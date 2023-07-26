https://ukraina.ru/20230726/1048255491.html

Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания

Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания - 26.07.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Разница в том, что для нас война - геополитическая, а для Зеленского - вопрос выживания

Зеленский не расходовал последний резерв. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них еще осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Это... Украина.ру, 26.07.2023

2023-07-26T04:55

2023-07-26T04:55

2023-07-26T04:55

интервью

всу

россия

сво

сша

великая отечественная война

артемовск

вс рф

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724156_57:21:832:457_1920x0_80_0_0_9e75333f36db2bc0d9ff8d7374a7ac1a.jpg

Зеленский не расходовал последний резерв. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них еще осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальное давно в деле. Части перебрасываются с одного участка на другой. Ситуация для России несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится, считает главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья МощанскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью Владимиру Соловьеву заявил буквально следующее: "Наступление ВСУ продлится до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится".- Илья Борисович, можете ли вы обозначить тенденции, которые позволяют генералу Мордвичеву высказываться в таком ключе?- Это больше политическое заявление. Тем более, что должность командующего группировкой генерал-полковничья, а Мордвичев еще генерал-лейтенант. Для военных это очень важно. Он сообщил граду и миру то, что хочет слышать от него общественность.Да, Мордвичев нигде не соврал. Но дьявол кроется в деталях.Он сказал, что война закончится весной 2024 года. Как вы думаете, хоть один человек, который давал какие-то прогнозы в конце июля 2022 года, смог правильно предсказать развитие событий при большом количестве вносимых факторов?- Да. Но я не помню, чтобы год назад с такими прогнозами выступал кто-то из крупных военачальников.- Мы тогда генералов вообще не видели. Потому что в тот момент наше военно-политическое руководство еще не избавилось от иллюзий фильмов о Второй мировой войне. Оно постоянно меняло командующих группировок, потому что считало, что наши полководцы должны совершить нечто вроде жуковского прорыва с минимальными потерями как у англосаксов. А когда это не получилось, Петров менялся на Сидорова, потом мы дошли до Я, а дальше отступать было некуда.Потому генералы и не давали интервью. Никто не хотел быть буревестником и доложить правду вышестоящему руководству. С такими силами и с таким оснащением наша армия выглядела мощно. Но она строилась по западному образцу. И эта западность при Сердюкове иногда заключалась в постоянной реорганизации из дивизий в бригады и окраске самолетов в шаровый цвет, потому что так делают американцы.Конечно, у нас есть военная доктрина, которая меняется. Но эта доктрина должна опираться на тактические и стратегические наработки, в соответствии с которой (а также с возможностями экономики) мы собираемся вести большую и маленькую войну.Пятидневная война с Грузией все показала. Только слабость противника нивелировала нашу победу. Хотя и там было много ошибок. Командующий 58-ой армией кричал: "Никакие грузинские самолеты не будут летать над 58-ой армией". А в это время садился пилот, которого на самом деле сбила наша авиация. Никаких морских сражений тогда тоже не было. Но был скачок в развитии техники. Например, знаменитые сегодня корректируемые боеприпасы ФАБ-500 (М-62) появилась в 2009 году. Только никому она тогда не была нужна, так как это не масштабное мероприятие.Сейчас американцы ее разобрали и сказали, что она кустарно сделана. Видно, что ее сварили в полевой ремонтной мастерской. Всунули в нее защиту против РЭБ от "Кометы-М" и от "Орлан-10", и она заработала. Мы за счет народной смекалки вытягиваем эту ситуацию. Но системных программ нет и не было.