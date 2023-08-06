Участники "переговоров" в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам

Что будет после Украины. Начнут ли Россия и Запад войну в Арктике

В 2007 году российская полярная экспедиция под руководством Артура Чилингарова на глубоководном аппарате достигла дна Северного Ледовитого океана под Северным полюсом и установила там российский флаг.