Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру
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Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа
Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру
Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа
Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T17:11
2023-08-02T17:11
эксклюзив
украина
владимир зеленский
нато
сша
всу
контрнаступление
спецоперация
зарубежье
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Запад больше не может терпеть требования и жалобы ЗеленскогоИсточники телеканала CNBC сообщают о серьёзных разногласиях между Украиной и Западом."Текущие нужды и требования Украины и военные и политические соображения её союзников время от времени противоречат друг другу, вызывая неприятные встречи", - говорится в публикации.В частности возмущение президента Украины Владимира Зеленского во время саммита НАТО из-за отсутствия приглашения его страны вступить в Альянс "разозлило некоторых союзников" и стало "слишком значительным шагом", Белый дом и вовсе был очень раздражён.И хотя государства - члены НАТО на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Украины, они также продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнёров", отмечает CNBC.Кроме того, американская сторона недовольна игнорированием советов, которые даёт Запад."США настоятельно рекомендовали Украине не делать определённых вещей, но Киев всё равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединённых Штатов или отвергая их, а потом жаловался на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что его не привлекают к переговорам по линии НАТО", - говорит источник телеканала."Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины — и символическое значение, которое она придавала борьбе за каждую часть украинской территории — иногда вступала в противоречие с военной перспективой и прагматизмом её союзников", - добавляет CNBC.ВСУ продолжали сражаться за Артёмовск (Бахмут), хотя западные чиновники в публичных заявлениях говорили, что город не имеет стратегического значения, и потраченные на его удержание ресурсы того не стоят. По информации телеканала, решение Украины бороться за Бахмут вызвало ужас в США из-за потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов.Поток раненных солдат ВСУ не преращаетсяКорреспонденты американской газеты The New York Times посетили несколько украинских полевых госпиталей, расположенных вблизи линии фронта."Временные медицинские посты получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссально", - говорит один из военных медиков.Сейчас фиксируют мало пациентов с огнестрельными ранениями, зато многих доставляют с травмами, полученными из-за мин.В первые месяцы СВО у многих украинских солдат не было бронежилетов или касок, и они часто получали смертельные травмы головы и груди, сказал начальник медицинской службы 110-й бригады Андрей Комаринец, теперь у всех бойцов ВСУ есть бронежилеты, но минные поля, развёрнутые ВС РФ, стали новой угрозой.Усугубляет ситуацию недостаточное количество врачей и особенно медсестёр – рук не хватает, констатирует один из военных медиков, с которым общались корреспонденты The New York Times.
https://ukraina.ru/20230613/1047142994.html
https://ukraina.ru/20230802/1048397461.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, нато, сша, всу, контрнаступление, спецоперация, зарубежье
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, США, ВСУ, контрнаступление, Спецоперация, Зарубежье

Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа

17:11 02.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад больше не может терпеть требования и жалобы Зеленского
Источники телеканала CNBC сообщают о серьёзных разногласиях между Украиной и Западом.
"Текущие нужды и требования Украины и военные и политические соображения её союзников время от времени противоречат друг другу, вызывая неприятные встречи", - говорится в публикации.
В частности возмущение президента Украины Владимира Зеленского во время саммита НАТО из-за отсутствия приглашения его страны вступить в Альянс "разозлило некоторых союзников" и стало "слишком значительным шагом", Белый дом и вовсе был очень раздражён.
И хотя государства - члены НАТО на саммите в Вильнюсе вновь заявили о поддержке Украины, они также продемонстрировали, что Киеву необходимо "видеть грань между требованиями и давлением, которое он оказывает на своих союзников, а также понимать собственное видение ситуации, приоритеты и политические соображения своих партнёров", отмечает CNBC.
Кроме того, американская сторона недовольна игнорированием советов, которые даёт Запад.
"США настоятельно рекомендовали Украине не делать определённых вещей, но Киев всё равно их делал, отмахиваясь от предостережений Соединённых Штатов или отвергая их, а потом жаловался на США, Вашингтон, администрацию Байдена за то, что его не привлекают к переговорам по линии НАТО", - говорит источник телеканала.
Владимир Зеленский в неадеквате
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Холодное лето 2023-го — катастрофа для Украины и Зеленского. Кого готовят ему на смену После ужасного появления Зеленского на встрече "лидеров Европы" в Молдавии проблема стала очевидной: президента Украины придётся менять. Это может произойти очень быстро и не так, как ранее планировалось его глобалистскими "хозяевами"
"Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины — и символическое значение, которое она придавала борьбе за каждую часть украинской территории — иногда вступала в противоречие с военной перспективой и прагматизмом её союзников", - добавляет CNBC.
ВСУ продолжали сражаться за Артёмовск (Бахмут), хотя западные чиновники в публичных заявлениях говорили, что город не имеет стратегического значения, и потраченные на его удержание ресурсы того не стоят.
По информации телеканала, решение Украины бороться за Бахмут вызвало ужас в США из-за потерь в живой силе и расхода артиллерийских боеприпасов.
Поток раненных солдат ВСУ не преращается
Корреспонденты американской газеты The New York Times посетили несколько украинских полевых госпиталей, расположенных вблизи линии фронта.
"Временные медицинские посты получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссально", - говорит один из военных медиков.
Сейчас фиксируют мало пациентов с огнестрельными ранениями, зато многих доставляют с травмами, полученными из-за мин.
В первые месяцы СВО у многих украинских солдат не было бронежилетов или касок, и они часто получали смертельные травмы головы и груди, сказал начальник медицинской службы 110-й бригады Андрей Комаринец, теперь у всех бойцов ВСУ есть бронежилеты, но минные поля, развёрнутые ВС РФ, стали новой угрозой.
Центр миротворчества и безопасности во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Полковник Баранец раскрыл, сколько бригад осталось у ВСУ и когда решится судьба всей СВОГлавная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную группировку ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Усугубляет ситуацию недостаточное количество врачей и особенно медсестёр – рук не хватает, констатирует один из военных медиков, с которым общались корреспонденты The New York Times.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСШАВСУконтрнаступлениеСпецоперацияЗарубежье
 
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