Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"

Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказаться

Политолог, американист Грег Вайнер объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему Вашингтон решил перенести денежную поддержку с Украины на Тайвань. Он также рассказал, что происходит с населением Украины и в каком случае уехавшие из страны граждане вернутся на родину