Поэтому ВС РФ в 2022 году, несмотря на большое количество танков, не показала серьезных результатов. Потому что к ним не было большого количества высокоточных снарядов и систем управления. И потом, наша армия контрактная. По факту она состояла из наемников. А в наемную армию идут только тогда, когда она несет минимальные потери. Поэтому в СВО мы маневрировали и продолжаем осуществлять маневры.Что будет через год, неизвестно. И наша армия будет другой через год, и противник будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются. Мы все больше похожи на западную армию, за исключением дальнобойной артиллерии и боевого управления. То, что у нас гибнет много военачальников на генеральских должностях – это значит, что люди вручную пытаются рулить ситуацией. Но у нас небольшие потери. Мы стараемся воевать техникой. И эту технику совершенствуют за счет мощной страны.- Мордвичев также заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды.- Да. Мол, в каждой роте сидят по 10 прибалтов и грузин, которые не дают украинцам отступать. Это тоже политическое заявление. Это часть интервью, которую должны услышать не только аудитория Владимира Соловьева и "России-1", но и вышестоящее начальство, чтобы оно понимало, что он выдерживает линию партии.На самом деле наемники входят в добровольческий "Иностранный легион" территориальной обороны. Это регулярные украинские войска. Просто они отдельно находятся. Среди наемников есть искатели удачи. Но под прикрытием "Иностранного легиона" можно завозить польских, американских и британских инструкторов, которые есть у регулярной армии. Конечно, ни в каких заградотрядах их нет.По сегодняшней социологии, Зеленскому доверяют 70%. Это значит, что украинцы надеются выиграть войну. Да, сейчас пленных стало больше. Потому что противник действительно нахватал много людей, которые были вне политики. Но в целом костяк ВСУ состоит из добровольцев, которые сами пришли воевать с Россией. И он не развалился.Фронты везде держатся. Если говорить о Мордвичеве, то его группа "Центр" и оперативная группа "Запад" взяли только станцию Молчаново в районе Купянска. Торское не взято, Новоселовское не взято, Новоегоровское не взято. Да, мы переправились через реку Жеребец и создали там плацдарм. Но это можно сравнить с наступлением Сырского, который взял лесопосадки вокруг Артемовска и подошел к Клещеевке.- На это есть контраргумент, что продвижение неважно, потому что мы перемалываем живую силу и технику противника.- Гашек в своем рассказе "Как я был комендантом Бугульмы" писал, что когда ему сообщили, что белогвардейцы заходят к ним в тыл, сказал: "Давайте тоже зайдем к ним в тыл. Тогда мы доложим начальству, что у нас ничья".Поэтому как только мы возьмем под контроль какой-то значимый населенный пункт, то я смогу сказать, что ситуация переламывается в нашу сторону. Пока ситуация равная. Мы успешно защищаемся.- Мордвичев сказал, что натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления.- Он об этом сказал в духе "Нам не страшен серый волк". Мол, если укрыться в блиндаже и залезть в танк, то мы, несмотря на 1000 осколков, прорвемся аж до Северского Донца.Ничего ложного он об этом не сказал. Почему ВСУ поставили эти снаряды? Потому что наступление забуксовало. Противник рассчитывал, что, несмотря на отсутствие авиации, техники и поверхностное обучение этих 63 тысяч человек натовским стандартам, им удастся за счет высокого духа украинских солдат проломить оборону русских, а русские (будучи чувствительными к потерям), сразу же разбегутся.- У них еще была идея, что они взорвут все наши склады.- Склады они стали взрывать сейчас. А первые "Леопарды", которых мы набили 7-8 июля, были даже без динамической защиты. И первые БМП "Брэдли" были в самом дешевом состоянии. Это только сейчас БАРС-11 "Кубань" захватил уже новую "Брэдли" с мощной защитой по бортам и спереди. А сначала Украина уповала на силу западного оружия. Они как индейцы, у которых самый волшебный щит был в виде кружка с понатыканными перьями. Он служил защитой от пуль бледнолицых. Только носителей этого щита бледнолицые перестреляли без всяких проблем.