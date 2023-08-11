https://ukraina.ru/20230811/1048639785.html

Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада

Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада - 11.08.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Пока ВСУ превращают Харьков в Артемовск и Мариуполь, Россия отбивает новую атаку Запада

У ВСУ – серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных

2023-08-11T17:04

2023-08-11T17:04

2023-08-11T17:04

интервью

всу

россия

украина

харьков

одесса

артемовск

купянск

сша

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В первую очередь информационные, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее украинский снайпер Константин Прошинский заявил, что их армия нормально воспримет временное перемирие с Россией с фиксацией границы по сегодняшний линии разграничения. По его словам, цель Москвы состоит не в том, чтобы "отобрать" украинские территории, а в том, чтобы разрушить украинскую государственность, которая не разрушится с потерей территорий.- Алексей Николаевич, это попытка навязать России переговоры, которые нам не нужны? Или наоборот – это попытка противника притвориться слабым и спровоцировать нас на необдуманный шаг?- Вы сами ответили на свой вопрос. Здесь есть и то, и другое.У ВСУ серьезные проблемы на трех основных направлениях театра военных действий: Запорожская область, Авдеевка/Марьинка, Купянск. Поэтому противник активирует иные средства воздействия на Россию, помимо военных. В первую очередь, информационные.Знаете, лет 25 назад некий инженер-мостостроитель написал про Россию книгу под названием "Мокша". На Украине ее постоянно рекламировали. Для людей моего поколения выражение "инженер-мостостроитель" тогда стало мемом. А теперь Киев подсовывает нам украинского снайпера.Да, этот человек умеет хорошо стрелять и маскироваться. Но что он понимает в стратегии и геополитике? Он сидит на конкретном участке фронта. У него есть доступ к секретной информации?- Да, но к военным в обществе всегда больше доверия.- Потому я и говорю, что это самый примитивный метод воздействия на получателя информации. Вместо снайпера вполне может быть медсестра, вынесшая с поля боя 10 тысяч всушников. И таких манипулятивных технологий будет миллион.Серьезные источники на Западе тоже начинают создавать информационную среду, в которой вместо рассуждений о том, что "Путин применит ядерное оружие", появляются разговоры про то, что Москва улучшает позиции для переговоров. Противник будет делать все, чтобы создать среди россиян настроение, будто бы некое перемирие возможно.Понятно, что у нас в стране хватает людей, не разделяющих точку зрения, что СВО должно завершиться безоговорочной победой России. Их могут спровоцировать, чтобы они оказали некое давление на нашу власть, дабы остановить продвижение ВС РФ в сторону Купянска, Авдеевки и Марьинки. А Запорожье – это третья точка на карте, где после Мариуполя и Артемовска включилась мясорубка для ВСУ.Все эти технологии - это глупо, примитивно, противно. Они не будут иметь успеха. Они настолько приелись и понятны нам.Резюмирую. Наверняка есть люди, которые докладывают нашему президенту о материалах вашего уважаемого издания. Поэтому я хотел бы сказать следующее: Владимир Владимирович, ни в коем случае не останавливайтесь. Давайте и дальше делать то, что мы делаем.- К слову о том, что не все россияне хотят безоговорочной победы в СВО. В конце июня был проведен соцопрос компании Russian Field, в котором было сказано, что, если для продолжения СВО нужна еще одна мобилизация, то за её продолжение выступают всего 35%.- Я не знаю, на чьи деньги существует эта контора и какой у нее бэгкраунд. У нас же есть компании вроде "Левада-центра"*, на которых клейма ставить негде.Предположим, что это правда. А сколько жителей Украины поддерживают мобилизацию и продолжение военных действий?- Судя по социологии, то все. Но очевидно, что это не так.- Время от времени я общаюсь с жителями Харькова и Купянска. Конечно, они катят бочку на Москву и Россию. Но всё, что делает киевская власть, они ненавидят гораздо сильнее. Такое количество мата в ее адрес я слышал только во время службы в армии. Они желают лютой смерти не только Зеленскому, но и всему украинском руководству. Да, Россию они не очень любят. Но они все равно с нами общаются, потому что мы друг другу близкие люди. Так что не все так плохо с общественной поддержкой.Теперь насчет исследования Russian Field. Я не верю в его данные. Мы не знаем, как именно был поставлен вопрос. Если "поддерживаете ли вы вторую волну мобилизации для продолжения СВО?", то этого мало кому бы хотелось. А если "поддерживаете ли вы мобилизацию ради победы России?", то будет совершенно другой ответ.