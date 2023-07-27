https://ukraina.ru/20230727/1048266742.html
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
Несмотря на большое количество танков, в 2022 году российские войска не показали серьезных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T04:15
2023-07-27T04:15
2023-07-27T04:15
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ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в ходе СВО, несмотря на большое количество тяжёлой техники. Потому что к российским танкам не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления, сказал Мощанский.Нужно учитывать и то, что российская армия является контрактной. То есть до объявления частичной мобилизации в 2022 году она в основном состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО командование ВС РФ маневрировало и продолжит осуществлять маневры, добавил он.Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, вс рф, армия, сво, танки, вооружение, командование
Новости, ВС РФ, армия, СВО, танки, вооружение, командование
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
Несмотря на большое количество танков, в 2022 году российские войска не показали серьезных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в ходе СВО, несмотря на большое количество тяжёлой техники. Потому что к российским танкам не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления, сказал Мощанский.
Нужно учитывать и то, что российская армия является контрактной. То есть до объявления частичной мобилизации в 2022 году она в основном состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО командование ВС РФ маневрировало и продолжит осуществлять маневры, добавил он.
"С такими силами и с таким оснащением наша армия выглядела мощно. Но она строилась по западному образцу. И эта западность при [экс-министре обороны Эдуарде] Сердюкове иногда заключалась в постоянной реорганизации из дивизий в бригады и окраске самолетов в шаровый цвет, потому что так делают американцы", - подчеркнул Мощанский.
Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь