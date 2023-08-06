Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы" - 06.08.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"
Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы" - 06.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"
Через полтора года, учитывая поддержку США и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, направленную против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-06T06:21
2023-08-06T06:21
новости
мобилизация
россия
польша
армия
вс рф
украина
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Польше нужно 1,5-2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Несмотря на все недочёты, у Варшавы есть четкий план, который она реализует, рассказал политолог.Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", отметил эксперт.Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230804/1048476255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мобилизация, россия, польша, армия, вс рф, украина
Новости, мобилизация, Россия, Польша, армия, ВС РФ, Украина

Эксперт объяснил, почему для победы Россия нужна новая мобилизация и переход на "военные рельсы"

06:21 06.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Через полтора года, учитывая поддержку США и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, направленную против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Польше нужно 1,5-2 года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Несмотря на все недочёты, у Варшавы есть четкий план, который она реализует, рассказал политолог.
"За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу", - подчеркнул Кочетков.
Если Россия проведет новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет "серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", отметил эксперт.
Нужно избегать разговоров о замораживании конфликта и решения вопроса мирным путем. Пока Россия не возьмет под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
4 августа, 14:56
Грег Вайнер: После нового "контрнаступа" ВСУ США предложат России такое, от чего она не сможет отказатьсяПолитолог, американист Грег Вайнер объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему Вашингтон решил перенести денежную поддержку с Украины на Тайвань. Он также рассказал, что происходит с населением Украины и в каком случае уехавшие из страны граждане вернутся на родину
 
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