Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Запад больше не может терпеть требования и жалобы Зеленского
Источники телеканала CNBC сообщают о серьёзных разногласиях между Украиной и Западом.
"Текущие нужды и требования Украины и военные и политические соображения её союзников время от времени противоречат друг другу, вызывая неприятные встречи", - говорится в публикации.
В частности возмущение президента Украины Владимира Зеленского во время саммита НАТО из-за отсутствия приглашения его страны вступить в Альянс "разозлило некоторых союзников" и стало "слишком значительным шагом", Белый дом и вовсе был очень раздражён.
И хотя государства - члены НАТО на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Украины, они также продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнёров", отмечает CNBC.
Кроме того, американская сторона недовольна игнорированием советов, которые даёт Запад.
"США настоятельно рекомендовали Украине не делать определённых вещей, но Киев всё равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединённых Штатов или отвергая их, а потом жаловался на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что его не привлекают к переговорам по линии НАТО", - говорит источник телеканала.
13 июня, 04:37Холодное лето 2023-го — катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену После ужасного появления Зеленского на встрече "лидеров Европы" в Молдавии проблема стала очевидной: президента Украины придётся менять. Это может произойти очень быстро и не так, как ранее планировалось его глобалистскими "хозяевами"
"Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины — и символическое значение, которое она придавала борьбе за каждую часть украинской территории — иногда вступала в противоречие с военной перспективой и прагматизмом её союзников", - добавляет CNBC.
ВСУ продолжали сражаться за Артёмовск (Бахмут), хотя западные чиновники в публичных заявлениях говорили, что город не имеет стратегического значения, и потраченные на его удержание ресурсы того не стоят.
По информации телеканала, решение Украины бороться за Бахмут вызвало ужас в США из-за потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов.
Поток раненных солдат ВСУ не преращается
Корреспонденты американской газеты The New York Times посетили несколько украинских полевых госпиталей, расположенных вблизи линии фронта.
"Временные медицинские посты получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссально", - говорит один из военных медиков.
Сейчас фиксируют мало пациентов с огнестрельными ранениями, зато многих доставляют с травмами, полученными из-за мин.
В первые месяцы СВО у многих украинских солдат не было бронежилетов или касок, и они часто получали смертельные травмы головы и груди, сказал начальник медицинской службы 110-й бригады Андрей Комаринец, теперь у всех бойцов ВСУ есть бронежилеты, но минные поля, развёрнутые ВС РФ, стали новой угрозой.
04:45Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВОГлавная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Усугубляет ситуацию недостаточное количество врачей и особенно медсестёр – рук не хватает, констатирует один из военных медиков, с которым общались корреспонденты The New York Times.