https://ukraina.ru/20230727/1048266742.html

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в боях с ВСУ

Несмотря на большое количество танков, в 2022 году российские войска не показали серьезных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-07-27T04:15

2023-07-27T04:15

2023-07-27T04:15

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ВС РФ в 2022 году не показали серьезных результатов в ходе СВО, несмотря на большое количество тяжёлой техники. Потому что к российским танкам не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления, сказал Мощанский.Нужно учитывать и то, что российская армия является контрактной. То есть до объявления частичной мобилизации в 2022 году она в основном состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО командование ВС РФ маневрировало и продолжит осуществлять маневры, добавил он.Безусловно, у российского Генштаба есть военная доктрина, которая постоянно меняется. Но эта теория должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которыми командование ВС РФ собирается вести большую и маленькую войну, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230630/1047692100.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, армия, сво, танки, вооружение, командование