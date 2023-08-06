https://ukraina.ru/20230806/1048505835.html
Участники "переговоров" в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам
Участники "переговоров" в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам - 06.08.2023 Украина.ру
Участники "переговоров" в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам
Совместная пресс-конференция участников встречи в Джидде не планируется, но участники достигли согласия по двум ключевым вопросам, сообщает 6 августа издание Corriere della Sera
2023-08-06T10:00
2023-08-06T10:00
2023-08-06T10:00
новости
саудовская аравия
переговоры
украина
соглашение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_0:221:2980:1897_1920x0_80_0_0_4fca10590ba8a305a2bcad9681d9ef81.jpg
Встреча в Джидде, Саудовской Аравии, которую в западных СМИ называют переговорами по Украине, проходит без участия России.Два пункта, о которых пишет итальянское издание:– В основе мирного соглашения должно быть верховенство Устава ООН и уважение к территориальной целостности Украины;– Участниками будут созданы группы для обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.Ведущие издания, такие как The Wall Street Journal и Al Jazeera сообщают, что встреча может быть проведена повторно тем же составом участников уже до конца года, а подробной инйормации о реультатах переговоров в открытом доступе не будет."Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада. Для этого нужно было бы, чтобы ведущие незападные страны враз отказались от своих позиций - и перешли на позиции США и Запада. А это невозможно. Слишком разнятся подходы западного альянса и ведущих стран Глобального юга к украинскому кризису“, - написал ранее в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
https://ukraina.ru/20230806/1048502873.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/75/1020147560_225:0:2754:1897_1920x0_80_0_0_f396c3c7b0cd395cc7c7ad412b9ff8fa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, саудовская аравия, переговоры, украина, соглашение
Новости, Саудовская Аравия, переговоры, Украина, соглашение
Участники "переговоров" в Саудовской Аравии достигли согласия по двум вопросам
Совместная пресс-конференция участников встречи в Джидде не планируется, но участники достигли согласия по двум ключевым вопросам, сообщает 6 августа издание Corriere della Sera
Встреча в Джидде, Саудовской Аравии, которую в западных СМИ называют переговорами по Украине, проходит без участия России.
Два пункта, о которых пишет итальянское издание:
– В основе мирного соглашения должно быть верховенство Устава ООН и уважение к территориальной целостности Украины;
– Участниками будут созданы группы для обсуждения "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.
Ведущие издания, такие как The Wall Street Journal и Al Jazeera сообщают, что встреча может быть проведена повторно тем же составом участников уже до конца года, а подробной инйормации о реультатах переговоров в открытом доступе не будет.
"Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада. Для этого нужно было бы, чтобы ведущие незападные страны враз отказались от своих позиций - и перешли на позиции США и Запада. А это невозможно. Слишком разнятся подходы западного альянса и ведущих стран Глобального юга к украинскому кризису“, - написал ранее в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.