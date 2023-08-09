https://ukraina.ru/20230809/1048559039.html

Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО

Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО - 09.08.2023 Украина.ру

Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО

Российские средства РЭБ научились эффективно "гасить" британские ракеты и американское оборудование, но ВСУ всё время придумывают новые ухищрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T03:30

2023-08-09T03:30

2023-08-09T03:30

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ВС РФ весьма эффективно гасят средствами РЭБ британские ракеты и американское оборудование, с помощью которого противник пытается наносить дистанционные удары, рассказал Насонов.ВСУ успевают запустить ракету, но она теряется в пространстве и падает в другом месте, не достигая цели. Таким образом ракета не наносит тот эффективный урон, на который рассчитывал враг. Количество пусков украинских ракет значительно упало, но противник идёт на хитрость, добавил эксперт.Это война, а не компьютерная игра. Здесь обе стороны переступают ту или иную грань. И готовы применить все имеющиеся средства, а также могут экспериментировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230524/1046508605.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рэб, ракеты, вс рф, сво, всу