https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html

Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления

Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления - 14.08.2023 Украина.ру

Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделение средств на поддержку Украины. Просить финансирование пришлось в особо изощрённой форме.

2023-08-14T00:29

2023-08-14T00:29

2023-08-14T00:29

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

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В один финансовый "пакет" объёмом в 40 млрд долларов словно в матрёшку "засунули" 24 млрд долларов на помощь Украине и иные "международные нужды", 4 млрд долларов на обеспечение безопасности границ и ещё 12 млрд долларов на помощь при ликвидации стихийных бедствий. Бедствий в последнее время в США хватает как внутри страны — на Гавайях дотла сгорел городок — так и за её пределами.Украине — главному заграничному бедствию Вашингтона — из 24 млрд, в которые попытались "спрятать" украинский вопрос, достанется в общей сложности 20,7 млрд: 13 млрд на оружие и 7,3 млрд долларов на экономику и гуманитарку. Смешивать все эти траты с безопасностью границ и ликвидацией стихийных бедствий демократам пришлось не от хорошей жизни: "чистый" транш Украине конгресс с озлобленными республиканцами не одобрит, а так появляются хоть какие-то шансы.И вся эта околобюджетная возня происходит на фоне серьёзного разбора в западных СМИ по поводу итогов (точнее их отсутствия) украинского наступления.Денег и оружия всё меньше, но вы держитесьЕщё 2 марта в тексте "Война с Россией как стартап" автор высказывал разумный скепсис по поводу украинского контрнаступления и предсказывал, что к осени у доноров киевской власти начнётся серьёзная дискуссия о целесообразности поддержки Украины, в которую совокупно закачали 100% от её ВВП, трижды (дважды советским оружием после кампании 2014/2015 гг. и весенне-летней кампании 2022 года и ещё раз оружием производства стран НАТО после осени 2022 года) восстановили ВСУ, передав за год Украине оружия в денежном эквиваленте столько же, сколько Афганистану за 10 лет.Несмотря на всё это никаких успехов ВСУ спустя два месяца наступления не продемонстрировали, увязнув в предполье первой оборонительной линии армии России. При этом уже бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считал, что ВСУ прорвут российскую оборону за "одну ночь и один день". Но не прорвали. Очевидно, что и за две оставшихся августовских недели не справятся, а именно до конца августа Минобороны России оценивает способность ВСУ к ведению наступательных действий.При этом поставки оружия уже ничего не изменят.Во-первых, вундерваффе (чудо-оружие) в природе не существует — доказано "Джавелинами", "Хаймарсами", "Леопардами" и ракетами Storm Shadow. Даже если бы Киеву одобрили передачу истребителей F-16, это всё равно ничего не изменило бы.Во-вторых, оружие всегда применяется в рамках сложной системы, состоящей из доктрины, структуры ВС, возможностей военной промышленности, системы подготовки кадров, культуры по обслуживанию и ремонту. "Вырванный" из Бундесвера танк "Леопард-2А6" в ВСУ становится ничуть не лучше старого Т-64. В лучшем случае "Леопард" применяется точно так же, как и советские машины и обладает такой же эффективностью. В худшем случае он становится хуже советской машины так как управляют им наспех обученный экипаж, а ремонтируют люди, которые знать не знали немецкую технику до весны 2023 года.В-третьих, ни США, ни их партнёры, так и не смогли перевести свой ВПК в мобилизационный режим. Как следствие, ВСУ в сутки могут израсходовать до 8 тыс. 155-мм снарядов, выстрелив за трое суток месячный объём производства данных видов боеприпасов в США. Всего с начала СВО США передали Киеву 2 млн 155-мм снарядов, в том числе 500 тыс. из Южной Кореи. Ни своих снарядов, ни своих патронов у киевской власти нет — за 9 лет конфликта она так и не освоила их производство.Как итог, воевать ВСУ будет сложнее, а денег у киевской власти будет меньше. Насколько меньше пока непонятно, но контуры грядущих финансовых проблем уже просматриваются.ЕС с 2024 года ужесточит условия выделения денег и выделит в 2024 году в полтора раза меньше денег (1 млрд евро в месяц против 1,5 млрд евро в месяц), чем в 2023 году. Заодно евробюрократы требуют принятия плана реконструкции Украины, а также проведения реформ.Сколько выделят США не ясно, но есть риск, что не сильно больше того, что Байден запросил на помощь Украине (20,7 млрд долларов, из которых 7,3 млрд долларов деньгами). И каждая попытка выделить что-то сверх этого будет сопровождаться ожесточённой борьбой с республиканцами. А в прошлом году выделили 48 млрд долларов только на оружие.МВФ выделит Украине в рамках четырёхлетней программы поддержки 15,6 млрд долларов. Всемирный банк может поддержать Украину 4 млрд долларов, часть из которых (1,5 млрд долларов) он уже выделил, а ЕБРР в 2024 году предоставит Украине 1,5 млрд евро.