"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ
Российская армия имеет собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, рассказал эксперт.
Российская армия воюет "на свои" - в отличие от ВСУ армию РФ полностью обеспечивает собственная промышленность. ВС РВ сохраняет преимущество в авиации и ракетном вооружении, тогда как украинская авиация ничего не меняет на поле боя, добавил он.
"Нет ни одного фактора, по которому бы ВСУ превосходило ВС РФ – потери в разы больше, чем у ВС РФ, а результатов нет. ВС РФ полностью навязали свою волю ВСУ. ВСУ могут зайти только туда, откуда откуда по своему решению ушли ВС РФ", - подчеркнул Полищук.
Российская армия не действует в рамках политических целей – ВСУ вынуждены наступать тогда, когда этого хотят их западные хозяева, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 13:27Сергей Марков: Россия накажет Украину за террор в Черном море, если ударит по флоту США и ВеликобританииПассивная защита, улучшение работы разведки и активные действия, чтобы уничтожать украинские морские дроны на подходе – это единственное, что мы можем предпринять для защиты Крыма и Новороссийска