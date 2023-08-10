https://ukraina.ru/20230810/1048583676.html

"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ

"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ - 10.08.2023 Украина.ру

"Воюем на свои". Военный эксперт объяснил, как Россия смогла навязать свои правила ВСУ

Российская армия имеет собственную концепцию строительства вооруженных сил и свои оперативные подходы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-10T04:45

2023-08-10T04:45

2023-08-10T04:45

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Самое большое преимущество ВС РФ над ВСУ – это трезвая оценка ситуации. Если командование знает, что какие-то рубежи сейчас выгоднее оставить, оно это делает, не рассчитывая кровопролитными боями отстоять клочок земли, рассказал эксперт.Российская армия воюет "на свои" - в отличие от ВСУ армию РФ полностью обеспечивает собственная промышленность. ВС РВ сохраняет преимущество в авиации и ракетном вооружении, тогда как украинская авиация ничего не меняет на поле боя, добавил он.Российская армия не действует в рамках политических целей – ВСУ вынуждены наступать тогда, когда этого хотят их западные хозяева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048582245.html

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новости, всу, вс рф, россия, украина, сво