В общем, если собрать обещанное со стороны спонсоров, то выйдет максимум 32 млрд долларов из запрошенных киевской властью на 2024 год 42 млрд долларов (на 2023 год Украина просила 38 млрд долларов). И это без учёта выпадающих доходов от зерновой сделки, которая принесла Украине за год своего действия около 16 млрд долларов из общего объёма экспорта в 44 млрд долларов по итогам 2023 года. В общем, спонсорам Украины нужно будет заткнуть бюджетную "дыру" в 10 млрд долларов либо заставить Киев поумерить аппетиты.Таким образом, украинской власти придётся серьёзно экономить, в ряде случаев выбирая между фронтом и тылом, а ВСУ воевать в условиях нарастающего дефицита снарядов и техники, а также слома украинского общества.Украинское общество надломилосьПровал контрнаступления уже изменил украинское общество, интеллигенцию и власть.В обществе произошёл явный надлом, который фиксирует даже крайне необъективная украинская социология.Во-первых, граждане Украины всё меньше хотят служить в ВСУ. Группа "Рейтинг" ещё 30 июня опубликовала итоги соцопроса о желании украинских горожан воевать с армией России если она приблизится к их городам. Желающие вступить в ВСУ и воевать с российской армией в явном меньшинстве: в Ровно их 17%, а в Одессе и Запорожье всего 8% (в Харькове и вовсе лишь 6%). Очевидно, что опрос проводился в мае, то есть до начала контрнаступления.Во-вторых, всё больше становится тех, кто поддерживает немедленное прекращение боевых действий без каких-либо предварительных условий со стороны Украины. В декабре 2022 года за войну до победного конца социологам Фонда "Демократические инициативы" высказались 25,9% опрошенных, в июле 2023 года уже 30%. Готовых воевать до победы стало меньше на 8,8%: их доля сократилась с 61,8% до 53%.Опять же, опрос "Рейтинга" провели в мае, а "Демократических инициатив" в июле. Но динамика налицо.Украинское общество бодрили как могли, вселив в него веру в скорую победу над Россией и превратив войну с ней в аналог отечественной. В этой логике враг коварно напал (24 февраля 2022 года), но выдохся (к середине июля 2022 года, когда остановилось наступление ВС РФ), а тем временем украинцы объединились и при поддержке Запада нанесли врагу поражение (осень 2022 года — Харьковская и Херсонская области). Контрнаступление должно было добить Россию. Тот факт, что успех ВСУ в Харьковской области является следствием неготовности России к затянувшейся СВО (она изначально планировалась как операция по силовому сопровождению государственного переворота), а из правобережья Херсонской области Россия ушла сама, общественным сознанием был проигнорирован. И вместо бегства, на которое рассчитывали на Украине и на Западе (тот же Бен Уоллес) армия России зарылась в землю, а военные заводы стали выпускать кратно больше оружия, чем до начала СВО.Как итог — украинское общество верило и надеялось на быструю победу, а получило ужас без конца в виде нескончаемой мобилизации методом отлова, сотен тысяч раненных и погибших без какой-либо перспективы победить Россию. На этом фоне очевидно снижение количества тех, кто готов во имя победы (уже недостижимой) прощать киевской власти всё её ошибки и преступления. Как следствие — рост ненависти к киевской власти при одновременной ненависти к России. Естественная реакция в такой ситуации — эмиграция либо внешняя (отъезд за пределы страны если есть деньги и возможность), либо внутренняя (уход в депрессию с потерей интереса к происходящим на фронте событиям).Киевской власти в условиях провала контрнаступления и грядущего сокращения объёма военной и финансовой поддержки не остаётся ничего кроме ещё более активного отлова мужчин — ими будут "затыкать" дыры на фронте, разменивая их жизни на российские снаряды. Суть этого размена — выиграть время для украинской элиты, а также администрации Байдена и демократов. Несмотря на неравноправность и режима Зеленского и администрации Байдена их объединяет нежелание признавать своё поражение (а неспособность победить Россию для Украины и Запада уже является поражением) и желание сохранить возможность дальнейшего заработка на войне.***Очевидно, что к концу августа украинское контрнаступление окончательно выдохнется и ВСУ будут вынуждены уйти в глухую оборону. Вместе с переходом от наступления к обороне усилится деморализация украинского общества, скорость которой будет напрямую зависеть от способности российской армии наступать. Впрочем, и без наступления Украину и украинцев не ждёт ничего хорошего. Наиболее умные представители интеллигенции уже осторожно рассуждают о важности недопущения гражданской войны на подконтрольной Киеву территории, хотя эта война началась ещё в 2014 году, просто её локализовали на территории Донбасса.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20220410/1033731803.html

https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html

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2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация