"Если надо – пойду". Эксперт рассказал о новой мобилизации и стоит ли ждать скорого окончания СВО

Эксперт объяснил, почему в России нужна новая мобилизация и кто может отправиться на фронт

Чтобы удержать линию соприкосновения и освобождать новые территории России необходима новая волна мобилизации. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик