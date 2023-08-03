https://ukraina.ru/20230803/1048455422.html

Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря

Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря - 03.08.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря

Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, считает политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-03T16:04

2023-08-03T16:04

2023-08-03T16:53

интервью

россия

украина

белоруссия

сша

нато

калининград

польша

литва

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область. Более того, лидер польской оппозиции Дональд Туск даже обвинил правящую партию "Право и справедливость" (ПиС) в тайном сговоре с Пригожиным.- Алексей, чего больше в этой истории? Внутриполитических разборок? Или замысловатых внешнеполитических комбинаций?- Это элемент польской ментальности, когда они сначала долго размахивают саблей и угрожают своим соседям, а потом кричат: "спасите, помогите, убивают".Конечно, здесь больше внутренней политики. Это борьба либералов-западников в лице "Гражданской платформы" и Дональда Туска с национал-демократами в лице "ПиС". Туск почему-то решил, что сейчас у них появилась возможность взять реванш. А "ПиС" продолжает раскручивать маховик польского национализма, уже перейдя всякие грани разумного.Польше вообще свойственен шовинистический угар. И градус русофобии там почти такой же, как и на Украине. Истерика дошла до того, что поляки переименовывают Калининград в "Крулевец" и обсуждают, за сколько дней они захватят населенные пункты в Белоруссии.Но как только в соседней с ними стране, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч представителей частного охранного предприятия, у них началась истерика. Варшава теперь чуть ли не ядерную бомбу требует для защиты от них.Повторюсь, таковы особенности внутренней польской жизни.- Почему поляков больше напугало не российское ТЯО в Белоруссии, а именно вагнеровцы?- Поляки не боятся Россию как таковую. Они уверены, что Москва им ничего не сделает. За эти 80 лет им же все сходило с рук, какие гадости бы они не делали России. Любую другую страну бы уже давно за это высекли. Более того, с 1944 года они от России не получали ничего, кроме подарков.Но с 1989 года появилась "Третья Речь Посполитая". По-польски ее название произносится как "Rzeczpospolita trzecia". Это почти как "Trzecia rzesza" – "Третий Рейх". С тех пор в Польше стало серьезно меняться отношение к России. Там русофобская пропаганда стала частью мейнстрима. При этом поляки сами себя убеждают, что Россия – колосс не глиняных ногах, который ничего им не сделает.Большая Россия, может быть, ничего им и не сделает. Но они боятся конкретную группу людей, которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире – их так воспринимают не только российские обыватели, но и Запад. Так вот появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Но не с запорожскими, а с донскими, которые активно участвовали в подавлении польских мятежей и в защите православного населения на западнорусских территориях от тех же самых польских мятежников.Эти воспоминания из далекого прошлого пробудили в поляках ощущение тревожности. Поэтому даже ядерное оружие, способное за минуты может превратить Польшу в пыль, не кажется полякам таким страшным, как появление несколько тысяч рассерженных мужчин, которые действительно могут вспомнить, что же поляки делали под Артемовском и кто их туда послал.- А закупка Варшавой тысячи танков и тысячи артиллерийских систем? Это страх? Это желание заработать? Или это намерение воевать?- Страх здесь присутствует, потому что это удобный инструмент. Элемент "Gdzie moje pieniądze?" (где мои деньги? В чем мой интерес?) тоже присутствует в любых демаршах польских политиков. От идеи "Междуморья" по превращению Польши во влиятельную региональную державу в Центральной и Восточной Европе Варшава тоже не отказалась. Это как лук, где есть несколько слоев.Польша считает, что они могут доминировать не только в Восточной Европе, но и физически контролировать часть постсоветского пространства от Балтийского до Черного морей. А для этого им нужны серьезные вооруженные силы.У Польши было полно запасов советского оружия, которые остались еще со времен Варшавского договора. Более того, РФ, как это ни странно, продолжала продавать оружие Польше даже в тот момент, когда Польша совсем уже стала для нас недружественным государством. Сегодня эти запасы советско-российского оружия иссякли, потому что они уехали на Украину и там благополучно сгорели в боях. Теперь полякам нужно что-то новое.Современное польское правительство – это в чистом виде клиентела США. Они сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием сделали американцам приятное. При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может.- А Южная Корея?- Это правильное замечание. Это тоже интересная история.Польша сейчас берет огромные кредиты у Южной Кореи. Дошло до того, что корейское министерство финансов оказалось в затруднительном положении. Варшава взяла у Сеула такое огромное количество кредитов и попросила следующие, что у южнокорейских банкиров под рукой просто не оказалось столько денег.