Наши блогеры думают, что если они овладели картой высот, то овладели всеми азами военного искусства, которому учат годами в академиях. Мне эта ситуация напоминает наступление японцев в Индию 1944 года, когда они пытались осадить Кохиму — Импхал и выйти к волшебной реке Брахмапутра.В японском командовании среди генералов было две партии. Одни выступали за тотальную войну, а другие – за умеренную тотальную войну. Ультрапатриотов правительство Тодзио разогнало, полагая, что Япония обнищает до самого днища. Но отдельные представители ее остались. Именно поэтому после пригожинского мятежа наше руководство прореживает генералов. Дело даже не в том, что они сочувствовали восстанию, а в их идеях. Так вот один из руководителей партии войны спланировал это наступление.Они решили, что британцы, будучи чувствительными к потерям, сразу же убегут, японцы займут все высоты и ворвутся в Индию. Ничего подобного не произошло. Британские генералы со смешными фамилиями Слим и Скунс грамотно организовали оборону. Да, англичане потеряли большую часть высот. Но, сидя внизу, они продолжали оборонять населенные пункты.Индийское население японцам не сочувствовало, продовольствия им не давало, а через три месяца большая часть японской армии стала подыхать от голода и отсутствия боеприпасов.- Так мы можем рассчитывать, что ВСУ выдохнутся через три месяца?- К сожалению, нет. Мордвичев сказал, что украинская армия выдохнется к концу августа. Но это зависит от того, возьмут ли они Клещеевку и сколько им дадут снарядов.Да, ВСУ под Клещеевкой почти все высоты взяли. Но наша 4-ая бригада с "барсами" сидит в низине и отбивает все атаки. По Подоляке мы уже должны были покинуть Клещеевку, но это не происходит. Как и на Запорожском фронте. Потому что мы тоже дошли до черты, которая чревата внутренними кризисами. И обороняемся достаточно жестко, несмотря на потери.Наступление Украины зашло в тупик. Но еда и снаряды у них тоже есть. И к ним приехали американские специалисты (вроде аналитика Кофмана), которые придумывают тактические схемы ведения боевых действий. Поэтому им были поставлены кассетные снаряды.Поскольку Украина потеряла 40% техники, она решила наступать небольшими группами. Мы под них освобождаем передовые позиции, наносим удар, а потом контратакой выбиваем противника оттуда. И кассетные боеприпасы будут направлены против наших контратакующих сил, чтобы мы понесли большие потери.Поэтому нам не страшны натовские снаряды, если мы будем сажать пехоту в БМП. Но враг может и БМП подбить, уничтожив все отделение. Мордвичев показал только ту часть стакана, где он полон. И правильно сделал. Зачем широкой аудитории рассказывать о всех этих проблемах.Кстати, Владимир Путин говорил, что противник выпускает 5 тысяч снарядов, а мы 20 тысяч. Но один высокоточный снаряд заменяет сто обычных.- А у нас ситуация с высокоточкой не меняется?- Она сложная. Эту теорему президента о 5 и 20 тысяч нельзя доказать, не зная номенклатуру этих снарядов. Наши орудия в любом случае менее точные и менее дальнобойные. Так что Путин не врет. Просто я как военный эксперт не делал бы столь однозначных выводов.Когда противник в прошлом году посбивал все наши "Орланы", с помощью которых мы корректировали наши "Краснополи", мы просто заваливали ВСУ обычными снарядами. Враг нам ответил тем, что стал уничтожать из "Хаймарсов" наши склады. Когда они сгорели, эта тактика закончилась. В результате ВСУ начали наступление, получив технику.Мы могли бы удержать Изюм и Херсон. Но поскольку у нас армия контрактного типа, мы стали разменивать территорию ради сохранения личного состава. Потому что для нас эта война геополитическая, а для Зеленского – вопрос выживания. Российское руководство делает все, чтобы с небольшими потерями нанести противнику поражение.- А как вы оцениваете наши удары по Одессе и Одесской области?- В связи с тем, что противник насытил этот регион ракетами, мы тоже поменяли тактику. Мы в основном стреляем "Ониксами". Это противокорабельные ракеты, которые мы модифицировали для ударов по наземным целям. И мы стали бить точнее, потому что стали бить новыми ракетами "Х-32". Они базируются на бомбардировщиках Ту-22М3 и бьют на 1000км."