https://ukraina.ru/20230803/1048426197.html

"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ

"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ

Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью, но их оперативно перехватывают и уничтожают патрульные корабли ВМФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T05:25

2023-08-03T05:25

2023-08-03T05:25

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черное море

катера

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угроза

украина

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Чтобы обезопасить Крымский мост и судоходство, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. При этом некоторые из таких беспилотников могли завозиться авиационным и железнодорожным транспортом, рассказал эксперт.Беспилотные украинские катера представляют собой серьёзную опасность. Такие аппараты могут идти с большой скоростью и нести на себе большой запас взрывчатки, добавил Дандыкин.Для обнаружения вражеских катеров в Черном море есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Вокруг главной морской базы в Севастополе были усилены плавучие заграждения, усиленно работают противодиверсионные службы, заключил Дандыкин.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230725/1048240950.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, черное море, катера, бпла, угроза, украина, вмф