Польша влезает в огромные долги, полагая, что она будет расплачиваться или за счет Украины, или за счет победы над Россией, или за счет помощи США.Варшава уверенно идет по следам Киева, залезая в финансовую кабалу и стремительно милитаризируя свою страну, готовясь к серьезному столкновению с Россией.Но даже при всем своем шовинистическом угаре и шизофрении, Польша не рассчитывает победить Россию самостоятельно, несмотря на санкции и неповоротливость российской государственной машины.Следовательно, в Варшаве рассчитывают, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс и она сможет воспользоваться новым оружием для нападения, а не для обороны.По ее замыслу, первой жертвой должна стать Белоруссия. Потом они рассчитывают занять какие-то российские регионы.- Ваш коллега Олег Неменский считает, что Польша может пойти на такой шаг осенью 2024 года, когда у них пройдут выборы.- Вполне может быть. Вопрос только в том, будет ли к осени 2024 года существовать Украина, которая является для Польши хорошим плацдармом. Со своей территории они вряд ли начнут атаковать.Франция мечтает, что война продлится до 2025 года. Американский ВПК на ней очень хорошо зарабатывает. Поляки тоже хотят, чтобы конфликт длился как можно дольше. Поэтому сейчас Запад будет уговаривать Россию со всех сторон (в том числе используя внутренних агентов влияния), чтобы срочно сесть за стол переговоров и тянуть время.Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет мы кроме ВСУ получим мощный кулак в виде перевооруженной мобилизованной польской армии, заряженной пещерной русофобией, с которыми тоже придется что-то делать.Хочу спросить у наших "миротворцев": как вы собираетесь решать эту проблему? За счет жизней сотен тысяч наших бойцов?- Что именно Польша успеет сделать за эти пару лет в плане перевооружения?- Польше нужно года, чтобы перевооружиться и провести мобилизацию. Туда уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов. Да, там тоже есть организационный бардак. Но у людей есть четкий план, который они реализуют. Полтора-два года – это большой срок по меркам вооруженного конфликта, который идет сейчас на юге России.Кроме того, поляки активно пропускают через зону СВО младший и средний офицерский состав, а также узких специалистов. Они активно участвуют в боевых действиях в качестве инструкторов, наводчиков, артиллеристов, связистов, разведчиков и спецназовцев. Повторюсь, они готовятся к серьезным военным операциям.За эти полтора года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу.- Каких успехов в ходе СВО мы можем добиться за 1,5-2 года, исходя из текущей динамики?- Если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, мы станем серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами.Но для этого нужно серьезное взаимодействие и народа, и государства. Внутренняя мобилизация не предполагает внутреннего раздора. Например, сейчас спекулятивно муссируется вопрос по поводу волонтеров. Нельзя во время войны наносить удар по тем, кто искренне и честно старается помогать воюющей армии. Нельзя превращать этих людей в изгоев и загонять их в прокрустово ложе. Это вредно и опасно.- А если того, о чем вы говорите, не будет?- Тогда мы встретим вражеский кулак открытой ладонью. Мы будем пытаться отхлестать противника перчаткой, а он будет бить нас свинцовым кастетом. Выдержит ли этот удар наша крепость и наш народный организм – остается только гадать. В любом случае возникнут серьезные потери и серьезные проблемы.А чтобы этого избежать, нужно как минимум избежать разговоров о замораживании конфликта и решения чего-то там мирным путем. Я уже говорил, что пока мы не возьмем под контроль Черноморское побережье, ни о каком временно перемирии вообще говорить нельзя.А если уж о чем-то и договариваться, то только с теми, кто стоит за этим конфликтом, а не с их марионетками. Представьте себе, что в 1942 году США и Великобритания вдруг вышли из войны, Советский Союз остался бы один на один с Германией, а нам бы предложили вести переговоры не с Гитлером, а с Власовым. Сейчас нам тоже предлагают договариваться с предателями, которые губят свой собственный народ. С преступниками и террористами разговаривать не о чем.Поэтому нужно сделать так, чтобы наши переговорные позиции были как можно более выгодными. А не такие, как сейчас.- А при каких условиях мы всерьез сможем задуматься над тем, чтобы привлечь Белоруссию к прямому участию в СВО?- Это зависит от самой Белоруссии. Там сейчас проходит обучение армии. Да, пока она немногочисленна, поскольку население республики меньше населения Москвы. Ситуация пока тоже не назрела. Но наши противники толкают Белоруссию к тому, что она будет вынуждена принять участие в СВО для самозащиты.Повторюсь, польская военщина стремительно наращивает силы. Их истерики по поводу белорусских вертолетов вообще безосновательны. Минск предупредил Варшаву, что будет проводить учения. Я вообще сомневаюсь, что вертолеты куда-то залетели. Тем более, польские пограничники периодически нарушают государственную границу, несознательно или с провокационными целями. Поляки вообще аэростаты запускали в Белоруссию, с которых потом разбрасывали листовки. Ни Москва, ни Минск в отношении Варшавы ничего подобного не позволяли.