К сожалению, война будет продолжаться еще долго и будет требовать много ресурсов. К этому надо быть готовыми.- А если у нас действительно не хватает сил и средств, мы можем нарастить их без временного перемирия?- Конечно.У нас де-факто проведена подготовка общественного мнения к мобилизации, принятию непопулярных мер в области экономики и ограничению свободы передвижения. Постепенно без истерики к людям приходит понимание, что мы воюем по-настоящему, а не проводим ограниченную операцию. Это осознают большинство людей из разных социальных групп, с кем я общаюсь. Да, это не вызывает у них эйфории и сверхпозитивных реакций. Идти на войну желания ни у кого нет. Но общее настроение у них такое: "Если надо – пойду".- Есть версия, что США готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск, Полтава. Насколько контроль над ними приблизит нашу победу?- Я отвечу на этот вопрос как кандидат наук в области экономической географии и как преподаватель с 30-летним стажем.Когда я слышу подобные американские рассуждения, то я понимаю, насколько снизился интеллектуальный уровень в США. Там система образования приведена в такую форму, что она дает мизерные знания только для того, чтобы пользоваться услугами на бытовом уровне. Даже их политическая элита не знает географию. Вы же помните, сколько ляпов допускали их руководители по поводу российской и украинской территории.Да, Полтава – это большой областной центр и железнодорожный узел. Но она не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы.- Насколько она важна идеологически? Американцы имели в виду, что именно Полтава стала истоком украинской самостийности в 18-19 веках. В этом есть доля правды, потому что во Львове то время таких настроений не было.- Мне все равно кажется, что это попытка натянуть сову на глобус.Если уж так рассуждать, то родиной современного украинского фашизма является Харьков, где родились Билецкий и Однороженко. Именно там формировались их расистские и нацистские идеи. Тем более, сегодня на Украине вообще не имеет значения идеология. Там работают только серьезные манипулятивные технологии, подкрепленные конкретными наркотическими веществами, как это было в случае с участниками Майдана.Поэтому в любом случае вместо Полтавы американцы имели в виду именно Харьков.Посмотрите, какое количество железных и автомобильных дорог проходит через Харьков. Это огромный транспортный и промышленный центр. Полтава и по населению, и по экономической значимости сильно ему уступает. Поэтому ВСУ сейчас готовят к обороне Харьков. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые.- Нельзя ли его обойти, чтобы не штурмовать в лоб, а отрезать его от Днепра?- Нет. Чтобы обойти и блокировать такой огромный город, нужно очень много людей и техники. Не получится оставить в тылу почти 2 миллиона населения, чтобы они не предпринимали вылазки в тылу и не пытались ударить во фланг. Во время Великой Отечественной войны в ходе первой неудачной попытки освободить Харьков погибло 360 тысяч. А у нас сейчас только 300 тысяч мобилизованных.Еще не забывайте, что в Харькове есть несколько объектов с повышенной радиоактивной опасностью, о которых Украина часто говорила, а потом резко забыла. Это физико-технический институт, где впервые расщепили ядро атома. Кроме того, в 20 километрах от Харькова находится огромный могильник с радиоактивными отходами, который функционирует и сейчас.Так что из этих трех городов для нас имеет значение Одесса и Харьков. Если мы заблокируем Харьков, Днепропетровск и Одесса останется без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу.Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что мы готовимся забирать Харьковскую область.- А как будет решаться вопрос с Одессой? Ее не взять, если мы будем идти вдоль моря. Нужен или десант, или удар с востока.- Это очень тяжелая задача. К сожалению, Черноморский флот пока еще не обладает силами и средствами, чтобы нейтрализовать береговые войска Украины. У противника есть противокорабельные ракеты. И мы уже потеряли крейсер "Москва".Если мы вернем Харьков, то Днепропетровск и Одесса будут заблокированы с точки зрения логистики. Тогда остатки ВСУ потащат для защиты Киева, блокирования линии Винница-Житомир, а большую часть из них отправят для обороны Одессы. Но наши войска будут действовать комплексно, наступая и с воздуха, и с моря, и с земли. Поэтому предварительно Херсон и Николаев должны быть освобождены.* Внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20230531/1046755478.html

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https://ukraina.ru/20230810/1048587580.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, украина, харьков, одесса, артемовск, купянск, сша