"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
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"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ
"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру
"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ
Российская армия имеет собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-10T04:45
2023-08-10T04:45
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Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, рассказал эксперт.Российская армия воюет "на свои" - в отличие от ВСУ армию РФ полностью обеспечивает собственная промышленность. ВС РВ сохраняет преимущество в авиации и ракетном вооружении, тогда как украинская авиация ничего не меняет на поле боя, добавил он.Российская армия не действует в рамках политических целей – ВСУ вынуждены наступать тогда, когда этого хотят их западные хозяева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html
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новости, всу, вс рф, россия, украина, сво
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО

"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ

04:45 10.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российская армия имеет собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, рассказал эксперт.
Российская армия воюет "на свои" - в отличие от ВСУ армию РФ полностью обеспечивает собственная промышленность. ВС РВ сохраняет преимущество в авиации и ракетном вооружении, тогда как украинская авиация ничего не меняет на поле боя, добавил он.

"Нет ни одного фактора, по которому бы ВСУ превосходило ВС РФ – потери в разы больше, чем у ВС РФ, а результатов нет. ВС РФ полностью навязали свою волю ВСУ. ВСУ могут зайти только туда, откуда откуда по своему решению ушли ВС РФ", - подчеркнул Полищук.

Российская армия не действует в рамках политических целей – ВСУ вынуждены наступать тогда, когда этого хотят их западные хозяева, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 13:27
Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и ВеликобританииПассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска
 
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Заголовок открываемого материала
04:45"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ
04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ нет "головокружения от успехов" после провального наступления ВСУ
19:45Индийско-корейский сценарий. Политический эксперт о том, кто и как хочет заморозить конфликт на Украине
19:15Военный эксперт объяснил, почему старые французские танки станут "хорошим подарком" для России
18:33Гибель ребенка в Донецке, планы Польши на Западной Украине. Итоги 9 августа
18:00"Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха..."
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