Более того, поляки создают новые воинские подразделения у белорусских границ. Это говорит о том, что Польша готовится к агрессивным действиям одна вместе с другими странами НАТО. И, возможно, что на каком-то участке нам придется наносить превентивные удары в целях самозащиты.- Отдельно хотел спросить про позицию Литвы. В Вильнюсе заявили, что для них угрозу представляют не вагнеровцы, а белорусская армия, но мы, мол, не боимся, потому что мы в НАТО.- Я бы вообще не рассматривал Литву как что-то серьезное. Это государство стремительно исчезает. Литовское население с точки зрения популяции движется к нулю олимпийскими темпами. Руководство страны вообще нельзя назвать политиками. Это отмороженные марионетки США, которые на ровном месте превратили добрососедские отношения с РФ и РБ в откровенно враждебные.Вильнюс с первого дня независимости ведет себя откровенно враждебно как в отношении российского государства, так и в отношении российских граждан. Еще во время Чеченской войны литовские наемники и наемницы - "биатлонистки" - участвовали в боевых действиях на стороне террористов.Это не миф. Историю про литовских снайперш вам подтвердит каждый, кто воевал во Вторую и Первую войну. Да и во всех постсоветских конфликтах на стороне врагов России воевали граждане Литвы.Это абсолютно недружественная России номинальная государственная единица, чье мнение никому было бы неинтересно, не будь она членом Евросоюза и НАТО и не действуй она в интересах США.- Почему вы недооцениваете Литву? Вы же сами сказали про наемников. Кроме того, после войны там действовали "лесные братья", а теперь они могут устроить блокаду Калининграду.- Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Каким образом? Они водолазов пустят, чтобы прервать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом? Или они своей 7 тысячной армии раздадут ласты и надувные матрасы? А что касается "лесных братьев", то если они на своей территории будут создавать партизанские отряды, то это их проблемы.Я хочу сказать, что территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически мы можем пробить сухопутный коридор к нему. Но мы можем это сделать только через Сувалки, потому что они ближе. А это не совсем Литва.С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее. Наемники приезжают даже из Колумбии. Но это же не означает, что нам придется воевать с Колумбией.Не надо обращать на Литву внимания. Единственное, что я бы сделал, так это запретил бы на законодательном уровне любую торговлю с этой страной под угрозой санкций для наших бизнесменов. Чтобы они не получили от нас ни копейки денег, ни литра топлива.А если они попытаются заблокировать Калининград, Балтийский флот должен заблокировать Клайпеду. Учитывая наши вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно. Тем более, если это будет ответный шаг с нашей стороны.- Вы сказали, что нам придется принимать превентивные меры против Польши. Первое, что мы можем сделать, зайти с территории Белоруссии в район Луцка и Львова, чтобы перекрыть канал поставок западного оружия. Готовы ли мы переносить боевые действия на незнакомый для нас ТВД?- Мне кажется, что важнее всего освободить Одессу. Она имеет стратегическое значение. Оттуда через дунайские и черноморские порты поступает много оружия на Украину. Да, сейчас мы эту инфраструктуру денацифицируем, но этого недостаточно.Пока мы не установим контроль над Херсоном, Николаевом и Одессой, нам трудно будет говорить про боевые действия на западной Украине. Но если граница будет проходить по территории Одесской и Винницкой областей, ситуация изменится коренным образом. И интерес НАТО к Украине резко упадет.Украина без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а в ручку без чемодана. Потому что она не сможет создавать проблемы России в Черном море.- Взять Одессу можно тремя основными способами: десант с моря, форсирование Днепра, заход с территории Белоруссии. И непонятно, что из этого проще.- Пусть этот вопрос решает русская военная школа и академия Генштаба. У нас в истории еще не было столько орденоносных генералов, как сейчас. Пусть они думают, как не брать города в лоб, неся огромные потери, а планируют стратегические операции. Еще 80 лет назад наши предки проворачивали такие гениальные операции, которые сейчас изучают военные всего мира. От нас же требуют не мешать профессионалам работать. Пусть они и работают.Повторюсь, когда мы рассуждаем в духе: "А давайте возьмем еще пару деревень, а потом помиримся" - это не решение вопроса. Надо подумать, как забрать то, что принадлежит нам, и за что была пролита кровь русского народа, а потом уже решать, нужно ли нам с кем-то вести переговоры.Если русский солдат окажется на берегах Дуная, у Румынии пропадет желание помогать Киеву так, как она это делает сегодня, предоставляя аэродромы для их самолетов. Думаю, предоставлять аэродромы для американских самолетов у нее тоже не будет желания.А если Румыния после этого решится вернуть Буковину, которую она считает своей территорией, то это тоже поменяет расклад в регионе в пользу России.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

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https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, белоруссия, сша, нато, калининград, польша, литва, одесса, черное море, чвк "вагнер", румыния