.А деньги, которые откатом возвращают из поставок оружия, которое уходит налево по серым схемам в третьи страны? А прибыли военных корпораций, получаемые под откаты политикам, которые обеспечивают госзаказы?Все это неучтенные средства, которые запросто могут всплыть на выборах. Потому что борьба между Байденом и Трампом – это уже не президентская гонка, это бой насмерть, схватка за выживание, более того, за возможные остатки жизни на нарах.Не зря же CNN, ознакомившись с запросом на помощь Украине, сделала вывод: "Запрос создает потенциальную битву с республиканцами в Конгрессе, некоторые из которых скептически относятся к предоставлению Украине дополнительных денег". Республиканцы, конечно же, не хотят, чтобы этими средствами пользовались демократы. Точнее – только демократы. Они, республиканцы, тоже ведь не рыжие какие-то.И, конечно, Трамп сегодня обещает, что он немедленно установит мир с Россией. Но какой мир? Если перемирие, то о нем все уже известно: это всего лишь передышка до новой войны. А на самом деле Трамп же не прекратит войну с Китаем, а для этого и ему в случае его победы понадобится тот, кто отвлечет Россию от помощи Китаю, если США полезут против него на Тайване.И чем тогда "респ" Трамп будет отличаться от "дема" Байдена? Да ничем. Как там говорят англосаксы: нет постоянных ни друзей, ни врагов, а есть постоянные интересы. В том числе, к сожалению, и ложно понятые…А мир в Украине, ясное дело возможен – после капитуляции в ней неонацистского режима, который бросает ее в горнило войны за западные интересы в обмен за власть и возможность грабить. Не будет неонацистов – и война может прекратиться. Одна беда: неонацисты могут погибнуть вместе с Украиной.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

