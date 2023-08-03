"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью, но их оперативно перехватывают и уничтожают патрульные корабли ВМФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:25
2023-08-03T05:25
новости
черное море
катера
бпла
угроза
украина
вмф
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Чтобы обезопасить Крымский мост и судоходство, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. При этом некоторые из таких беспилотников могли завозиться авиационным и железнодорожным транспортом, рассказал эксперт.Беспилотные украинские катера представляют собой серьёзную опасность. Такие аппараты могут идти с большой скоростью и нести на себе большой запас взрывчатки, добавил Дандыкин.Для обнаружения вражеских катеров в Черном море есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Вокруг главной морской базы в Севастополе были усилены плавучие заграждения, усиленно работают противодиверсионные службы, заключил Дандыкин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230725/1048240950.html
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Украина.ру
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новости, черное море, катера, бпла, угроза, украина, вмф
Новости, Черное море, катера, БПЛА, угроза, Украина, ВМФ

"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ

05:25 03.08.2023
 
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Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью, но их оперативно перехватывают и уничтожают патрульные корабли ВМФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Чтобы обезопасить Крымский мост и судоходство, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. При этом некоторые из таких беспилотников могли завозиться авиационным и железнодорожным транспортом, рассказал эксперт.
Беспилотные украинские катера представляют собой серьёзную опасность. Такие аппараты могут идти с большой скоростью и нести на себе большой запас взрывчатки, добавил Дандыкин.
"Это (надводные украинские БПЛА. - Ред.) достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки. То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. <...> Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", - подчеркнул эксперт.
Для обнаружения вражеских катеров в Черном море есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Вокруг главной морской базы в Севастополе были усилены плавучие заграждения, усиленно работают противодиверсионные службы, заключил Дандыкин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
25 июля, 13:24
Василий Дандыкин: Черноморский флот изолирует врага от Румынии, поэтому ВСУ хотят загнать его в Туапсе
 
НовостиЧерное морекатераБПЛАугрозаУкраинаВМФ
 
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