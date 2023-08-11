https://ukraina.ru/20230811/1048633295.html

Беспилотник в Москве, изгнание из Лавры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа

Беспилотник в Москве, изгнание из Лавры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа - 11.08.2023 Украина.ру

Беспилотник в Москве, изгнание из Лавры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа

Над Москвой сбили украинский беспилотник. Православным паломникам Минкульт закрыл доступ в Нижнюю лавру в Киеве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-08-11T13:20

2023-08-11T13:20

2023-08-11T13:20

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 50 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на светлодарском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 179 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели мужчины в Центрально-Городском районе Горловки и ранении мужчины в Киевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 22 жилых домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Луганском, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили ко Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 14 снарядов калибром 152 мм, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по этому региону России."Вчера днём ВСУ выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 16; Голая Пристань — 12; Казачьи Лагеря — 9; Алешки — 12; Пролетарка — 19; Песчановка — 24", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Алешки, Казачьи Легеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 11 августа у себя в телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов ВСУ за минувшие сутки."В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Нехотеевка – по 4 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. <...> В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 5 прилётов. <...> В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В селе Карабаново сбит один беспилотник противника", - отмечалось в сводке.Ни в одном из указанных населённых пуктов пострадавших и разрушений не было."В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Били из миномёта – установлено 9 прилётов. <...> В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский выпущено 6 минометных снарядов.<...> В трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Глотово – зафиксировано три прилёта. <...>. По окраинам сёл Дроновка и Мокрая Орловка выпущено пять и два минометных снаряда соответственно", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших не было."В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Колотиловка – установлено 7 прилётов. <...> В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один миномётный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. <...> Также из миномёта обстреляли хутор Панков и село Муром – зафиксировано 4 и 7 прилётов соответственно", - сообщала сводка.Во всех случаях разрушений не было.Обстановка в приграничных регионах с Украиной остаётся крайне напряжённой.Беспилотник в МосквеУтром 11 августа стало известно о приостановке работы аэропорта "Внуково". Об этом РИА "Новости" сообщил представитель экстренных служб Москвы."Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина — из-за БПЛА", — уточнил собеседник агентства.Позднее в самом учреждении РИА "Новости" подтвердили приостановку работы."По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", — сообщили в аэропорту.Спустя некоторое время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника."Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал Собянин в своём телеграм-канале.Практически одновременно видео произошедшего появилось в новостных телеграм-каналах."Предварительно, возле ГКБ №67 в районе Москвы-реки был сбит БПЛА самолётного типа. Рядом находится Карамышевский гидроузел", - подписал одно из видео телеграм-канал SHOT.Другой телеграм-канал — Mash –опубликовал видео падения беспилотника."Момент взрыва БПЛА над парковой зоной на западе Москвы. Позже его обломки найдут на деревьях возле больницы имени Л.А. Ворохобова", - указывалось в подписи к видео.Позже Минобороны РФ сообщило о том, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.Изгнание из ЛаврыПравославных паломников перестали пускать на территорию Нижней лавры, заявил врио директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко."Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов, но реальных сооружений в которых можно жить или проводить хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений. В связи с чем нами было принято решением закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника", - сообщил Остапенко.При этом монахи могут оставаться в монастыре. А вот в отобранных у них гостиницах, по словам Остапенко, будут организованы центры реабилитации украинских военных."Что касается духовной академии, этот вопрос должен решаться на государственном уровне, а именно министерством культуры и образования. Заповедник семинарией заниматься не будет",- также сообщил Остапенко.Позже стало известно, что православные прихожане забаррикадировались в 58 корпусе — гостинице для паломников."Полицейские предупредили монахов, что мы должны находится на территории Лавры, если мы ее покинем, нас обратно не пропустят. Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории Лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет", - цитировало украинское издание "Страна" одного из монахов.Примечательно, что накануне на Украину прибыл представитель Константинопольского патриархата митрополит Эммануил. Как ранее сообщал ряд источников, именно Константинопольскому патриархату украинские власти хотят передать отобранную у Украинской православной церкви Киево-Печерскую лавру. Эммануил вместе с лидером раскольничьей "Православной церкви Украины" Сергеем Думенко, также известным как Эпифаний, посетил Лавру 10 августа.

https://ukraina.ru/20230811/1048621808.html

https://ukraina.ru/20230810/1048616391.html

https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив