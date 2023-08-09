Враг не дремлет. Эксперт объяснил, какую хитрость придумали ВСУ чтобы "обмануть" российскую ПВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Российские средства РЭБ научились эффективно "гасить" британские ракеты и американское оборудование, но ВСУ всё время придумывают новые ухищрения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
ВС РФ весьма эффективно гасят средствами РЭБ британские ракеты и американское оборудование, с помощью которого противник пытается наносить дистанционные удары, рассказал Насонов.
ВСУ успевают запустить ракету, но она теряется в пространстве и падает в другом месте, не достигая цели. Таким образом ракета не наносит тот эффективный урон, на который рассчитывал враг. Количество пусков украинских ракет значительно упало, но противник идёт на хитрость, добавил эксперт.
"Поймите, что противник в это время тоже не спит. Он не сдался. Он продолжает применять хитрости. Он может пустить ракету-ловушку, на которую мы отреагируем, а через несколько секунд пустить что-то еще", - подчеркнул Насонов.
Это война, а не компьютерная игра. Здесь обе стороны переступают ту или иную грань. И готовы применить все имеющиеся средства, а также могут экспериментировать, заключил собеседник издания.
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