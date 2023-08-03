https://ukraina.ru/20230803/1048426197.html
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью, но их оперативно перехватывают и уничтожают патрульные корабли ВМФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:25
2023-08-03T05:25
2023-08-03T05:25
новости
черное море
катера
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угроза
украина
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Чтобы обезопасить Крымский мост и судоходство, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. При этом некоторые из таких беспилотников могли завозиться авиационным и железнодорожным транспортом, рассказал эксперт.Беспилотные украинские катера представляют собой серьёзную опасность. Такие аппараты могут идти с большой скоростью и нести на себе большой запас взрывчатки, добавил Дандыкин.Для обнаружения вражеских катеров в Черном море есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Вокруг главной морской базы в Севастополе были усилены плавучие заграждения, усиленно работают противодиверсионные службы, заключил Дандыкин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230725/1048240950.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, катера, бпла, угроза, украина, вмф
Новости, Черное море, катера, БПЛА, угроза, Украина, ВМФ
"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
Украинские беспилотные катера всегда атакуют ночью, но их оперативно перехватывают и уничтожают патрульные корабли ВМФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Чтобы обезопасить Крымский мост и судоходство, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. При этом некоторые из таких беспилотников могли завозиться авиационным и железнодорожным транспортом, рассказал эксперт.
Беспилотные украинские катера представляют собой серьёзную опасность. Такие аппараты могут идти с большой скоростью и нести на себе большой запас взрывчатки, добавил Дандыкин.
"Это (надводные украинские БПЛА. - Ред.) достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки. То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. <...> Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной", - подчеркнул эксперт.
Для обнаружения вражеских катеров в Черном море есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Вокруг главной морской базы в Севастополе были усилены плавучие заграждения, усиленно работают противодиверсионные службы, заключил Дандыкин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь