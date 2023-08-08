https://ukraina.ru/20230808/1048534867.html

Роман Насонов: У России есть "Изделие", которое не дает ВСУ сделать шаг и выдавливает США из Черного моря

Роман Насонов: У России есть "Изделие", которое не дает ВСУ сделать шаг и выдавливает США из Черного моря - 08.08.2023 Украина.ру

Роман Насонов: У России есть "Изделие", которое не дает ВСУ сделать шаг и выдавливает США из Черного моря

России хватает своей территории. Наша цель в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы угрожать нашим границам. Если на... Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T03:33

2023-08-08T03:33

2023-08-08T03:33

интервью

россия

всу

черное море

сша

беспилотники

иностранные наемники

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России хватает своей территории. Наша цель в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы угрожать нашим границам. Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то нас это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией, считает эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман НасоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Многие политологи обратили внимание, что по итогам саммита в Саудовской Аравии США и Украина сколотили международную коалицию, которая после провального наступления Киева будет оказывать дипломатическое давление на Россию с целью заморозить вооруженный конфликт в невыгодной для Москвы конфигурации фронта.- Роман Олегович, перечислите, пожалуйста, основные тенденции, которые свидетельствовали бы о том, что мы не собираемся отсиживаться в обороне и рано или поздно перейдем в свое наступление?- Об этом свидетельствует изменение тактических приемов, которые применяет российская группировка войск в зоне СВО.Первое. ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны. Мы даже не даем им возможность выхода в боевые порядки. Это эффективно позволяет нам минимизировать потери на передовой.Второе. Мы весьма эффективно гасим средствами РЭБ британские ракеты и американское оборудование, с помощью которого противник пытается нанести по нам дистанционные удары. Да, ВСУ успевают запустить ракету, но эта ракета теряется в пространстве и падает где-то в другом месте. Она не наносит нам эффективный урон, на который рассчитывал враг. Мы добились, что количество пусков этих ракет значительно упало.Третье. Мы достаточно эффективно в разы нарастили применение дронов. Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем мы применяем новые образцы дронов, в частности, дрон-камикадзе "Гастелло", производство которых было поставлено на поток с учетом ошибок и недоработок, которые были выявлены в ходе боевых действий в зоне СВО. Мы усилили как их эффективность, так и способы защитить их.Четвертое. Мы закрыли оставшиеся возможности у противника вскрыть наши каналы связи. Если до этого мы применяли способы дешифрования и шифрования, то теперь они просто закрыты и враг не может их использовать.Пятое. Мы впервые, но достаточно эффективно отследиили тенденцию, что как только над каким-то районом черноморского побережья летает американский высокотехнологический дрон на хорошей высоте в 2 километров, то там начинается активность. Этот дрон снимает необходимую ему разведывательную информацию, которая в онлайн-режиме передается Украине. Один такой дрон мы уронили. Он упал в Черное море, мы его достали и пытаемся изучить его программное обеспечение. Второй дрон мы вообще отогнали. Мы вообще не даем противнику использовать объективную разведывательную информацию над нашей территорией.Я перечислил только малую часть тактических приёмов, которые мы научились применять за 1,5 года СВО.- Вы сказали, что мы стали эффективнее наносить эти дистанционные удары по местам развертывания противника. На каких направлениях нам это удалось недавно?- На Краснолиманском направлении.Дело в том, что ВСУ раз в одну-две недели проводят ротацию подразделений на передовой. Так вот мы научились определять график таких замен. Мы дожидаемся момента, когда противник выстраивается в колонны, чтобы из района сосредоточения выехать на передний край или чтобы из передовой выехать во второй эшелон, наводим дроны и наносим артиллерийские и авиационные удары по двум колоннам одновременно.Отмечу также, что у украинских военнослужащих, которые настроились отойти во второй эшелон, закончились боеприпасы и аккумуляторы, они устали из-за понесенных потерь, а мы нарушили их график ротации.Повторюсь, то, что мы делаем – очень эффективно.- Вы сказали о том, что мы стали более активно применять беспилотники. У нас есть "Герани" для удара по тылам, у нас есть "Ланцеты" для уничтожения бронетехники. В каких еще компонентах нам следует усилиться?- Конечно.Вы назвали далеко не самые современные наши дроны. У нас есть "Изделие-52" и "Изделие-53", которые наши добросовестные сотрудники в тылу поставили на промышленное производство. Они уже без ограничений поступают в войска. У нас немало их запасов на одну единицу вражеской бронетехники.Более того, у "Изделия" есть особенности, которых еще нет ни у одних дронов в мире. Их можно запускать роем. Они умеют управляться с одного места, покрывают большую площадь и перестраиваться для решения различных задач одним оператором. Мы уже можем запускать четыре дрона одновременно в течение трех секунд.