Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ
Несмотря на большое количество танков, в 2022 году российские войска не показали серьезных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T04:15
2023-07-27T04:15
новости
вс рф
армия
сво
танки
вооружение
командование
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ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в ходе СВО, несмотря на большое количество тяжёлой техники. Потому что к российским танкам не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления, сказал Мощанский.Нужно учитывать и то, что российская армия является контрактной. То есть до объявления частичной мобилизации в 2022 году она в основном состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО командование ВС РФ маневрировало и продолжит осуществлять маневры, добавил он.Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047692100.html
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новости, вс рф, армия, сво, танки, вооружение, командование
Новости, ВС РФ, армия, СВО, танки, вооружение, командование

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ

04:15 27.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Несмотря на большое количество танков, в 2022 году российские войска не показали серьезных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в ходе СВО, несмотря на большое количество тяжёлой техники. Потому что к российским танкам не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления, сказал Мощанский.
Нужно учитывать и то, что российская армия является контрактной. То есть до объявления частичной мобилизации в 2022 году она в основном состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО командование ВС РФ маневрировало и продолжит осуществлять маневры, добавил он.
"С такими силами и с таким оснащением наша армия выглядела мощно. Но она строилась по западному образцу. И эта западность при [экс-министре обороны Эдуарде] Сердюкове иногда заключалась в постоянной реорганизации из дивизий в бригады и окраске самолетов в шаровый цвет, потому что так делают американцы", - подчеркнул Мощанский.
Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
30 июня, 04:40
Илья Мощанский: России нужно сдержать наступление ВСУ до августа, чтобы избежать тотальной войны с НАТОДаже если сейчас противник вдруг войдет в Артемовск, это будет та же самая мясорубка. Украинская армия и так не самая передовая. Она находится на пределе своих возможностей.
 
НовостиВС РФармияСВОтанкивооружениекомандование
 
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