Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Через полтора года, учитывая поддержку США и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, направленную против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Польше нужно 1,5-2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Несмотря на все недочёты, у Варшавы есть четкий план, который она реализует, рассказал политолог.
"За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу", - подчеркнул Кочетков.
Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", отметил эксперт.
Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.
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4 августа, 14:56Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказатьсяПолитолог, американист Грег Вайнер объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему Вашингтон решил перенести денежную поддержку с Украины на Тайвань. Он также рассказал, что происходит с населением Украины и в каком случае уехавшие из страны граждане вернутся на родину