Шахиды" нашего производства тоже сильно отличаются от иранских. Иранские были серии "М", а наши серии "Ы" и серии "К". Видимо, это такой привет Украине. Внутри них другая начинка и высокоточная система наведения по ГЛОНАСС. У иранцев внутри было что-то вроде специализированного пенопласта, а наши заливали это любимой строительной пеной."Ланцет" стал нашим эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник. Он тоже сделан достаточно просто. Тот же блок от РЭБ от "Кометы" и "Орлана", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное на коленке, но дающее результаты.У противника ничего этого нет. Американские высокотехнологичные дроны хорошие, но у них нет эффекта кувалды, которая разбивает все. Наши разведывательные беспилотники наводят, а группа "Ланцетов" роится как в фантастических фильмах и бьет "Крабы" и "Мегатроны" в полуавтоматическом режиме.По многим позициям мы продвинулись. И наша армия близка к западным армиям. "Барсы" ловят "Брэдли", а ВСУ повесили нос. И западные специалисты ищут тактические схемы относительно того, что из их оружия могут сделать, чтобы изменить ситуацию.Последняя их тактика – кассетные боеприпасы и Shorm Shadow. Их налеты на Крым ставят целью выбить наши склады. Они перегружают наши ПВО и уничтожают наши ракеты. Но есть мнение, что в Крыму много старых и ненужных складов, которые мы им специально подставляем. Сами американцы говорят, что русские понастроили много надувных самолетов.Это сложная игра. И не все, что происходит на самом деле, нужно освещать в СМИ. Доклад командующего группировкой должен быть бодрым. У Мордвичева есть успехи. А если он еще что-то возьмет, то ему, как при Петре I, будут кричать: "Виват".- Какой максимум может вытащить противник из этой новой тактики с кассетными боеприпасами и ракетными ударами?- Самая тяжелая ситуация сейчас складывается под Артемовском. Мы пытались выбить противника с высот у Клещеевки. Видимо, за это был отстранён командир 106-ой дивизии генерал-майор Селиверствов. Он руководил штурмовыми действиями на этом участке. Мы выбивали ВСУ с высот, а они их занимали на следующий день. А как только у противника появились кассетные боеприпасы, мы такие контратаки вообще прекратили.Украинские бригады там меняют друг друга. Им передали новые самоходки "Богдана 2022". В связи с тем, что на Украине своего почти ничего нет (их где-то там собрали), это означает, что противник именно на этом участке рассчитывает получить медийный эффект. Потому что они везде их показывают.Мы в низине. Противник взял укрепрайоны на высотах. Мы отражаем украинские атаки на окраинах сел. Долго так продолжаться не может. Или мы должны атаковать, или мы их оставим. Если только генерал Мордвичев, одухотворенный своим интервью, всеми силами не форсирует Жеребец и не выйдет в Харьковскую область.В целом я пока не могу прогнозировать наше большое наступление. Силы примерно равны. У Украины в зоне боевых действий примерно 400 тысяч. Да, с начала СВО они потеряли больше 200 тысяч. Да, в плен нам попадаются несчастные люди в тапках, а не злые волки национализма. Да, на Западе тоже говорят, что в украинской армии полно случайно наловленных людей.Поэтому американские аналитики рассчитывают, что из того ассортимента, который они могут дать, способно прорвать нашу оборону и поднять боевой дух украинцев.И потом, Зеленский не расходовал последний резерв. Из 63 тысяч подготовленных бойцов у них еще осталось две десантно-штурмовые бригады и десатно-штурмовой батальон. Это мотивированный личный состав с 20 "Челленджерами" и сотней "Страйкеров", который можно ввести в прорыв и развить успех. Все остальное давно в деле. Части перебрасываются с одного участка на другой.Ситуация для России несколько улучшилась. Но говорить о великом переломе или прорыве обороны противника – не приходится. Возьмите что-то, кроме железнодорожной станции, и я сам буду махать флажком с буквой Z.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20230723/1048187993.html

https://ukraina.ru/20230725/1048247666.html

https://ukraina.ru/20230725/1048227980.html

https://ukraina.ru/20230722/1048169490.html

https://ukraina.ru/20230723/1048187993.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, сша, великая отечественная война, артемовск, вс рф, украина, спецоперация