Это тоже очень эффективно.- Вы сказали, что наши средства РЭБ научились глушить британские ракеты. Если какие-то из них прилетают по нашей территории, то это рабочие моменты? Или нам есть еще, что усилить в части ПВО или радиоэлектронной борьбы?- Конечно, есть где и что усилить.Поймите, что противник в это время тоже не спит. Он не сдался. Он продолжает применять хитрости. Он может пустить ракету-ловушку, на которую мы отреагируем, а через несколько секунд пустить что-то еще.Это война. Это не компьютерная игра. Здесь обе стороны переступают ту или иную грань. Они готовы применить все, к чему они готовы, а также экспериментировать.- Вы сказали, что мы сейчас препятствуем полетам американских беспилотников над Черным морем. Поможет ли это защитить наш гражданский флот от террористических атак, которые осуществляет Украина?- Если бы это носило системный характер, то мы могли бы это сделать.Сбор разведданных и применение противником безэкипажных судов с 300 килограммов взрывчатки, осуществляется с американских воздушных беспилотников. Но если мы вообще не дадим им возможность летать над Черным морем, мы серьезно затрудним их работу.Тут нужна политическая воля с нашей стороны. И мы видим, что она у нас есть. США думали, что они будут стесняться и рассказывать, что мол, это они только дали Украине высокотехнологичное оружие, а мы все остальное делает она. Нет. Россия четко обозначила взаимосвязь безэкипажных катеров с американскими беспилотниками. Мы сказали, что это бесполетная зона. И стране, которая объявила нам санкции и поставляет нашему противнику оружие, делать там нечего.Пусть летает над Северной Америкой.- Вы разделяете прогноз о том, что у Украины хватит сил наступать до сентября, а потом все сведется к позиционным боям?- В целом да. Но нужно понимать, что противник пытается подтянуть туда наемников из других стран. Пока это у него получается. Это бесшабашные люди, которые еще не отправляли с переднего края своих раненых и погибших бойцов, а также, вероятно, системно применяют соответствующие психотропные вещества. Пока у них страха нет. В отличие от украинцев, которые понимают, что победы в этой ситуации быть не может. Но даже эти наемники не смогут переломить ситуацию.Отмечу также, что сейчас идет не Первая, а Третья мировая война. Без боевой техники, которая решает исход сражений, воевать невозможно. А украинскую технику мы активно уничтожаем.Еще обращу внимание, что стали чаще активно уничтожать украинские склады с ГСМ в оперативной глубине. Даже украинские СМИ говорят об увеличении расходов на отопление и другие нужды в разы. Это существенно бьет уже по местному населению.Но мы не воюем с украинским населением. Мы воюем с украинским режимом, которые сами привели свой народ к такой ситуации.- А чем конкретно занимаются наемники, которые Украина подтягивает на направления своих главных ударов?- Если раньше они были только инструкторами и управляли высокотехнологичным западным оружием, то сейчас есть целые подразделения из наемников. Они немножко лукавят, когда говорят, что там из них создали целые бригады. Бригад как таковых нет, но батальонно-тактические группы они сформировали.Повторюсь, системно что-то изменить они не могут. Это просто пушечное мясо с иностранной начинкой.- Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет контролировать все те регионы Украины, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Есть ли еще какие-то территории, без установления контроля над которыми мы не сможем говорить даже о временном перемирии?- Вообще России хватает своей территории. Наша цель в том, чтобы оттеснить врага на такое расстояние, с которого он не мог бы угрожать нашим границам. Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то нас это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией.- А как быть с Харьковом, Черниговом и Сумами, которые имеют прямую границу со "старыми" российскими регионами?- Тут должно быть не военное, а политическое решение. Лично я бы включил все эти территории в состав РФ. Но многое будет зависеть от наших ресурсов, настроения местного населения и поведения украинских властей. Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем. Повторюсь, мы не захватчики. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного нам режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы.- Если сейчас будет принято компромиссное решение, а через несколько лет начнется новая война, в каких направлениях нам следует усилить нашу армию?- Российская оборонная промышленность уже к ней во многом готова. Мы будем применять уже накопленный нами опыт СВО.Посмотрите, какие у нас тактические аптечки. В ней есть необходимые компоненты, необходимость которых мы до СВО не до конца понимали. У нас есть новые элементы экипировки. Военнослужащие восторгаются работой нашего тыла. Я уже не говорю про множественные тактические решения и новые виды оружия.Кроме того, опыт СВО войдет в новые боевые уставы сухопутных и других родов войск.

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20230807/1048532160.html

https://ukraina.ru/20230806/1048512283.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, черное море, сша, беспилотники, иностранные наемники