https://ukraina.ru/20230815/1048669620.html
"Если надо – пойду". Эксперт рассказал о новой мобилизации и стоит ли ждать скорого окончания СВО
"Если надо – пойду". Эксперт рассказал о новой мобилизации и стоит ли ждать скорого окончания СВО - 15.08.2023 Украина.ру
"Если надо – пойду". Эксперт рассказал о новой мобилизации и стоит ли ждать скорого окончания СВО
К сожалению, конфликт на Украине будет продолжаться еще долго и потребует много ресурсов. Россия должна основательно к этому подготовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:05
2023-08-15T10:05
2023-08-15T10:05
новости
мобилизация
россия
всу
война
сво
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В России де-факто уже была проведена подготовка общественного мнения к мобилизации, принятию непопулярных мер в области экономики и ограничению свободы передвижения. Постепенно к населению приходит спокойное понимание того, что РФ воюет по-настоящему, а не проводит ограниченную операцию, отметил эксперт.Исследования компании Russian Field, согласно которому якобы всего 35% жителей России поддерживают новую мобилизацию, вызывают большие сомнения. Потому что данный вопрос можно сформулировать по-разному, рассказал Самойлов.Необходимость СВО и мобилизации осознают большинство граждан РФ из разных социальных групп. Да, это не вызывает мощной эйфории и сверхпозитивных реакций. Но общее настроение у них такое: "Если надо – пойду", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230813/1048642824.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, россия, всу, война, сво
Новости, мобилизация, Россия, ВСУ, война, СВО
"Если надо – пойду". Эксперт рассказал о новой мобилизации и стоит ли ждать скорого окончания СВО
К сожалению, конфликт на Украине будет продолжаться еще долго и потребует много ресурсов. Россия должна основательно к этому подготовиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
В России де-факто уже была проведена подготовка общественного мнения к мобилизации, принятию непопулярных мер в области экономики и ограничению свободы передвижения. Постепенно к населению приходит спокойное понимание того, что РФ воюет по-настоящему, а не проводит ограниченную операцию, отметил эксперт.
Исследования компании Russian Field, согласно которому якобы всего 35% жителей России поддерживают новую мобилизацию, вызывают большие сомнения. Потому что данный вопрос можно сформулировать по-разному, рассказал Самойлов.
"Мы не знаем, как именно был поставлен вопрос. Если "поддерживаете ли вы вторую волну мобилизации для продолжения СВО?", то этого мало кому бы хотелось. А если "поддерживаете ли вы мобилизацию ради победы России?", то будет совершенно другой", - подчеркнул аналитик.
Необходимость СВО и мобилизации осознают большинство граждан РФ из разных социальных групп. Да, это не вызывает мощной эйфории и сверхпозитивных реакций. Но общее настроение у них такое: "Если надо – пойду", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь