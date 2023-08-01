https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html

Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"

Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный" - 01.08.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"

Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска

2023-08-01T14:25

2023-08-01T14:25

2023-08-01T14:25

интервью

россия

всу

крым

десант

великобритания

нато

одесса

черное море

николаев

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Насчет "Нептунов" уверенности нет, но Польша собирается поставить им береговой ракетный комплекс. Эту угрозу нельзя недооценивать, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня ночью ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря в 340 км от Севастополя. В ходе отражения атаки все три морских беспилотника противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять поставленные задачи.- Василий Алексеевич, сколько всего противнику нужно таких безэкипажных катеров, чтобы создать Черноморскому флоту серьезные проблемы?- Десятки. Тот же корабль "Приазовье" атаковали шесть беспилотников, но мы их уничтожили. Еще много таких катеров мы накрыли в результате ракетных ударов по местам их производства. Но от Одессы до Очакова - приличное расстояние. Наверняка на береговой линии у них есть еще такие предприятия. Украина могла собирать на базе катера-камикадзе "Микола-3" и водных мотоциклов.Получится ли у противника кратно увеличить их производство? Не знаю. Мы же будем продолжать такие удары по местам их сборки. Потому что у них внутри - импортные составляющие. Это как японские и корейские автомобили, которые собираются на заводах в России. Некоторые из таких беспилотников могли привозить авиационным и железнодорожным транспортом. Они же небольшого водоизмещения.Это достаточно серьезная вещь с большим зарядом взрывчатки. То, что взорвалось под Керчью, составляло 300 килограммов. И такие катера могут идти с большой скоростью. Но, к счастью для нас, даже при небольших штормах они будут взрываться волной.Они всегда атакуют ночью. Но тут всегда хорошо работают наши радиометристы. На наших кораблях есть станции надводной установки. При необходимости работают и сигнальщики. Потом мы уничтожаем их бортовым оружием на расстоянии до километра. А если мы используем артиллерию, то поражаем их на более дальних расстояниях.Так или иначе Украина отказалась атаковать нашу главную морскую базу в Севастополе. Мы усилили там боновые заграждения. Работают наши противодиверсионные службы. Максимум, что получилось у противника, так это нанести повреждения морскому тральщику "Иван Голубец", а также устроить теракт на Крымском мосту.Сейчас мы приняли самые жесткие меры. Кому-то может показаться жестоко, что мы готовы стрелять по рыбакам и маломерным судам. Повторюсь, нам нужно уничтожать места сборки безэкипажных катеров и склады с аппаратами. Они представляют серьезную угрозу для наших кораблей, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично Буданов. Несмотря на то, что Турция им не враг.Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы.- При каких условиях мы сможем полностью заблокировать Черноморское побережье и установить над ним контроль?- Сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Некоторые из мин оторвались и ушли. Часть из них мы расстреляли, часть из них даже выкинуло на одесский пляж. Но там полно мин, которые стоят на минрепах. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска. Я не знаю насчет "Нептунов", но Польша собирается поставить им береговой ракетный комплекс. Эту угрозу нельзя недооценивать.- Информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым тоже нельзя недооценивать?- SAS действительно может готовить 2 тысячи человек для такой операции. Речь идет о спецназе. Задача спецназа – работать в глубине территории. 2 тысячи бойцов – это одна бригада спецназа. Как они будут захватывать Крым, учитывая, какую линию обороны мы выстроили на севере полуострова?Им нужны высадочные средства. Где они? Последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" мы уничтожили в районе Одессы. Морская авиация и береговые ракетные войска контролируют побережье Крыма. Как противник будет запускать туда пехоту?Сколько у них полегло при штурме острова Змеиный? Сколько погибло при попытке переправиться через Днепр? Это были не простые бойцы. Это был спецназ. Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям. Они хотят захватить Крым до рождества. Но с ноября по декабрь в Черном море – жуткие шторма.Пробиваться в Крым с земли? Так ВСУ даже Старомайорское захватить не могут. Мы его снова отбили.- Может ли Запад передать Украине десантные суда, например, переправив им по реке?- Только надувные лодки. Мы их потопим. Есть еще вариант с малыми подводными лодками на два-диверсанта, но это тоже не сработает.Запад уже подготовил 25 тысяч украинских боевиков, которые истекают кровью с 4 июня. А тут 2 тысячи человек. Тем более, у ВС РФ есть не одна бригада спецназа, проверенная и Сирией, и в СВО. Парашютный десант тоже будет уничтожен нашими самолетами.Повторюсь, почему мы в 1941 году не смогли высадить десант в Евпатории? Во многом из-за штормов до 7-8 баллов. Я по своему опыту знаю, что такое шторм в Черном море. Там фактически в октябре начинается зимний период. Штормит даже в самой бухте Севастополя.- Я не сомневаюсь, что мы их перебьем. Вопрос в том, получат ли они ожидаемый медийный эффект?- Возможно. Украинская пропаганда очень гордится тем, что в ходе "контрнаступа" где-то продвинулась на километр. А сколько они гордились "киборгами" в Донецком аэропорту? А их хваленые нацисты с татуировками? Они же сдались в Мариуполе. Так и здесь. Часть десанта будет перебита, а часть попадет в плен.- Почему вообще противник так нацелен на захват Крыма? Насколько он важен с военно-политической точки зрения?- Крым – это господство в Черном море. Его не зря называли непотопляемым авианосцем. Именно туда высадили десант турки, британцы и французы в Крымскую войну, которая считается первой мировой войной. Потому что Крым позволяет контролировать и восточную, и западную часть Черного моря. Сейчас у нас здесь – и аэродромы, и бухты.Украина и НАТО мечтают захватить Крым. Когда в 2014 году Севастополь вернулся в состав России, для НАТО это стало шоком. Они же уже готовили там помещение для штаба.Поэтому противник никогда не оставит в покое Крым.- А если мы возьмем Одессу, можем ли мы считать, что победили в СВО?- Северо-западная часть Черного моря для нас очень важна. Тот же Очаков находится возле Кинсбурнской косы. Оттуда противник постоянно пытается атаковать наши позиции. Я уже не говорю о том, что это были русские земли вплоть до Приднестровья. Неслучайно ВСУ держат в районе Одессы приличную группировку. А мы, ударив по портам Одессы, перекрыли важный канал поставки оружия. Противник засуетился. Вся их истерика с атаками беспилотников связаны с тем, что они потеряли важную часть логистики. А наши авиационные и ракетные удары там будут продолжаться.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

https://ukraina.ru/20230731/1048358651.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, крым, десант, великобритания, нато, одесса, черное море, николаев, очаков